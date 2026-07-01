НАГОЯ

Го­род в Япо­нии , административный центр пре­фек­ту­ры Ай­ти.

Нас. ок. 2,27 млн. чел. (2012; чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле То­кио, Ио­ко­га­мы и Оса­ки); Н. – яд­ро гор. аг­ло­ме­ра­ции (нас. св. 8,9 млн. чел.), ко­то­рая яв­ля­ет­ся ча­стью ме­га­ло­по­ли­са То­кай­до (цепь аг­ло­ме­ра­ций на юге о. Хон­сю – от То­кио до Оса­ки и Ко­бе). Рас­по­ло­жен на юге центр. час­ти о. Хон­сю, на рав­ни­не Но­би, у сев. по­бе­ре­жья зал. Исе. Важ­ный транс­порт­ный узел, в т. ч. ско­ро­ст­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей «То­мэй» (То­кио – Ко­ма­ки), «Исэ­ван­ган» (Тоё­та – Йок­каи­ти) и «Хи­га­си-Мэй­хан» (На­гоя – Ка­мея­ма); че­рез Н. про­хо­дит ли­ния «То­кай­до» (То­кио – Оса­ка) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной ж. д. «Син­кан­сен». Круп­ней­ший в Япо­нии и один из круп­ней­ших в ми­ре мор. пор­тов. Па­ром­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Сен­дай (вост. по­бе­ре­жье о. Хон­сю) и То­ма­ко­май (о. Хок­кай­до). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Тю­бу-Сен­трэр (2005; на ис­кусств. ост­ро­ве у вост. по­бе­ре­жья зал. Исе, к югу от Н.); аэ­ро­порт Ко­ма­ки (1944; к се­ве­ру от го­ро­да; внутр. авиа­рей­сы). Мет­ро­по­ли­тен (с 1957; 6 ли­ний).

По­се­ле­ние сфор­ми­ро­ва­лось во­круг зам­ка, воз­ве­дён­но­го в 1610–12 (пл. 35 га) ос­но­ва­те­лем ди­на­стии сё­гу­нов То­ку­га­ва – То­ку­га­вой Иэ­я­су (сё­гун в 1603–16). В по­сле­дую­щие го­ды по­ли­тич. центр пров. Ова­ри – вла­де­ния од­ной из бо­ко­вых вет­вей ро­да То­ку­га­ва. В 1871 в ре­зуль­та­те адм. ре­фор­мы во­шло в со­став пре­фек­ту­ры На­гоя, с 1872 в пре­фек­ту­ре Ай­ти; с 1889 ста­тус го­ро­да. С кон. 19 в. круп­ный тор­го­во-ин­ду­ст­ри­аль­ный центр (тек­стиль­ная, пи­ще­вая пром-сть, про­из-во ке­ра­мич. из­де­лий). В 1907 в со­став Н. вклю­чён г. Ацу­та. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны го­род силь­но по­стра­дал от на­лё­тов амер. авиа­ции (дек. 1944 – май 1945), вос­ста­нов­лен к кон. 1950-х гг.

В цен­тре Н. – ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка нач. 17 в. (со­хра­не­на в хо­де вос­ста­нов­ле­ния го­ро­да). В его сев. час­ти рас­по­ло­жен за­мок На­гоя (час­тич­но раз­ру­шен в 1945, вос­ста­нов­лен в 1959 из же­ле­зо­бе­то­на; ны­не му­зей) с са­дом Ни­но­ма­ру (нач. 17 в., мас­тер са­до­во-пар­ко­во­го иск-ва Ко­бо­ри Энсю), ря­дом с ним – зда­ния Гор. со­ве­та (1933, арх. Хи­ра­бая­си Кин­го) и ад­ми­ни­ст­ра­ции пре­фек­ту­ры Ай­ти (1938, арх. Ва­та­на­бэ Хи­то­си) в сти­ле ар де­ко с эле­мен­та­ми нац. зод­че­ст­ва. Юж­нее на­хо­дят­ся те­ле­баш­ня (1954, инж. Най­то Та­тю, выс. 180 м), «Ме­мо­ри­аль­ный зал Тоё­да» На­гой­ско­го ун-та (1960, арх. Ма­ки Фу­ми­хи­ко), гор. ху­дож. му­зей (1983–1987, арх. Ку­ро­ка­ва Ки­сё), Центр ис­кусств пре­фек­ту­ры Ай­ти (1992), мно­го­функ­цио­наль­ный ком­плекс «Oasis 21» в сти­ле хай-тек с на­пол­нен­ным во­дой стек­лян­ным пе­ре­кры­ти­ем пло­ща­ди (2002, арх. Ка­саи Хи­де­ки). В зап. час­ти цен­тра Н. рас­по­ло­же­но зда­ние ж.-д. во­кза­ла, за­вер­шён­ное пар­ны­ми не­бо­скрё­ба­ми «JR Central» (1999, ар­хит. бю­ро KPF; выс. 226 м и 245 м); ря­дом – вы­сот­ные адм. зда­ние «Midland Square» (2004–06, са­мое вы­со­кое со­ору­же­ние Н. – 247 м) и учеб­ный кор­пус «Mode Gakuen Spiral Towers» (2005–08, выс. 170 м; оба – ар­хит. бю­ро «Nikken Sekkei»). К югу от цен­тра Н. на­хо­дит­ся син­тои­ст­ское свя­ти­ли­ще Ацу­та (ос­но­ва­но во 2 в. н. э. или в 5/6 в. н. э.; су­ще­ст­вую­щие по­строй­ки пре­им. 20 в.; здесь хра­нит­ся один из трёх сим­во­лов имп. вла­сти, древ­ний свя­щен­ный меч «Ку­са­на­ги-но-цу­ру­ги») – од­но из са­мых древ­них и по­чи­тае­мых в Япо­нии, центр па­лом­ни­че­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)