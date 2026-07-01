НАГОЯ
Город в Японии, административный центр префектуры Айти.
Нас. ок. 2,27 млн. чел. (2012; четвёртый по числу жителей город страны после Токио, Иокогамы и Осаки); Н. – ядро гор. агломерации (нас. св. 8,9 млн. чел.), которая является частью мегалополиса Токайдо (цепь агломераций на юге о. Хонсю – от Токио до Осаки и Кобе). Расположен на юге центр. части о. Хонсю, на равнине Ноби, у сев. побережья зал. Исе. Важный транспортный узел, в т. ч. скоростных автомагистралей «Томэй» (Токио – Комаки), «Исэванган» (Тоёта – Йоккаити) и «Хигаси-Мэйхан» (Нагоя – Камеяма); через Н. проходит линия «Токайдо» (Токио – Осака) высокоскоростной ж. д. «Синкансен». Крупнейший в Японии и один из крупнейших в мире мор. портов. Паромное сообщение с городами Сендай (вост. побережье о. Хонсю) и Томакомай (о. Хоккайдо). Междунар. аэропорт Тюбу-Сентрэр (2005; на искусств. острове у вост. побережья зал. Исе, к югу от Н.); аэропорт Комаки (1944; к северу от города; внутр. авиарейсы). Метрополитен (с 1957; 6 линий).
Поселение сформировалось вокруг замка, возведённого в 1610–12 (пл. 35 га) основателем династии сёгунов Токугава – Токугавой Иэясу (сёгун в 1603–16). В последующие годы политич. центр пров. Овари – владения одной из боковых ветвей рода Токугава. В 1871 в результате адм. реформы вошло в состав префектуры Нагоя, с 1872 в префектуре Айти; с 1889 статус города. С кон. 19 в. крупный торгово-индустриальный центр (текстильная, пищевая пром-сть, произ-во керамич. изделий). В 1907 в состав Н. включён г. Ацута. В годы 2-й мировой войны город сильно пострадал от налётов амер. авиации (дек. 1944 – май 1945), восстановлен к кон. 1950-х гг.
В центре Н. – регулярная планировка нач. 17 в. (сохранена в ходе восстановления города). В его сев. части расположен замок Нагоя (частично разрушен в 1945, восстановлен в 1959 из железобетона; ныне музей) с садом Ниномару (нач. 17 в., мастер садово-паркового иск-ва Кобори Энсю), рядом с ним – здания Гор. совета (1933, арх. Хирабаяси Кинго) и администрации префектуры Айти (1938, арх. Ватанабэ Хитоси) в стиле ар деко с элементами нац. зодчества. Южнее находятся телебашня (1954, инж. Найто Татю, выс. 180 м), «Мемориальный зал Тоёда» Нагойского ун-та (1960, арх. Маки Фумихико), гор. худож. музей (1983–1987, арх. Курокава Кисё), Центр искусств префектуры Айти (1992), многофункциональный комплекс «Oasis 21» в стиле хай-тек с наполненным водой стеклянным перекрытием площади (2002, арх. Касаи Хидеки). В зап. части центра Н. расположено здание ж.-д. вокзала, завершённое парными небоскрёбами «JR Central» (1999, архит. бюро KPF; выс. 226 м и 245 м); рядом – высотные адм. здание «Midland Square» (2004–06, самое высокое сооружение Н. – 247 м) и учебный корпус «Mode Gakuen Spiral Towers» (2005–08, выс. 170 м; оба – архит. бюро «Nikken Sekkei»). К югу от центра Н. находится синтоистское святилище Ацута (основано во 2 в. н. э. или в 5/6 в. н. э.; существующие постройки преим. 20 в.; здесь хранится один из трёх символов имп. власти, древний священный меч «Кусанаги-но-цуруги») – одно из самых древних и почитаемых в Японии, центр паломничества.