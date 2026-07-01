НАГОЙ Михаил Александрович

Русский во­енный и государственный дея­тель, боя­рин (с 1605).

Из ро­да На­гих . В 1550–1560-е гг., ве­ро­ят­но, слу­жил столь­ни­ком при дво­ре удель­но­го кн. Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в раз­ря­дах в 1577 сре­ди дво­рян. 2-й друж­ка ца­ри­цы на свадь­бе Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го и М. Ф. На­гой (1580). Же­нил­ся (не позд­нее 1581) на Ма­рии Ро­ма­нов­не, до­че­ри Р. В. Ол­ферь­е­ва-Без­ни­на. С мар­та – апр. 1584 в опа­ле на­ря­ду с др. род­ст­вен­ни­ка­ми. 2-й вое­во­да в «ост­рож­ке» Ка­за­ни (1584), в Ца­рёве го­роде на Кок­ша­ге (ны­не Йош­кар-Ола; 1584–86), Ка­за­ни (1586). Ру­ко­во­ди­тель строи­тель­ст­ва кре­по­сти Уфа (1586), вое­во­да в Уфе (1586–92, 1594–1605, воз­мож­но, с пе­ре­ры­ва­ми).

Воз­вра­щён из опа­лы с во­ца­ре­ни­ем Лже­дмит­рия I, по­лу­чил от не­го вот­чи­ны и по­ме­стья из чис­ла кон­фи­ско­ван­ных вла­де­ний Го­ду­но­вых (ок. 3,4 тыс. га). 23.1(2.2).1606 вме­сте с кн. В. М. Мо­саль­ским Руб­цом от­прав­лен на гра­ни­цу с Ре­чью По­спо­ли­той встре­чать М. Мни­шек и её сви­ту. Вес­ной 1606 на­зна­чен 2-м вое­во­дой боль­шо­го пол­ка в Бе­ре­го­вом раз­ря­де; то­гда же, ве­ро­ят­но, ру­ко­во­дил раз­да­чей де­неж­но­го жа­ло­ва­нья и вер­ста­ни­ем но­ви­ков по Ко­лом­не, Ру­зе и Вла­ди­ми­ру. Эти ме­ро­прия­тия, воз­мож­но, бы­ли свя­за­ны с пла­ни­ро­вав­шим­ся ши­ро­ко­мас­штаб­ным по­хо­дом на Крым. На свадь­бе Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек (май 1606) друж­ка ца­ри­цы вме­сте с её дя­дей, па­ном С. Тар­ло.

Со­хра­нил бо­яр­ский чин и своё по­ло­же­ние при дво­ре по­сле свер­же­ния Лже­дмит­рия I . Ле­том 1606 на­зна­чен 2-м вое­во­дой боль­шо­го пол­ка рус. вой­ска, от­прав­лен­но­го в Се­вер­скую зем­лю. Уча­ст­ник по­дав­ле­ния Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606–07: 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ка­лу­ге, одер­жал по­бе­ду над от­ря­дом пов­стан­цев под Кро­ма­ми, 2-й вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де на Ка­лу­гу (дек. 1606) и в по­бед­ной для цар­ских войск бит­ве на р. Выр­ка [23.2(5.3).1607], в ка­че­ст­ве 1-го вое­во­ды пе­ре­до­во­го пол­ка уча­ст­во­вал в про­иг­ран­ном сра­же­нии на р. Пчель­ня [3(13).5.1607]. Вхо­дил в со­став бо­яр­ской ко­мис­сии для управ­ле­ния Мо­ск­вой во вре­мя цар­ско­го по­хо­да на Ту­лу (май – окт. 1607). В 1608 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка пра­ви­тельств. войск под ко­манд. кн. Д. И. Шуй­ско­го, по­тер­пев­ше­го со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние от войск Лже­дмит­рия II в сра­же­нии у Бол­хо­ва [30 апр. (10 мая) – 1(11) мая]. В 1609 2-й вое­во­да у Пет­ров­ских во­рот в осад­ном си­де­нии в Мо­ск­ве (на­гра­ж­дён вот­чи­ной в Ро­ма­нов­ском у.).

По­сле свер­же­ния ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го Н. вме­сте с даль­ним род­ст­вен­ни­ком по­стель­ни­чим С. Шап­ки­ным при­во­дил к при­ся­ге 20(30).9.1610 слу­жи­лых лю­дей, на­хо­див­ших­ся в ла­ге­ре Я. П. Са­пе­ги. Ве­ро­ят­но, член «Се­ми­бо­яр­щи­ны» (1610–12). В нач. 1611 на­прав­лен к П. П. Ля­пу­но­ву в со­ста­ве по­соль­ст­ва от «Се­ми­бо­яр­щи­ны» (вме­сте с ар­хи­ман­д­ри­том Чу­до­ва мон., про­то­по­пом Спас­ско­го со­бо­ра и не­сколь­ки­ми польск. офи­це­ра­ми), в за­да­чу ко­то­ро­го вхо­ди­ло при­ос­та­но­вить на­ча­тое Ля­пу­но­вым фор­ми­ро­ва­ние Пер­во­го опол­че­ния 1611. Ве­ро­ят­но, с этим свя­за­но и упо­ми­на­ние о гра­мо­те от Н. из Ка­ши­ры в Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский к Ля­пу­но­ву [10(20).2.1611] с при­зы­вом «бы­ти с на­ми од­но­мыш­лен­ным». В ию­не 1611 Н. вы­да­вал по­ля­кам «пла­тья» из цар­ской каз­ны. В сент. 1611 во­шёл в пер­вый со­став по­соль­ст­ва к польск. ко­ро­лю Си­гиз­мун­ду III, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го вер­ну­лись в Мо­ск­ву по­сле встре­чи за Мо­жай­ском с гет­ма­ном Я. К. Ход­ке­ви­чем. Во 2-й со­став по­соль­ст­ва (осень 1611) не во­шёл. В янв./февр. 1612 под­пи­сал гра­мо­ту, на­прав­лен­ную в Ко­ст­рому , Яро­славль и Пе­ре­славль-За­лес­ский, при­зы­вав­шую их жи­те­лей к вер­но­сти ко­ро­ле­ви­чу Вла­ди­сла­ву. Вое­во­да в Вел. Ус­тю­ге (1613–15), в 1613 от­ра­зил на­па­де­ние на го­род от­ря­дов А. И. Ли­сов­ско­го. Пе­ред смер­тью при­нял схи­му с име­нем Ми­са­ил. По­гре­бён в Трои­це-Сер­гие­вом мон.