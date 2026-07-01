НАГОЙ Михаил Александрович
Русский военный и государственный деятель, боярин (с 1605).
Из рода Нагих. В 1550–1560-е гг., вероятно, служил стольником при дворе удельного кн. Владимира Андреевича. Впервые упоминается в разрядах в 1577 среди дворян. 2-й дружка царицы на свадьбе Ивана IV Васильевича Грозного и М. Ф. Нагой (1580). Женился (не позднее 1581) на Марии Романовне, дочери Р. В. Олферьева-Безнина. С марта – апр. 1584 в опале наряду с др. родственниками. 2-й воевода в «острожке» Казани (1584), в Царёве городе на Кокшаге (ныне Йошкар-Ола; 1584–86), Казани (1586). Руководитель строительства крепости Уфа (1586), воевода в Уфе (1586–92, 1594–1605, возможно, с перерывами).
Возвращён из опалы с воцарением Лжедмитрия I, получил от него вотчины и поместья из числа конфискованных владений Годуновых (ок. 3,4 тыс. га). 23.1(2.2).1606 вместе с кн. В. М. Мосальским Рубцом отправлен на границу с Речью Посполитой встречать М. Мнишек и её свиту. Весной 1606 назначен 2-м воеводой большого полка в Береговом разряде; тогда же, вероятно, руководил раздачей денежного жалованья и верстанием новиков по Коломне, Рузе и Владимиру. Эти мероприятия, возможно, были связаны с планировавшимся широкомасштабным походом на Крым. На свадьбе Лжедмитрия I и М. Мнишек (май 1606) дружка царицы вместе с её дядей, паном С. Тарло.
Сохранил боярский чин и своё положение при дворе после свержения Лжедмитрия I. Летом 1606 назначен 2-м воеводой большого полка рус. войска, отправленного в Северскую землю. Участник подавления Болотникова восстания 1606–07: 2-й воевода передового полка в Калуге, одержал победу над отрядом повстанцев под Кромами, 2-й воевода сторожевого полка в походе на Калугу (дек. 1606) и в победной для царских войск битве на р. Вырка [23.2(5.3).1607], в качестве 1-го воеводы передового полка участвовал в проигранном сражении на р. Пчельня [3(13).5.1607]. Входил в состав боярской комиссии для управления Москвой во время царского похода на Тулу (май – окт. 1607). В 1608 2-й воевода передового полка правительств. войск под команд. кн. Д. И. Шуйского, потерпевшего сокрушительное поражение от войск Лжедмитрия II в сражении у Болхова [30 апр. (10 мая) – 1(11) мая]. В 1609 2-й воевода у Петровских ворот в осадном сидении в Москве (награждён вотчиной в Романовском у.).
После свержения царя Василия Ивановича Шуйского Н. вместе с дальним родственником постельничим С. Шапкиным приводил к присяге 20(30).9.1610 служилых людей, находившихся в лагере Я. П. Сапеги. Вероятно, член «Семибоярщины» (1610–12). В нач. 1611 направлен к П. П. Ляпунову в составе посольства от «Семибоярщины» (вместе с архимандритом Чудова мон., протопопом Спасского собора и несколькими польск. офицерами), в задачу которого входило приостановить начатое Ляпуновым формирование Первого ополчения 1611. Вероятно, с этим связано и упоминание о грамоте от Н. из Каширы в Переяславль-Рязанский к Ляпунову [10(20).2.1611] с призывом «быти с нами одномышленным». В июне 1611 Н. выдавал полякам «платья» из царской казны. В сент. 1611 вошёл в первый состав посольства к польск. королю Сигизмунду III, участники которого вернулись в Москву после встречи за Можайском с гетманом Я. К. Ходкевичем. Во 2-й состав посольства (осень 1611) не вошёл. В янв./февр. 1612 подписал грамоту, направленную в Кострому, Ярославль и Переславль-Залесский, призывавшую их жителей к верности королевичу Владиславу. Воевода в Вел. Устюге (1613–15), в 1613 отразил нападение на город отрядов А. И. Лисовского. Перед смертью принял схиму с именем Мисаил. Погребён в Троице-Сергиевом мон.