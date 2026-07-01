НАГОЙ Григорий Иванович
Русский военный и государственный деятель; дворянин московский (не позднее 1566).
Из рода Нагих. Впервые упомянут как владелец крупного поместья в Тверском у. в 1539/40, а затем как свидетель в 1543/44 в купчей боярина И. С. Воронцова (в обоих случаях вместе с братом Михаилом). В сент. 1547 участвовал в торжеств. церемониях на свадьбе кн. Юрия Васильевича, брата царя Ивана IV Васильевича Грозного. Записан тысячником 2-й статьи по Переславлю-Залесскому (1550), в Дворовой тетради 1550-х гг. фигурирует как дворовый сын боярский по Переславлю-Залесскому. Воевода в Путивле (1551/52–1552/53, лето 1560), 2-й воевода на р. Нугра (1555). Весной – летом того же года строил там крепость (с 1556 Болхов), в которой с лета 1555 служил 2-м воеводой. Воевода в Брянске (с лета 1560), наместник в Туле (1563). Дважды (авг. – сент. 1553, дек. 1563 – янв. 1564) выполнял функции 1-го пристава при больших литов. послах в Москве. В качестве головы в большом полку участвовал в подавлении восстания луговых черемисов (дек. 1553 – февр. 1554; был в числе награждённых). В 1556/57 1-й писец при составлении описания Изборского уезда. В марте 1559 участвовал в царском приёме литов. послов в Москве. Участник Ливонской войны 1558–83: в окт. – нояб. 1559 2-й воевода передового полка при осаде Дерпта; 2-й воевода у наряда в походе рус. войска на Ливонию (нач. 1560); в Полоцком походе 1562–63 пристав (воевода) при ногайских мурзах в передовом полку, а затем под Полоцком стал 2-м воеводой передового полка в составе трёхполковой рати, воспрепятствовавшей подходу к осаждённому Полоцку литов. отрядов под команд. польного гетмана литовского Г. Ходкевича; первый городничий в Полоцке (1564–65), воевода в Невеле (1568). В 1563 во время краткого пребывания в Москве стал одним из поручителей 2-й очереди по кн. А. И. Воротынскому (из рода Воротынских). Летом 1566 участвовал в работе Земского собора в качестве дворянина 1-й статьи. 17.7.1566 большим литовским послам было объявлено, что Н. станет 2-м послом ответного рус. посольства в Вел. кн-во Литовское (1-м послом стал боярин Ф. И. Умной-Колычев). Переговоры рус. послов (март – сент. 1567) в целом оказались безрезультатными, надежды на урегулирование Ливонского вопроса на условиях царя Ивана IV остались нереализованными. В мае 1570 Н. во главе отряда в 550 чел. удерживал по приказу Ивана IV 3 дня посольство Речи Посполитой (ок. 1400 чел. с купцами и слугами) на Посольском дворе и в соседних зданиях в Москве (на время отъезда царя в Коломенское). Обстоятельства принятия Н. пострига в 1570/71 неизвестны, но, скорее всего, он стал иноком Троице-Сергиева мон. под именем Германа (Герасима?). Имел вотчины и поместья не менее чем в 6–7 уездах, в т. ч. в Костромском, Переславль-Залесском, Суздальском, Тверском, Юрьев-Польском.