НАГОЙ Григорий Иванович

Русский во­енный и государственный дея­тель; дво­ря­нин мо­с­ков­ский (не позд­нее 1566).

Из ро­да На­гих. Впер­вые упо­мя­нут как вла­де­лец круп­но­го по­ме­стья в Твер­ском у. в 1539/40, а за­тем как сви­де­тель в 1543/44 в куп­чей боя­ри­на И. С. Во­рон­цо­ва (в обо­их слу­ча­ях вме­сте с бра­том Ми­хаи­лом). В сент. 1547 уча­ст­во­вал в тор­жеств. це­ре­мо­ни­ях на свадь­бе кн. Юрия Ва­силь­е­ви­ча, бра­та ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го . За­пи­сан ты­сяч­ни­ком 2-й ста­тьи по Пе­ре­слав­лю-За­лес­ско­му (1550), в Дво­ро­вой тет­ра­ди 1550-х гг. фи­гу­ри­ру­ет как дво­ро­вый сын бо­яр­ский по Пе­ре­слав­лю-За­лес­ско­му. Вое­во­да в Пу­тив­ле (1551/52–1552/53, ле­то 1560), 2-й вое­во­да на р. Ну­г­ра (1555). Весной – летом то­го же го­да стро­ил там кре­пость (с 1556 Бол­хов), в которой с лета 1555 служил 2-м вое­во­дой. Вое­во­да в Брян­ске (с ле­та 1560), на­ме­ст­ник в Ту­ле (1563). Два­ж­ды (авг. – сент. 1553, дек. 1563 – янв. 1564) вы­пол­нял функ­ции 1-го при­ста­ва при боль­ших ли­тов. по­слах в Мо­ск­ве. В ка­че­ст­ве го­ло­вы в боль­шом пол­ку уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния лу­го­вых че­ре­ми­сов (дек. 1553 – февр. 1554; был в чис­ле на­гра­ж­дён­ных). В 1556/57 1-й пи­сец при со­став­ле­нии опи­са­ния Из­бор­ско­го уез­да. В мар­те 1559 уча­ст­во­вал в цар­ском приё­ме ли­тов. по­слов в Мо­ск­ве. Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558–83: в окт. – но­яб. 1559 2-й вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка при оса­де Дер­пта; 2-й вое­во­да у на­ря­да в по­хо­де рус. вой­ска на Ли­во­нию (нач. 1560); в По­лоц­ком по­хо­де 1562–63 при­став (вое­во­да) при но­гай­ских мур­зах в пе­ре­до­вом пол­ку, а за­тем под По­лоц­ком стал 2-м вое­во­дой пе­ре­до­во­го пол­ка в со­ста­ве трёх­пол­ко­вой ра­ти, вос­пре­пят­ст­во­вав­шей под­хо­ду к оса­ж­дён­но­му По­лоц­ку ли­тов. от­ря­дов под ко­манд. поль­но­го гет­ма­на ли­тов­ского Г. Ход­ке­ви­ча; пер­вый го­род­ни­чий в По­лоц­ке (1564–65), вое­во­да в Не­ве­ле (1568). В 1563 во вре­мя крат­ко­го пре­бы­ва­ния в Мо­ск­ве стал од­ним из по­ру­чи­те­лей 2-й оче­ре­ди по кн. А. И. Во­ро­тын­ско­му (из ро­да Во­ро­тын­ских). Ле­том 1566 уча­ст­во­вал в ра­бо­те Зем­ско­го со­бо­ра в ка­че­ст­ве дво­ря­ни­на 1-й ста­тьи. 17.7.1566 боль­шим ли­тов­ским по­слам бы­ло объ­яв­ле­но, что Н. ста­нет 2-м по­слом от­вет­но­го рус. по­соль­ст­ва в Вел. кн-во Ли­тов­ское (1-м по­слом стал боя­рин Ф. И. Ум­ной-Ко­лы­чев). Пе­ре­го­во­ры рус. по­слов (март – сент. 1567) в це­лом ока­за­лись без­ре­зуль­тат­ны­ми, на­де­ж­ды на уре­гу­ли­ро­ва­ние Ли­вон­ско­го во­про­са на ус­ло­ви­ях ца­ря Ива­на IV ос­та­лись не­реа­ли­зо­ван­ны­ми. В мае 1570 Н. во гла­ве от­ря­да в 550 чел. удер­жи­вал по при­ка­зу Ива­на IV 3 дня по­соль­ст­во Ре­чи По­спо­ли­той (ок. 1400 чел. с куп­ца­ми и слу­га­ми) на По­соль­ском дво­ре и в со­сед­них зда­ни­ях в Мо­ск­ве (на вре­мя отъ­ез­да ца­ря в Ко­ло­мен­ское). Об­стоя­тель­ст­ва при­ня­тия Н. по­стри­га в 1570/71 не­из­вест­ны, но, ско­рее все­го, он стал ино­ком Трои­це-Сер­гие­ва мон. под име­нем Гер­ма­на (Ге­ра­си­ма?). Имел вот­чи­ны и по­ме­стья не ме­нее чем в 6–7 уез­дах, в т. ч. в Ко­ст­ром­ском, Пе­ре­славль-За­лес­ском, Суз­даль­ском, Твер­ском, Юрь­ев-Поль­ском.