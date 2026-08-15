НАГОЙ Афанасий Фёдорович
Русский государственный деятель и дипломат, думный дворянин в особом дворе царя Ивана IV Васильевича Грозного (кон. 1574 или нач. 1575 – 1584).
Из рода Нагих, дядя М. Ф. Нагой. Впервые упомянут среди участников торжеств на свадьбе царя Ивана IV и А. Р. Захарьиной-Юрьевой (3.2.1547). Записан тысячником 3-й статьи по Переславлю-Залесскому (1550). К 1559 стольник, в этом году состоял рындой при царе. В нач. 1560-х гг. обладал немалыми средствами и состоял в деловых отношениях с гостем С. В. Степановым.
В апр. 1563 был отправлен в Крымское ханство с дарами («полоцкими поминками») для заключения стратегич. антилитовского союза. Договор, утверждённый в первоначальном варианте в 1564 ханом Девлет-Гиреем I и царём Иваном IV, не был ратифицирован из-за противодействия польско-литов. дипломатов и антирусских кругов при ханском дворе. Уже с 1564 возобновились крымских ханов набеги на юж. территории Рус. гос-ва. Задержанный в Бахчисарае, Н. пытался предотвратить разрыв русско-крымских отношений, однако в условиях подготовки Девлет-Гиреем I крупномасштабных воен. акций против Рус. гос-ва оказался (наряду с прибывшим к нему в 1565 2-м послом Ф. А. Писемским) поч. пленником крымского хана. Н. с Писемским относительно регулярно сообщали в Москву данные о военно-политич. обстановке в Крымском ханстве, о крымско-литов. отношениях, об отд. действиях хана в отношении Османской империи. В 1569 предупредили царя о подготовке нападения на Астрахань тур. войск и набега крымцев на Рус. гос-во. В 1571–72 они находились в заключении в крепости Мангуп, но при этом Девлет-Гирей I не выдал рус. дипломатов по требованию тур. султана Селима II. Н. передавал в Москву информацию и внутриполитич. характера (о возможных изменах бояр в Москве, о действиях холопов кн. И. Ф. Мстиславского, появившихся в Крыму незадолго до 1571). В июне 1571 заочно (уникальный случай) пожалован царём земельным и денежным жалованьем «из опричнины» (т. е. зачислен в опричники). После поражения крымских войск в Молодинской битве 1572 рус. посольство во главе с Н. было отпущено на родину.
Н. вернулся в Рус. гос-во 29.11.1573, практически сразу включён в состав особого двора Ивана IV, выполнял его личные ответственные поручения. Осенью 1574 участвовал в церемониях на свадьбе царя и А. Г. Васильчиковой (из рода Васильчиковых). С кон. 1574 или нач. 1575 входил в правящий кружок при царе, в т. ч. и в бытность его «московским удельным князем» (1575–76), состоявший из 4–5 наиболее влиятельных лиц. Судил местнические и поземельные споры, регулярно в составе боярских комиссий вёл дипломатич. переговоры с представителями Священной Рим. империи (1575, 1576), Дании (1575), Крымского ханства (1576), папы Римского (1581–82), Речи Посполитой (1575, 1576, 1581, 1582, 1583), Англии [1581; 1583 (до поздней осени), когда среди прочего обсуждался вопрос о возможном браке царя с Мэри Гастингс, родственницей королевы Елизаветы I Тюдор]. Выполнял важные поручения Ивана IV во время царского похода в Ливонию (1577). Участник церемоний на свадьбе Ивана IV и М. Ф. Нагой (окт. 1580). Дж. Горсей оценивал Н. как «умного и благородного дворянина».
К кон. 1583 – нач. 1584 влияние Н. постепенно начало падать. После воцарения Фёдора Ивановича (март 1584) утратил думный чин и, видимо, тогда же был сослан под надзор («за приставы») в окрестности Ярославля. В ночь на 16(26).5.1591, после гибели царевича Дмитрия Ивановича, прискакал в Ярославль ко двору англ. Московской компании, сообщил новость Дж. Горсею (обвинив, как и др. Нагие, в случившемся Б. Ф. Годунова, дьяка М. Битяговского и др.), а также просил у него лекарства для находившейся в состоянии тяжёлого стресса матери царевича. До марта 1584 владел вотчинами и поместьями не менее чем в 5 уездах, несмотря на опалу немалая их часть принадлежала Н. вплоть до его кончины.