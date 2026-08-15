НАГОЙ Афанасий Фёдорович

Русский государственный дея­тель и ди­пло­мат, дум­ный дво­ря­нин в осо­бом дво­ре ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го (кон. 1574 или нач. 1575 – 1584).

Из ро­да На­гих, дя­дя М. Ф. На­гой. Впер­вые упо­мя­нут сре­ди уча­ст­ни­ков тор­жеств на свадь­бе ца­ря Ива­на IV и А. Р. За­харьи­ной-Юрь­е­вой (3.2.1547). За­пи­сан ты­сяч­ни­ком 3-й ста­тьи по Пе­ре­слав­лю-За­лес­ско­му (1550). К 1559 столь­ник, в этом го­ду со­сто­ял рын­дой при ца­ре. В нач. 1560-х гг. об­ла­дал не­ма­лы­ми сред­ст­ва­ми и со­сто­ял в де­ло­вых от­но­ше­ни­ях с гос­тем С. В. Сте­па­но­вым.

В апр. 1563 был от­прав­лен в Крым­ское хан­ст­во с да­ра­ми («по­лоц­ки­ми по­мин­ка­ми») для за­клю­че­ния стра­те­гич. ан­ти­ли­тов­ско­го сою­за. До­го­вор, ут­вер­ждён­ный в пер­во­на­чаль­ном ва­ри­ан­те в 1564 ха­ном Дев­лет-Ги­ре­ем I и ца­рём Ива­ном IV, не был ра­ти­фи­ци­ро­ван из-за про­ти­во­дей­ст­вия поль­ско-ли­тов. ди­пло­ма­тов и ан­ти­рус­ских кру­гов при хан­ском дво­ре. Уже с 1564 во­зоб­но­ви­лись крым­ских ха­нов на­бе­ги на юж. тер­ри­то­рии Рус. гос-ва. За­дер­жан­ный в Бах­чи­са­рае, Н. пы­тал­ся пре­дот­вра­тить раз­рыв рус­ско-крым­ских от­но­ше­ний, од­на­ко в ус­ло­ви­ях под­го­тов­ки Дев­лет-Ги­ре­ем I круп­но­мас­штаб­ных во­ен. ак­ций про­тив Рус. гос-ва ока­зал­ся (на­ря­ду с при­быв­шим к не­му в 1565 2-м по­слом Ф. А. Пи­сем­ским) поч. плен­ни­ком крым­ско­го ха­на. Н. с Пи­сем­ским от­но­си­тель­но ре­гу­ляр­но со­об­ща­ли в Мо­ск­ву дан­ные о во­ен­но-по­ли­тич. об­ста­нов­ке в Крым­ском хан­ст­ве, о крым­ско-ли­тов. от­но­ше­ни­ях, об отд. дей­ст­ви­ях ха­на в от­но­ше­нии Ос­ман­ской им­пе­рии . В 1569 пре­дупре­ди­ли ца­ря о под­го­тов­ке на­па­де­ния на Ас­т­ра­хань тур. войск и на­бе­га крым­цев на Рус. гос-во. В 1571–72 они на­хо­ди­лись в за­клю­че­нии в кре­по­сти Ман­гуп, но при этом Дев­лет-Ги­рей I не вы­дал рус. ди­пло­ма­тов по тре­бо­ва­нию тур. сул­та­на Се­ли­ма II. Н. пе­ре­да­вал в Мо­ск­ву ин­фор­ма­цию и внут­ри­по­ли­тич. ха­рак­те­ра (о воз­мож­ных из­ме­нах бо­яр в Мо­ск­ве, о дей­ст­ви­ях хо­ло­пов кн. И. Ф. Мсти­слав­ско­го, появившихся в Кры­му не­за­дол­го до 1571). В ию­не 1571 за­оч­но (уни­каль­ный слу­чай) по­жа­ло­ван ца­рём зе­мель­ным и де­неж­ным жа­ло­вань­ем «из оп­рич­ни­ны» (т. е. за­чис­лен в оп­рич­ни­ки). По­сле по­ра­же­ния крым­ских войск в Мо­ло­дин­ской бит­ве 1572 рус. по­соль­ст­во во гла­ве с Н. бы­ло от­пу­ще­но на роди­ну.

Н. вер­нул­ся в Рус. гос-во 29.11.1573, прак­ти­че­ски сра­зу вклю­чён в со­став осо­бо­го дво­ра Ива­на IV, вы­пол­нял его лич­ные от­вет­ст­вен­ные по­ру­че­ния. Осе­нью 1574 уча­ст­во­вал в це­ре­мо­ни­ях на свадь­бе ца­ря и А. Г. Ва­силь­чи­ко­вой (из ро­да Ва­силь­чи­ко­вых). С кон. 1574 или нач. 1575 вхо­дил в пра­вя­щий кру­жок при ца­ре, в т. ч. и в быт­ность его «мо­с­ков­ским удель­ным кня­зем» (1575–76), со­сто­яв­ший из 4–5 наи­бо­лее влия­тель­ных лиц. Су­дил ме­ст­ни­че­ские и по­зе­мель­ные спо­ры, ре­гу­ляр­но в со­ста­ве бо­яр­ских ко­мис­сий вёл ди­пло­ма­тич. пе­ре­го­во­ры с пред­ста­ви­те­ля­ми Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии (1575, 1576), Да­нии (1575), Крым­ско­го хан­ст­ва (1576), па­пы Рим­ско­го (1581–82), Ре­чи По­спо­ли­той (1575, 1576, 1581, 1582, 1583), Анг­лии [1581; 1583 (до позд­ней осе­ни), ког­да сре­ди про­че­го об­су­ж­дал­ся во­прос о воз­мож­ном бра­ке ца­ря с Мэри Гас­тингс, род­ст­вен­ни­цей ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты I Тю­дор]. Вы­пол­нял важ­ные по­ру­че­ния Ива­на IV во вре­мя цар­ско­го по­хо­да в Ли­во­нию (1577). Уча­ст­ник це­ре­мо­ний на свадь­бе Ива­на IV и М. Ф. На­гой (окт. 1580). Дж. Гор­сей оце­ни­вал Н. как «ум­но­го и бла­го­род­но­го дво­ря­ни­на».

К кон. 1583 – нач. 1584 влия­ние Н. по­сте­пен­но на­ча­ло па­дать. По­сле во­ца­ре­ния Фё­до­ра Ива­но­ви­ча (март 1584) ут­ра­тил дум­ный чин и, ви­ди­мо, то­гда же был со­слан под над­зор («за при­ста­вы») в ок­ре­ст­но­сти Яро­слав­ля. В ночь на 16(26).5.1591, по­сле ги­бе­ли ца­ре­ви­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча, при­ска­кал в Яро­славль ко дво­ру англ. Мо­с­ков­ской ком­па­нии, со­об­щил но­вость Дж. Гор­сею (об­ви­нив, как и др. На­гие, в слу­чив­шем­ся Б. Ф. Го­ду­но­ва, дья­ка М. Би­тя­гов­ско­го и др.), а так­же про­сил у не­го ле­кар­ст­ва для на­хо­див­шей­ся в со­стоя­нии тя­жё­ло­го стрес­са ма­те­ри ца­ре­ви­ча. До мар­та 1584 вла­дел вот­чи­на­ми и по­ме­сть­я­ми не ме­нее чем в 5 уез­дах, не­смот­ря на опа­лу не­ма­лая их часть при­над­ле­жа­ла Н. вплоть до его кон­чи­ны.