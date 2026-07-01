НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Ре­ги­он в юго-восточной час­ти Ма­ло­го Кав­ка­за.

Гл. го­род – Сте­па­на­керт (азерб. Хан­кен­ди). В 1805 (окон­ча­тель­но в 1813) как часть Ка­ра­бах­ско­го хан­ст­ва во­шёл в со­став Рос. им­пе­рии (с 1822 в Ка­ра­бах­ской пров., с 1868 в Ели­са­вет­поль­ской губ.). 7.7.1923 тер­ри­то­рия Н. К. вы­де­ле­на в На­гор­но- Ка­ра­бах­скую ав­то­ном­ную обл. (НКАО) Азерб. ССР. 2.9.1991 на со­вме­ст­ной сес­сии На­гор­но-Ка­ра­бах­ско­го об­ла­ст­но­го и Шау­мя­нов­ско­го рай­он­но­го со­ве­тов нар. де­пу­та­тов Азерб. ССР в гра­ни­цах НКАО и при­ле­гаю­ще­го Шау­мя­нов­ско­го р-на Азерб. ССР про­воз­гла­ше­на са­мо­сто­ят. На­гор­но-Ка­ра­бах­ская Рес­пуб­ли­ка (НКР; Рес­пуб­ли­ка Ар­цах). В от­вет на это ре­ше­ние ВС Азерб. Рес­пуб­ли­ки 23.11.1991 ли­к­ви­ди­ро­вал НКАО и пе­ре­дал её тер­ри­то­рию в со­став др. рай­онов рес­пуб­ли­ки. По­сле во­ен. кон­флик­та 1991–94 ме­ж­ду НКР и Азерб. Рес­пуб­ли­кой, в ко­то­рый бы­ла во­вле­че­на и Рес­пуб­ли­ка Ар­ме­ния, НКР вклю­ча­ет так­же тер­ри­то­рию Кель­бад­жар­ско­го, Ла­чин­ско­го, Ку­бат­лин­ско­го, Зан­ге­лан­ско­го, Джеб­ра­иль­ско­го, а так­же час­ти Агдам­ско­го и Фи­зу­лин­ско­го рай­онов Азер­бай­джа­на, в то вре­мя как час­ти Мар­да­керт­ско­го и Мар­ту­нин­ско­го рай­онов быв. НКАО и Шау­мя­нов­ский р-н кон­тро­ли­ру­ют­ся Азерб. Рес­пуб­ли­кой. Но­ми­наль­ная (про­воз­гла­шён­ная) тер­ри­то­рия НКР 5 тыс. км2, фак­ти­че­ская (кон­тро­ли­руе­мая) тер­ри­то­рия 11,3 тыс. км2. Нас. св. 141 тыс. чел., из них св. 99,7% – ар­мя­не (2009, оцен­ка).

Со­глас­но адм.-терр. де­ле­нию Азерб. Рес­пуб­ли­ки, Н. К. и др. тер­ри­то­рии, кон­тро­ли­руе­мые НКР, яв­ля­ют­ся ча­стью Азер­бай­джа­на . Эта по­зи­ция под­кре­п­ля­ет­ся ре­зо­лю­ция­ми Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН, Ге­не­раль­ной Ас­самб­леи ООН, ре­ше­ния­ми др. ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций, в т. ч. ОБСЕ. Ру­ко­во­дству­ясь прин­ци­пом тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти го­су­дарств, за­кре­п­лён­ным в ме­ж­ду­нар. пра­ве, Азер­бай­джан стре­мит­ся вос­ста­но­вить свой су­ве­ре­ни­тет над тер­ри­то­ри­ей НКР. На­се­ле­ние НКР, ссы­ла­ясь на за­кре­п­лён­ное в ст. 1 Ус­та­ва ООН пра­во на­ций на са­мо­оп­ре­де­ле­ние, ре­зуль­та­ты ре­фе­рен­ду­ма, про­ве­дён­но­го в быв. НКАО и Шау­мя­нов­ском р-не 10.12.1991 (99,89% их на­се­ле­ния вы­ска­за­лись за вы­ход из со­ста­ва Азер­бай­джа­на; в ре­фе­рен­ду­ме не уча­ст­во­ва­ли про­жи­вав­шие в этих рай­онах азер­бай­джан­цы), а так­же на дек­ла­ра­цию ВС НКР «О гос. не­за­ви­си­мо­сти На­гор­но-Ка­ра­бах­ской Рес­пуб­ли­ки» от 6.1.1992, до­би­ва­ет­ся при­зна­ния гос. су­ве­ре­ни­те­та сво­ей рес­пуб­ли­ки. Ар­ме­ния до­би­ва­ет­ся при­зна­ния НКР сто­ро­ной кон­флик­та и при­вле­че­ния её ру­ко­во­дства к пол­но­прав­но­му уча­стию в пе­ре­го­вор­ном про­цес­се.

В 1988–91 ру­ко­во­дство СССР и др. со­юз­ных рес­пуб­лик, а с 1992 пра­ви­тель­ст­ва РФ и стран – уча­ст­ниц СНГ пред­при­ня­ли ак­тив­ные ша­ги по уре­гу­ли­ро­ва­нию на­гор­но-ка­ра­бах­ско­го кон­флик­та. 9.5.1994 пред­ста­ви­те­ли пар­ла­мен­тов Азер­бай­джа­на, Ар­ме­нии и НКР при по­сред­ни­че­ст­ве Рос­сии и Меж­пар­ла­мент­ской ас­самб­леи СНГ под­пи­са­ли в г. Биш­кек про­то­кол о пре­кра­ще­нии ог­ня (всту­пил в си­лу 12.5.1994), что по­зво­ли­ло пре­кра­тить во­ен. дей­ст­вия ме­ж­ду НКР и Ар­ме­ни­ей, с од­ной сто­ро­ны, и Азер­бай­джа­ном – с дру­гой. По­сле рас­па­да СССР кон­фликт во­круг Н. К. яв­ля­ет­ся так­же объ­ек­том ме­ж­ду­нар. ми­ро­творч. уси­лий. С ию­ня 1992 дей­ст­ву­ет Мин­ская груп­па СБСЕ (с 1995 ОБСЕ) по Н. К. С мар­та 1994 пе­ре­го­во­ры в рам­ках Мин­ской груп­пы ве­дут­ся при со­пред­се­да­тель­ст­ве Рос­сии, США и Фран­ции. С кон. 1998 важ­ным эле­мен­том пе­ре­го­вор­но­го про­цес­са ста­ли пе­рио­дич. встре­чи пре­зи­ден­тов Азер­бай­джа­на и Ар­ме­нии под эги­дой со­пред­се­да­те­лей Мин­ской груп­пы.

РФ не при­зна­ёт Н. К. в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ят. го­су­дар­ст­ва. В рус­ле уси­лий со­пред­се­да­те­лей Мин­ской груп­пы ОБСЕ, ру­ко­во­дству­ясь Мо­с­ков­ской дек­ла­ра­ци­ей пре­зи­ден­тов Азер­бай­джа­на, Ар­ме­нии и Рос­сии от 2.11.2008, она до­би­ва­ет­ся мир­но­го по­ли­тич. уре­гу­ли­ро­ва­ния на­гор­но- ка­ра­бах­ско­го кон­флик­та на пу­ти пе­ре­го­во­ров.

Автор статьи: С. И. Чер­няв­ский

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