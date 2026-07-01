НАГОРНЫЙ КАРАБАХ
Регион в юго-восточной части Малого Кавказа.
Гл. город – Степанакерт (азерб. Ханкенди). В 1805 (окончательно в 1813) как часть Карабахского ханства вошёл в состав Рос. империи (с 1822 в Карабахской пров., с 1868 в Елисаветпольской губ.). 7.7.1923 территория Н. К. выделена в Нагорно- Карабахскую автономную обл. (НКАО) Азерб. ССР. 2.9.1991 на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного советов нар. депутатов Азерб. ССР в границах НКАО и прилегающего Шаумяновского р-на Азерб. ССР провозглашена самостоят. Нагорно-Карабахская Республика (НКР; Республика Арцах). В ответ на это решение ВС Азерб. Республики 23.11.1991 ликвидировал НКАО и передал её территорию в состав др. районов республики. После воен. конфликта 1991–94 между НКР и Азерб. Республикой, в который была вовлечена и Республика Армения, НКР включает также территорию Кельбаджарского, Лачинского, Кубатлинского, Зангеланского, Джебраильского, а также части Агдамского и Физулинского районов Азербайджана, в то время как части Мардакертского и Мартунинского районов быв. НКАО и Шаумяновский р-н контролируются Азерб. Республикой. Номинальная (провозглашённая) территория НКР 5 тыс. км2, фактическая (контролируемая) территория 11,3 тыс. км2. Нас. св. 141 тыс. чел., из них св. 99,7% – армяне (2009, оценка).
Согласно адм.-терр. делению Азерб. Республики, Н. К. и др. территории, контролируемые НКР, являются частью Азербайджана. Эта позиция подкрепляется резолюциями Совета Безопасности ООН, Генеральной Ассамблеи ООН, решениями др. междунар. организаций, в т. ч. ОБСЕ. Руководствуясь принципом территориальной целостности государств, закреплённым в междунар. праве, Азербайджан стремится восстановить свой суверенитет над территорией НКР. Население НКР, ссылаясь на закреплённое в ст. 1 Устава ООН право наций на самоопределение, результаты референдума, проведённого в быв. НКАО и Шаумяновском р-не 10.12.1991 (99,89% их населения высказались за выход из состава Азербайджана; в референдуме не участвовали проживавшие в этих районах азербайджанцы), а также на декларацию ВС НКР «О гос. независимости Нагорно-Карабахской Республики» от 6.1.1992, добивается признания гос. суверенитета своей республики. Армения добивается признания НКР стороной конфликта и привлечения её руководства к полноправному участию в переговорном процессе.
В 1988–91 руководство СССР и др. союзных республик, а с 1992 правительства РФ и стран – участниц СНГ предприняли активные шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. 9.5.1994 представители парламентов Азербайджана, Армении и НКР при посредничестве России и Межпарламентской ассамблеи СНГ подписали в г. Бишкек протокол о прекращении огня (вступил в силу 12.5.1994), что позволило прекратить воен. действия между НКР и Арменией, с одной стороны, и Азербайджаном – с другой. После распада СССР конфликт вокруг Н. К. является также объектом междунар. миротворч. усилий. С июня 1992 действует Минская группа СБСЕ (с 1995 ОБСЕ) по Н. К. С марта 1994 переговоры в рамках Минской группы ведутся при сопредседательстве России, США и Франции. С кон. 1998 важным элементом переговорного процесса стали периодич. встречи президентов Азербайджана и Армении под эгидой сопредседателей Минской группы.
РФ не признаёт Н. К. в качестве самостоят. государства. В русле усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, руководствуясь Московской декларацией президентов Азербайджана, Армении и России от 2.11.2008, она добивается мирного политич. урегулирования нагорно- карабахского конфликта на пути переговоров.
Автор статьи: С. И. Чернявский