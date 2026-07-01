НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
В Новом Завете проповедь Иисуса Христа, содержащая основные положения Его этического учения.
Приведена в Евангелии от Матфея (Мф. 5–7), согласно которому Христос произнёс её на горе (отсюда назв.); более краткий аналог Н. п. находится в Евангелии от Луки (Лк. 6:20–49), где сказано, что Иисус произносил её «на ровном месте» (Лк. 6:17). Кроме того, в Евангелии от Луки встречаются отд. речения Иисуса, не вошедшие в проповедь, но аналогичные Н. п. у евангелиста Матфея (Лк. 16:18; 11:1–4, 9–13 и др.). Визант. традиция связывает с Н. п. гору Карней-Хиттин близ г. Капернаум. Слушателями Н. п. выступают прежде всего ученики Христа (Мф. 5:1–2; ср. Лк. 6:20), но, вероятно, она была адресована и «народу», присутствие которого отмечают оба евангелиста.
По мнению большинства исследователей, Н. п. изначально представляла собой цикл речений, произнесённых Иисусом в разное время, а затем объединённых евангелистами – Матфеем по логическому, Лукой по хронологич. принципу. Вероятно, в устном виде Н. п. приближалась к древней библейской традиции пророческой речи: она была ритмичной и богатой созвучиями, облегчая восприятие и запоминание её слушателями, что заметно при переводе речений Христа на арамейский яз., на котором Он, вероятно, и проповедовал. В обоих Евангелиях Н. п. характеризуется антитезами: у Луки присутствует оппозиция блаженство – горе («блаженны нищие духом… горе вам, богатые»), у Матфея – противопоставление ветхозаветных заповедей и превосходящего их нравственного императива Нового Завета («вы слышали, что сказано древним… а Я говорю вам…»).
Н. п., представленная в виде отд. поучений, охватывает разл. аспекты отношений человека с Богом и ближними. Иисус признаёт ценность ветхозаветных предписаний, но возводит их на новую ступень, содержание нравственного закона не меняется, но расширяются его границы. Грехом провозглашается не только убийство, но и гнев на брата; не только прелюбодеяние, но и нечистое желание. Т. о. человек призван быть внимательным к духовному состоянию своего сердца. Н. п. содержит призыв любить врагов, а не только ближних, а также золотое правило: «Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф. 7:12). Суть этич. учения Н. п. выражена в словах Христа: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).
В отношениях человека с Богом на первое место в Н. п. ставятся истинная любовь и почитание, в противовес показному благочестию фарисеев. Отсюда ценность милостыни, молитвы и поста, совершаемых втайне от людей, только ради Бога; предостережение против житейской суеты и служения мирским ценностям, призыв собирать себе сокровища на небесах, а не на земле, искать прежде всего «Царствия Божия и правды Его» (Мф. 6:19–34).
Наиболее известной частью Н. п. являются т. н. заповеди блаженства, расширенный вариант которых представлен в Евангелии от Матфея (именно версия Матфея, получившая литургич. употребление, чаще всего подразумевается под термином «заповеди блаженства»). Заповеди выражены не в форме моральных императивов, а как провозглашение блаженства и обетований тем, кто раскрыл в себе определённые нравственные качества («Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное; блаженны плачущие, ибо они утешатся; блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» и т. д.).Библейское понятие «блаженство» подразумевает высшее благо, даруемое Богом праведнику. Религ. употребление этого слова восходит к возгласу, которым евр. священники встречали паломников, пришедших в Иерусалим на праздник ветхозаветной Пасхи: «Вы – блаженные получатели милости и благословения Бога». Т. о., слово «блаженны» в Н. п. означает: «блага у тех, кто…», «благословенны те, кто…», «счастливы те, кто…».
Многозначна 1-я заповедь «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3), провозглашающая идеал «духовной нищеты». В ней использован устойчивый библейский образ «нищего» – страдающего праведника, который не имеет никаких земных источников существования, находится в опасности или нужде и всю надежду возлагает на Бога. В согласии с ветхозаветной традицией, понятия нищеты и голода в Евангелии от Матфея становятся не бытовыми, а нравственными категориями: в 1-й заповеди речь идёт о «нищих духом», в 4-й – об «алчущих и жаждущих правды». Нищие духом – это люди, осознавшие своё крайнее духовное несовершенство, бессилие и ожидающие милости и благодати только от Бога. Мн. толкователи и богословы (напр., свт. Иоанн Златоуст, блж. Августин) видели в «заповедях блаженства» образ духовного восхождения к Богу: каждая заповедь является очередной ступенью и основанием для следующей добродетели, и все вместе они приводят к совершенству.
Н. п. содержит также гл. христианскую молитву «Отче наш» (Мф. 6:1–18).
В истории христианской мысли Н. п. явилась предметом многочисл. толкований и дискуссий. Высота евангельского нравственного императива, если стремиться следовать ему во всей полноте, ставит верующего перед проблемой согласования учения Н. п. с повседневной жизнью. В связи с этим наметилось множество подходов к интерпретации Н. п.: буквальное понимание – требования Н. п. абсолютны и обязательны к исполнению (Франциск Ассизский, Д. Бонхёффер, анабаптисты); разделение содержания Н. п. на евангельские наставления – абсолютные принципы и евангельские советы – относительные принципы (Фома Аквинский); теория двух царств – заповеди Н. п. относятся только к Царству Христову, в земном царстве их исполнение невозможно (М. Лютер); толкование с позиций «временной этики» – Н. п. является моральным императивом в ситуации «чрезвычайного положения» перед концом мира и Вторым пришествием Христа (А. Швейцер); толкование, согласно которому Н. п. декларирует не конкретные правила поведения, а общие нравственные принципы, выраженные языком гипербол, она описывает, каким духом должны быть проникнуты поступки человека.
Понимание нравственных требований Н. п. мн. подвижниками и отцами Церкви можно выразить словами Христа: «Человекам это невозможно, Богу же всё возможно» (Мф. 19:26). Человек может исполнить евангельские заповеди только через сотрудничество (синергию) Божественной благодати и собств. усилий (корпус Макария Великого). В земной жизни этот процесс не имеет предела, так что «совершенство» Небесного Отца будет скорее искомым и желанным, чем достигнутым состоянием. Тем не менее в искупительном подвиге Христа и через дар Св. Духа верующим дано всё для того, чтобы стать «причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1:3–4; см. Обожение). Таким образом, Н. п. – не презентация невыполнимого нравственного идеала, но весть о спасающей благодати Божией.
Мн. выражения Н. п. стали крылатыми, напр. «подставь другую щёку», «не судите, да не судимы будете» и др.
Автор статьи: А. Ю. Прокопов