НАГИЕ
Русский аристократический род конца 15 – 17 вв.
Происходили от бояр Тверского вел. кн-ва, однородцы Безниных, Собакиных, Нащокиных, Олферьевых, Свибловых и некоторых др. За неимением источников остаётся неясным, когда Н. оказались на службе вел. кн. московского Ивана III Васильевича – до или после включения в 1485 Тверского вел. кн-ва в состав Рус. гос-ва. С кон. 15 – нач. 16 вв. входили в Государев двор, гл. обр. как дворовые дети боярские НАГИ́Е (Нагово, Нагого), рус. аристократич. род кон. 15 – 17 вв. Происходили от бояр Тверского вел. кн-ва, однородцы Безниных, Собакиных, Нащокиных, Олферьевых (Алферьевых), Свибловых и некоторых др. За неимением источников остаётся неясным, когда Н. оказались на службе вел. кн. московского Ивана III Васильевича – до или после включения в 1485 Тверского вел. кн-ва в состав Рус. гос-ва. С кон. 15 – нач. 16 вв. входили в Государев двор, гл. обр. как дворовые дети боярские. По преимуществу были заняты в дворцово-путных ведомствах и на придворной службе. Пятеро Н. были записаны в Тысячной книге 1550, 11 чел. – дворовыми детьми боярскими по Переславлю-Залесскому в Дворовой тетради 1550-х гг. Для Н. была характерна клановая сплочённость. Они прилагали усилия к сохранению целостности родовых владений (производили выкуп выморочных вотчин, особенно во 2-й четв. 17 в.). Большинство Н. были грамотны. Брак старицкого кн. Владимира Андреевича с Е. А. Нагой (май 1550) не привёл к заметному возвышению рода. Рост влияния Н. пришёлся на сер. – 2-ю пол. 1570-х гг. Женитьба царя Ивана IV Васильевича Грозного на представительнице рода – М. Ф. Нагой (окт. 1580) заметно усилила в последнее десятилетие его правления позиции Н. в ближайшем окружении царя в составе особого двора. Смерть Ивана IV (1584) почти сразу же привела к опалам большинства Н. – в разной степени суровым и длительным. Краткое правление Лжедмитрия I (1605–06) стало апогеем политич. и карьерных успехов Н. Его свержение не привело к утрате Н. своих чиновно-статусных позиций, но их реальное политич. значение заметно снизилось. После Смутного времени Н. не получали думных чинов, состояли стольниками и дворянами московскими. Род пресёкся в последней трети 17 в.
Родоначальник – Иван Семёнович Нога (2-я пол. 15 в.). От его сыновей произошли две ветви рода. Основатель старшей ветви – Михаил Иванович Нагой (? – не ранее 1512/13), 1-й ловчий вел. кн. московского Василия III Ивановича, глава ловчего пути (см. в ст. Путь) (не позднее 1509/10 – не ранее 1512/13). Из его сыновей известны: Фё- дор Михайлович Немой (? – 1560, не ранее 25 апр.), боярин (с 1559/60), впервые упомянут в янв. 1520 (отвёз грамоту вел. кн. московского Василия III в Смоленск), участвовал в торжеств. церемониях на свадьбе Василия III и Е. В. Глинской (янв. 1526; вероятно, был стряпчим), 1-й великокняжеский ловчий (нач. 1530-х гг. – не ранее марта 1542), одновременно в сент. 1534 1-й воевода «для береженья» на торге ногайских купцов в Москве. 2-й воевода в Переяславле- Рязанском (1547), окольничий (февраль или июнь 1547). В ходе Московского восстания 1547, вероятно, примкнул к противникам кн. Глинских. Участник казанских походов (1547/48; 1549/50, 3-й воевода у наряда), весной – летом 1549 был представителем Ивана IV при касимовском царе Шах-Али в Нижнем Новгороде, сопровождал Ивана IV в походах на юж. границу в составе окольничих (1550, 1553), личный представитель царя в Касимове (весна – осень 1551). 2-й воевода в Чебоксарах (1555–56), где наряду с В. С. Фуниковым руководил строительством рус. крепости. Входил в состав боярских комиссий на судебных процессах по земельным конфликтам, участвовал во встречах и приёмах ногайских (нояб. 1548), литов. (янв. – февр. 1549, июнь 1551) послов. В качестве дружки со стороны жениха участвовал в торжеств. церемониях на свадьбе старицкого кн. Владимира Андреевича и Е. А. Нагой (май 1550). Владел вотчинами и поместьями не менее чем в 7 уездах; основатель 1-й линии старшей ветви рода Н.; Михаил Михайлович (? – не ранее 1527), впервые упомянут как участник торжеств. церемоний на свадьбе вел. кн. московского Василия III и Е. В. Глинской (1526; вероятно, был стряпчим), один из поручителей по кн. М. Л. Глинскому (февр. 1527), основатель 2-й линии старшей ветви рода Н.; Александр Михайлович (? – не ранее 1554/55), впервые упомянут как участник церемоний на свадьбе вел. кн. московского Василия III и Е. В. Глинской (1526; вероятно, был стряпчим), наместник в Галиче с правом боярского суда (1533, 1543), воевода «для обереженья» при встрече, проводах и торге в Москве ногайских послов и купцов (май – июнь 1551), записан в Дворовой тетради 1-м среди всех Н., 3-й воевода в Смоленске (1553–54), основатель 3-й линии старшей ветви рода.
Из 1-й линии старшей ветви рода Н. известны сыновья Ф. М. Нагого Немого: Семён Фёдорович (? – не ранее 1590), дворянин в особом дворе Ивана IV (вероятно, с 1573), впервые упомянут как участник торжеств на свадьбе царя Ивана IV и А. Р. Захарьиной-Юрьевой (3.2.1547; вероятно, был стряпчим), тысячник 3-й статьи по Переславлю-Залесскому, записан в Дворовой тетради, в 1551 служил под началом отца в Касимове, не раз исполнял обязанности писца (в 1559–60 переписывал озёра и промысловые угодья в Нижегородском у., судья первой инстанции; в 1568 – Шелонскую пятину Новгородской земли, и др.). Участник Ливонской войны 1558–83, в т. ч. Полоцкого похода 1562–63 (сотенный голова в полку 1-го воеводы у наряда) и взятия Вейсенштейна (ныне Пайде; зима 1572/73). Наместник и воевода в Рыльске (1570), 2-й судья на Земском дворе в Москве (весна 1572). Входил в состав особого двора Ивана IV, участвовал в церемониях на свадьбе дат. принца Магнуса и старицкой княжны Марии Владимировны (1573), возглавлял представителей рода (10 чел.) на свадьбе Ивана IV и М. Ф. Нагой в окт. 1580. С 1584 в опале, воевода в Васильгороде (1584–90, до 1587 вместе с сыном Иваном), принял постриг (возможно, насильственно) с именем Серапион; Фё- дор (Федец) Фёдорович (? – дек. 1590), окольничий в особом дворе царя Ивана IV (1576–84), впервые упомянут как участник церемоний на свадьбе царя Ивана IV и А. Р. Захарьиной-Юрьевой (3.2.1547; вероятно, был стряпчим), тысячник 3-й статьи по Переславлю-Залесскому, записан в Дворовой тетради, участник Ливонской войны 1558–83: пристав у царевича Тохтамыша и его войск в передовом полку во время похода на литов. земли из Смоленска (1559), в Полоцком походе 1562–63 пристав при отрядах служилых татар, участник царского похода в Ливонию (1577). В апр. 1563 один из поручителей по кн. А. И. Воротынскому (из рода Воротынских). Воевода и наместник в Мценске (1564–65), Чернигове (1565–72, с небольшими перерывами), Почепе (осень 1570). В мае – июне 1570 1-й пристав при литов. посольстве в Москве. Не позднее весны 1574 вошёл в состав особого двора Ивана IV. Участник торжеств на свадьбе своей дочери Марии с царём в окт. 1580. С 1584 находился в Угличе; пытался сформировать там вместе с сыновьями земельные владения, беря в пожизненную аренду значит. монастырские поселения и угодья за единовременный крупный вклад (1584/85); Афанасий Ф. Нагой; Юрий Фёдорович (? – не ранее 1571), дворянин московский (не позднее 1566), записан в Дворовой тетради, участник Земского собора 1566 в качестве дворянина 1-й статьи, 3-й воевода в Астрахани (1571; возможно, также и в 1572); Андрей Фёдорович (? – не ранее 1583), дворянин в особом дворе Ивана IV (вероятно, с 1576), думный дворянин (1581–1582), записан в Дворовой тетради, в 1563/64 дал земельный вклад по матери в Троицкий Махрищский мон., в 1580/81 передал в Троице-Сергиев мон. 100-пудовый колокол «Благовестник» (позднее передан в Троицкий Свияжский мон.). Участник Ливонской войны 1558–83: сотенный голова в гарнизоне крепости Вейсенштейн (1573), полковой воевода в походе к Ревелю в 1574, голова в царском полку в Ливонском походе (1577; командовал отд. отрядом, насчитывавшим до 100 дворовых детей боярских) и др. В янв. 1576 участвовал во встрече и проводах послов Священной Рим. империи во главе отрядов дворовых детей боярских. Имел вотчины и поместья не менее чем в 3 уездах (в т. ч. под Москвой).
Из детей Ф. Ф. Нагого известны: Михаил Фёдорович [? – не позднее 8(18).6.1611], боярин (1605), впервые упомянут в 1579 и 1581 в должности рынды царя Ивана IV (соответствовало чину стольника), на свадьбе царя в окт. 1580 среди «мовников» (лиц, сопровождавших царя в баню), затем вместе с другими держал царскую корону. В 1584–1591 находился в Угличе, враг и гл. оппонент М. Битяговского, обвинил его в заговоре, а его родственников и близких – в убийстве царевича Дмитрия Ивановича (1591) по приказу Б. Ф. Годунова. Был допрошен Следственной комиссией, а позднее в Москве (с применением пытки) – о событиях в Угличе, последовавших за смертью царевича; до 1599, видимо, находился в заключении или в ссылке. Воевода в Царёвосанчурске (1599–1604; с 1601 с ним без офиц. назначения находился брат Григорий). Конюший Лжедмитрия I (1605–06), который пожаловал М. Ф. Нагому осн. часть вотчин и поместий Б. Ф. Годунова, полученных им во 2-й пол. 1580-х – 1590-х гг. (ок. 5 тыс. га в 4 уездах). 8(18).5.1606 участвовал в свадебных торжествах Лжедмитрия I и М. Мнишек. В правление царя Василия Ивановича Шуйского утратил пост конюшего (сохранив земельные владения), но оставался верен царю вплоть до 1610: участвовал в подавлении Болотникова восстания 1606–07, после взятия Тулы (окт. 1607) оставлен там наместником и 1-м воеводой; участвовал как воевода в боях с войсками Лжедмитрия II при обороне Москвы (1608–09, в янв. – февр. 1610); Григорий Фёдорович (? – до апр. 1607), боярин (1605), впервые упоминается в окт. 1567, когда доставил арестованное имущество литов. посланника в Москву. В 1584–91 находился в Угличе, в 1591 высказал Следственной комиссии менее определённое мнение (не утверждал, что убийство совершилось по приказу Годунова) о причинах смерти царевича Дмитрия, чем его ближайшие родственники. Получил от Лжедмитрия I обширные земельные владения из конфискованных земель Годуновых и Сабуровых. 2-й дружка Лжедмитрия I на его свадьбе с М. Мнишек в мае 1606 (жена Г. Ф. Нагого выступала свахой). После убийства самозванца входил в комиссию, отправленную 20(30).5.1606 в Углич за останками царевича Дмитрия Ивановича. Участник подавления восстания Болотникова: летом 1606 воевода в походе к Ельцу; 25.10(4.11).1606 участвовал в проигранном царскими войсками бое близ с. Троицкое. Незадолго до смерти принял постриг; Мария Фё- доровна [ок. 1566–68 – 28.6(8.7). 1611]. Из детей Афанасия Ф. Нагого известен его сын Пётр Афанасьевич [ок. 1560–64 – 1589, не позднее 21(31) дек.], впервые упомянут в 1577 стряпчим «с платьем» при царевиче Фёдоре Ивановиче в Пскове, состоял в должности рынды при царе (1579, 1581; соответствовала чину стольника), участник свадебных торжеств в окт. 1580. В 1584 или несколько позднее в связи с опалой на Н. сослан в Вологду под начало старцев Антониево-Сийского мон., которым в марте 1589 было предписано усилить меры контроля и надзора за ним в связи со слухами о его намерении бежать. Из детей Андрея Ф. Нагого известен Александр Андреевич (? – не ранее 1616), стольник (с 1605), впервые упоминается в боярском списке 1598/99 как выборный дворянин по Дмитрову, участник подавления восстания Болотникова 1606–07, в т. ч. осады Калуги, в докладном списке 1613 за ним числится вотчина (св. 633 га) и поместье (св. 1147 га). Из детей М. Ф. Нагого известна его дочь – Евлампия Михайловна (? – май 1621), 1-я жена кн. А. М. Львова. Внуки С. Ф. Нагого: Прасковья Ивановна (? – окт. 1613), 2-я жена (с 1605/06) кн. Ф. И. Мстиславского, участвовала в свадебных торжествах Лжедмитрия I и М. Мнишек (май 1606); Василий (Кондратий) Иванович [? – 6(16).6.1640], стольник (с 1605), участник подавления восстания Болотникова 1606–07, в т. ч. осады Калуги. Подписался на Утверждённой грамоте об избрании М. Ф. Романова рус. царём (1613), имел высокие земельный и денежный оклады (1627), воевода в Торопце (1630). Активно использовал право родового выкупа вотчин своих родственников. Скорее всего, он или его вдова Пелагея имели отношение к составлению фальсифицированной грамоты (датирована 1595/96) на вклад в Троице-Сергиев мон. вотчины в Тверском у. от имени Ф. М. Нагого Немого. Известны дочери В. И. Нагого: Анастасия Васильевна (? – 1671), жена сибирского царевича Дост Мухаммеда (в крещении – Пётр Алексеевич) (? – 1674); Анна Васильевна (гг. рождения и смерти неизв.), жена кн. Батырбия (в крещении – Пётр) Эльмурзича Черкасского (? – 1655).
Из 3-й линии старшей ветви рода Н. известны дети А. М. Нагого: Евдокия Александровна (ок. 1532–34 – не позднее осени 1554), 1-я жена (с 18.5.1550) старицкого кн. Владимира Андреевича, мать кн. Василия Владимировича (? – 1573), удельного кн. дмитровского (1572–73), княжон Евфимии Владимировны (? – 20.11.1570) и Марии Владимировны (в иночестве Марфа) (? – 1614), супруги (1573–83) дат. принца Магнуса; Андрей Александрович [? – 4(14).1.1618], боярин (1605), в 1550–60-е гг., вероятно, служил в чине стольника по двору удельного кн. Владимира Андреевича, участник торжеств на свадьбе Ивана IV и М. Ф. Нагой в окт. 1580 (нёс к венчанию «государево зголовье»), не позднее 1583 вошёл в особый двор Ивана IV в чине дворянина. В 1584–91 находился в Угличе, его показания Следственной комиссии в целом были близки показаниям царицы и М. Ф. Нагого; был доставлен в Москву для допросов с применением пытки. Воевода в Арске (1599/1600–1602/03). Получил от Лжедмитрия I пожалования из земель, конфискованных у Годуновых и Сабуровых. Участвовал в церемонии приёма Лжедмитрием I Симеона Бекбулатовича (нач. 1606), в торжествах на свадьбе Лжедмитрия I и М. Мнишек (май 1606). В конце мая 1606 входил в состав комиссии, отправленной в Углич за останками царевича Дмитрия Ивановича. Летом – осенью 1607 оставлен в составе боярской комиссии для управления Москвой. В марте 1611 – окт. 1612 находился в Московском Кремле. После освобождения столицы от польско-литов. интервентов силами Объединённого ополчения воевода в Ростове (1613/14–1618). Незадолго до смерти дал вкладом в Троице-Сергиев мон. вотчину в Новоторжском у., выкупленную вскоре его племянниками, сыновьями его брата Михаила; М. А. Нагой; Афанасий Александрович (? – 1611), боярин (1605). Впервые упоминается в авг. 1572, когда был направлен с наградными золотыми царём Иваном IV из Новгорода к боярам и воеводам по случаю победы в Молодинской битве 1572. Не позднее 1577 вошёл в состав особого двора Ивана IV в чине дворянина. Участник царского похода в Ливонию (1577). Участвовал в свадебных торжествах в окт. 1580. Воевода в Михайлове (1583/84), Новосиле (1583/84–1585/86). Земельные сделки 1580-х гг. свидетельствуют о его близости к старшему брату Михаилу, в бытность которого воеводой в Уфе жил у него (1599/1600; вероятно, до 1602). Получил от Лжедмитрия I часть земель, конфискованных у Годуновых и Сабуровых. Участник торжеств на свадьбе Лжедмитрия I и М. Мнишек в мае 1606. Летом – осенью 1607 оставлен в составе боярской комиссии для управления Москвой. В 1608 участвовал в боях с войсками Лжедмитрия II при обороне Москвы (находился в остроге за Яузой). Известен сын Андрея А. Нагого – Андрей Андреевич (? – 1617 или 1618), стольник (с 1605). В конце мая – начале июня 1607 именно за него выдавали Лжедмитрия II при первом появлении в Стародубе. В 1608 отъехал в Тушинский лагерь, боярин (1609 или нач. 1610) и глава Поместного приказа (1610) там. В сент. 1610 перешёл на сторону «Семибоярщины», утратив полученный от Лжедмитрия II думный чин. Известны сыновья М. А. Нагого: Александр Михайлович (? – янв. 1627), стольник (с 1605), вероятно, сопровождал отца в 1584–1601/02 (возможно, до 1605), участвовал в подавлении восстания Болотникова 1606–07, в 1608 рында при при- ёме послов Речи Посполитой, рында (1615) и чашничий (1616) на приёмах царя Михаила Фёдоровича, воевода в Стародубе (1616–17), Брянске (1625); Василий Михайлович [? – 1(11).5.1608], стольник (1605), участник приё- ма Ю. Мнишека Лжедмитрием I в мае 1606, был в числе «мовников» во время торжеств на свадьбе Лжедмитрия I и М. Мнишек в мае 1606. Участвовал в подавлении восстания Болотникова 1606–07, в т. ч. в осаде Калуги. Возможно, погиб в сражении под Болховом при разгроме правительств. сил войсками Лжедмитрия II; Богдан (в крещении Стефан) Михайлович [? – 21(31).7.1633], стольник (с 1605), был в числе подписавших Утверждённую грамоту об избрании царём М. Ф. Романова, рында на дипломатич. приёмах у царя (1615, 1618 и др.), в составе свиты сопровождал царя в богомольных поездках. 1-й воевода в Путивле (1626–28), полковой воевода в Дедилове (1629). Участник рус.- польск. войны 1632–34 (см. в ст. Русско-польские войны 17 в.): воевода в Калуге (1632), в окт. 1632 отряды Б. М. Нагого заняли Серпейск, в ноябре он разбил польско-литов. отряд и взял Рославль (за эту победу получил наградной золотой). 2-й воевода в войске кн. С. В. Прозоровского (прибыл под Смоленск в янв. 1633), погиб в боях под Смоленском, был похоронен 13(23).8.1633 в Троице-Сергиевом мон., щедрым вкладчиком которого он являлся. Накануне погребения боярин С. В. Головин (из рода Головиных), выполняя волю Б. М. Нагого, передал 200 руб. для росписи Троицкого собора Троице-Сергиева мон.
Основатель младшей ветви рода Н. – Иван Иванович Нагой Слепой (? – 10.4.1539), вотчинник в Переславском и Юрьев-Польском уездах. Из его сыновей наиболее известен Г. И. Нагой. Единственный сын Г. И. Нагого от 2-го брака – Иван Григорьевич (? – не ранее авг. 1598 или 1600/01), впервые упоминается в Дворовой тетради вместе с отцом. В 1567 сопровождал отца в составе свиты при послах из дворян в посольстве в Вел. кн-во Литовское. Летом 1571 выступил одним из поручителей по кн. И. Ф. Мстиславскому. Не позднее апр. 1577 вошёл в состав особого двора Ивана IV в чине дворянина, участник свадебных торжеств в окт. 1580. С 1584 в опале. Воевода в Козьмодемьянске (1585–86), Царёвосанчурске (1586–1587), затем в Сибири: строитель и воевода Лозьвинского городка (1589/90–1591/92), 2-й воевода в Тюмени (1594/95–1597). В 1597 был прощён царём Фёдором Ивановичем с переводом в Казань. Там вновь попал в опалу, его имущество было конфисковано, сам И. Г. Нагой отправлен в тюрьму в Вологду, его жена и дети оставлены в Казани под домашним арестом. Вскоре после избрания Бориса Годунова царём был выпущен из тюрьмы с правом пребывания с семьёй в своей тверской вотчине. В авг. 1598 составил завещание и, видимо, тогда же – данную грамоту своему холопу Богдану Сидорову на вотчину в Бельском у. с уникальной мотивировкой: «за прямую службу и терпенье», «за великую к себе работу» (помимо прочего, Б. Сидоров отбыл 2 тюремных срока и подавал челобитные царям с просьбой помиловать своего господина), обязав Сидорова воспитать своих детей, научить их грамоте и беречь до совершеннолетия. Сохранилось св. 15 различных по видам поземельных актов (1570/71–1598), связанных с И. Г. Нагим (скорее всего, он подтвердил в 1600/01 свой земельный вклад 1570/71 в Троице-Сергиев мон.). Известны сыновья И. Г. Нагого: Никифор Иванович (? – не ранее 1616), стольник (не позднее 1605/06); Гавриил Иванович (? – не ранее 1632), дворянин московский (с 1626), стольник (не позднее 1605/06), с его смертью младшая ветвь рода Н. по мужской линии пресеклась.
Дополнительная литература:
Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. СПб., 1895. Т. 2; Шереметев С. Д. По поводу родословия Нагих. СПб., 1900; Беляев И. С. К родословию Нагих // Известия Русского генеалогического общества. СПб., 1909. Вып. 3; Мятлев Н. В. К родословию Нагих. СПб., 1911; Голубцов И. А. «Измена» Нагих // Ученые записки Института истории РАНИОН. М., 1929. Т. 4; Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». 2-е изд. М., 1985; он же. Царство террора. СПб., 1992; Бычкова М.Е. Состав класса служилых феодалов России в XVI в. М., 1986; Зимин А. А. В канун грозных потрясений. М., 1986; Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584–1605 гг.). СПб., 1992; Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. 5-е изд. М., 1995; Martin R. Gifts for the dead: death, kinship and commemoration in Muscovy // Russian History / Histoire Russe. 1999. Vol. 26. № 2;
Автор статьи: В. Д. Назаров.