НАГИЕ

Русский аристократический род конца 15 – 17 вв.

Происходили от бояр Тверского вел. кн-ва, однородцы Безниных, Собакиных, Нащокиных, Олферьевых, Свибловых и некоторых др. За неимением источников остаётся неясным, когда Н. оказались на службе вел. кн. московского Ивана III Васильевича – до или после включения в 1485 Тверского вел. кн-ва в состав Рус. гос-ва. С кон. 15 – нач. 16 вв. входили в Государев двор, гл. обр. как дворовые дети боярские НАГИ́Е (На­го­во, На­го­го), рус. ари­сто­кра­тич. род кон. 15 – 17 вв. Про­ис­хо­ди­ли от бо­яр Твер­ско­го вел. кн-ва, од­но­род­цы Без­ни­ных, Со­ба­ки­ных, На­що­ки­ных, Ол­ферь­е­вых (Ал­ферь­е­вых), Свиб­ло­вых и не­ко­то­рых др. За не­име­ни­ем ис­точ­ни­ков ос­та­ёт­ся не­яс­ным, ко­гда Н. ока­за­лись на служ­бе вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча – до или пос­ле вклю­че­ния в 1485 Твер­ско­го вел. кн-ва в со­став Рус. гос-ва. С кон. 15 – нач. 16 вв. вхо­ди­ли в Го­су­да­рев двор, гл. обр. как дво­ро­вые де­ти бо­яр­ские. По пре­иму­ще­ст­ву бы­ли за­ня­ты в дворцово-путных ведомствах и на при­двор­ной служ­бе. Пя­те­ро Н. бы­ли за­пи­са­ны в Ты­сяч­ной кни­ге 1550, 11 чел. – дво­ро­вы­ми деть­ми бо­яр­ски­ми по Пе­ре­слав­лю-За­лес­ско­му в Дво­ро­вой тет­ра­ди 1550-х гг. Для Н. бы­ла ха­рак­тер­на кла­но­вая спло­чён­ность. Они при­ла­га­ли уси­лия к со­хра­не­нию це­ло­ст­но­сти ро­до­вых вла­де­ний (про­из­во­ди­ли вы­куп вы­мо­роч­ных вот­чин, осо­бен­но во 2-й четв. 17 в.). Боль­шин­ст­во Н. бы­ли гра­мот­ны. Брак ста­риц­ко­го кн. Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча с Е. А. На­гой (май 1550) не при­вёл к за­мет­но­му воз­вы­ше­нию ро­да. Рост влия­ния Н. при­шёл­ся на сер. – 2-ю пол. 1570-х гг. Же­нить­ба ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го на пред­ста­ви­тель­ни­це ро­да – М. Ф. На­гой (окт. 1580) за­мет­но уси­ли­ла в по­след­нее де­ся­ти­ле­тие его прав­ле­ния по­зи­ции Н. в бли­жай­шем ок­ру­же­нии ца­ря в со­ста­ве осо­бо­го дво­ра. Смерть Ива­на IV (1584) поч­ти сра­зу же при­ве­ла к опа­лам боль­шин­ст­ва Н. – в раз­ной сте­пе­ни су­ро­вым и дли­тель­ным. Крат­кое прав­ле­ние Лже­дмит­рия I (1605–06) ста­ло апо­ге­ем по­ли­тич. и карь­ер­ных ус­пе­хов Н. Его свер­же­ние не при­ве­ло к ут­ра­те Н. сво­их чи­нов­но-ста­тус­ных по­зи­ций, но их ре­аль­ное по­ли­тич. зна­че­ние за­мет­но сни­зи­лось. По­сле Смут­но­го вре­ме­ни Н. не по­лу­ча­ли дум­ных чи­нов, со­стоя­ли столь­ни­ка­ми и дво­ря­на­ми мо­с­ков­ски­ми. Род пре­сёк­ся в по­след­ней тре­ти 17 в.

Ро­до­на­чаль­ник – Иван Се­мё­но­вич Но­га (2-я пол. 15 в.). От его сы­но­вей про­изош­ли две вет­ви ро­да. Ос­но­ва­тель стар­шей вет­ви – Ми­ха­ил Ива­но­вич На­гой (? – не ра­нее 1512/13), 1-й лов­чий вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча, гла­ва лов­че­го пу­ти (см. в ст. Путь) (не позд­нее 1509/10 – не ра­нее 1512/13). Из его сы­но­вей из­вест­ны: Фё- ­дор Ми­хай­ло­вич Не­мой (? – 1560, не ра­нее 25 апр.), боя­рин (с 1559/60), впер­вые упо­мя­нут в янв. 1520 (от­вёз гра­мо­ту вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III в Смо­ленск), уча­ст­во­вал в торжеств. це­ре­мо­ни­ях на свадь­бе Ва­си­лия III и Е. В. Глин­ской (янв. 1526; ве­ро­ят­но, был стряп­чим), 1-й ве­ли­ко­кня­же­ский лов­чий (нач. 1530-х гг. – не ра­нее мар­та 1542), од­но­вре­мен­но в сент. 1534 1-й вое­во­да «для бе­ре­же­нья» на тор­ге но­гай­ских куп­цов в Мо­ск­ве. 2-й вое­во­да в Пе­ре­яс­лав­ле- Ря­зан­ском (1547), околь­ни­чий (фев­раль или июнь 1547). В хо­де Мо­с­ков­ско­го вос­ста­ния 1547, ве­ро­ят­но, примк­нул к про­тив­ни­кам кн. Глин­ских. Уча­ст­ник ка­зан­ских по­хо­дов (1547/48; 1549/50, 3-й вое­во­да у на­ря­да), вес­ной – ле­том 1549 был пред­ста­ви­те­лем Ива­на IV при ка­си­мов­ском ца­ре Шах-Али в Ниж­нем Нов­го­ро­де, со­про­во­ж­дал Ива­на IV в по­хо­дах на юж. гра­ни­цу в со­ста­ве околь­ни­чих (1550, 1553), лич­ный пред­ста­ви­тель ца­ря в Ка­си­мо­ве (вес­на – осень 1551). 2-й вое­во­да в Че­бок­са­рах (1555–56), где на­ря­ду с В. С. Фу­ни­ко­вым ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом рус. кре­по­сти. Вхо­дил в со­став бо­яр­ских ко­мис­сий на су­деб­ных про­цес­сах по зе­мель­ным кон­флик­там, уча­ст­во­вал во встре­чах и приё­мах но­гай­ских (но­яб. 1548), ли­тов. (янв. – февр. 1549, июнь 1551) по­слов. В ка­че­ст­ве друж­ки со сто­ро­ны же­ни­ха уча­ст­во­вал в тор­же­ств. це­ре­мо­ни­ях на свадь­бе ста­риц­ко­го кн. Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча и Е. А. На­гой (май 1550). Вла­дел вот­чи­на­ми и по­ме­сть­я­ми не ме­нее чем в 7 уез­дах; ос­но­ва­тель 1-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Н.; Ми­ха­ил Ми­хай­ло­вич (? – не ра­нее 1527), впер­вые упо­мя­нут как уча­ст­ник торжеств. це­ре­мо­ний на свадь­бе вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III и Е. В. Глин­ской (1526; ве­ро­ят­но, был стряп­чим), один из по­ру­чи­те­лей по кн. М. Л. Глин­ско­му (февр. 1527), ос­но­ва­тель 2-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Н.; Алек­сандр Ми­хай­ло­вич (? – не ра­нее 1554/55), впер­вые упо­мя­нут как уча­ст­ник це­ре­мо­ний на свадь­бе вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III и Е. В. Глин­ской (1526; ве­ро­ят­но, был стряп­чим), на­ме­ст­ник в Га­ли­че с пра­вом бо­яр­ско­го су­да (1533, 1543), вое­во­да «для обе­ре­же­нья» при встре­че, про­во­дах и тор­ге в Мо­ск­ве но­гай­ских по­слов и куп­цов (май – июнь 1551), за­пи­сан в Дво­ро­вой тет­ра­ди 1-м сре­ди всех Н., 3-й вое­во­да в Смо­лен­ске (1553–54), ос­но­ва­тель 3-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да.

Из 1-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Н. из­вест­ны сы­но­вья Ф. М. На­го­го Не­мо­го: Се­мён Фё­до­ро­вич (? – не ра­нее 1590), дво­ря­нин в осо­бом дво­ре Ива­на IV (ве­ро­ят­но, с 1573), впер­вые упо­мя­нут как уча­ст­ник тор­жеств на свадь­бе ца­ря Ива­на IV и А. Р. За­харь­и­ной-Юрь­е­вой (3.2.1547; ве­ро­ят­но, был стряп­чим), ты­сяч­ник 3-й ста­тьи по Пе­ре­слав­лю-За­лес­ско­му, за­пи­сан в Дво­ро­вой тет­ра­ди, в 1551 слу­жил под на­ча­лом от­ца в Ка­си­мо­ве, не раз ис­пол­нял обя­зан­но­сти пис­ца (в 1559–60 пе­репи­сы­вал озё­ра и про­мы­сло­вые уго­дья в Ни­же­го­род­ском у., су­дья пер­вой ин­стан­ции; в 1568 – Ше­лон­скую пя­ти­ну Нов­го­род­ской зем­ли, и др.). Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558–83, в т. ч. По­лоц­ко­го по­хо­да 1562–63 (со­тен­ный го­ло­ва в пол­ку 1-го вое­во­ды у на­ря­да) и взя­тия Вей­сен­штей­на (ны­не Пай­де; зи­ма 1572/73). На­ме­ст­ник и вое­во­да в Рыль­ске (1570), 2-й су­дья на Зем­ском дво­ре в Мо­ск­ве (вес­на 1572). Вхо­дил в со­став осо­бо­го дво­ра Ива­на IV, уча­ст­во­вал в це­ре­мо­ни­ях на свадь­бе дат. прин­ца Маг­ну­са и ста­риц­кой кня­ж­ны Ма­рии Вла­ди­ми­ров­ны (1573), воз­глав­лял пред­ста­ви­те­лей ро­да (10 чел.) на свадь­бе Ива­на IV и М. Ф. На­гой в окт. 1580. С 1584 в опа­ле, вое­во­да в Ва­силь­го­ро­де (1584–90, до 1587 вме­сте с сы­ном Ива­ном), при­нял по­стриг (воз­мож­но, на­силь­ст­вен­но) с име­нем Се­ра­пи­он; Фё- дор (Фе­дец) Фё­до­ро­вич (? – дек. 1590), околь­ни­чий в осо­бом дво­ре ца­ря Ива­на IV (1576–84), впер­вые упо­мя­нут как уча­ст­ник це­ре­мо­ний на свадь­бе ца­ря Ива­на IV и А. Р. За­харь­и­ной-Юрь­е­вой (3.2.1547; ве­ро­ят­но, был стряп­чим), ты­сяч­ник 3-й ста­тьи по Пе­ре­слав­лю-За­лес­ско­му, за­пи­сан в Дво­ро­вой тет­ра­ди, уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558–83: при­став у ца­ре­ви­ча Тох­та­мы­ша и его войск в пе­ре­до­вом пол­ку во вре­мя по­хо­да на ли­тов. зем­ли из Смо­лен­ска (1559), в По­лоц­ком по­хо­де 1562–63 при­став при от­ря­дах слу­жи­лых та­тар, уча­ст­ник цар­ско­го по­хо­да в Ли­во­нию (1577). В апр. 1563 один из по­ру­чи­те­лей по кн. А. И. Во­ро­тын­ско­му (из ро­да Во­ро­тын­ских). Вое­во­да и на­ме­ст­ник в Мцен­ске (1564–65), Чер­ни­го­ве (1565–72, с не­боль­ши­ми пе­ре­ры­ва­ми), По­че­пе (осень 1570). В мае – ию­не 1570 1-й при­став при ли­тов. по­соль­ст­ве в Мо­ск­ве. Не позд­нее вес­ны 1574 во­шёл в со­став осо­бо­го дво­ра Ива­на IV. Уча­ст­ник тор­жеств на свадь­бе сво­ей до­че­ри Ма­рии с ца­рём в окт. 1580. С 1584 на­хо­дил­ся в Уг­ли­че; пы­тал­ся сфор­ми­ро­вать там вме­сте с сы­новь­я­ми зе­мель­ные вла­де­ния, бе­ря в по­жиз­нен­ную арен­ду зна­чит. мо­на­стыр­ские по­се­ле­ния и уго­дья за еди­но­вре­мен­ный круп­ный вклад (1584/85); Афа­на­сий Ф. На­гой; Юрий Фё­до­ро­вич (? – не ра­нее 1571), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (не позд­нее 1566), за­пи­сан в Дво­ро­вой тет­ра­ди, уча­ст­ник Зем­ско­го со­бо­ра 1566 в ка­че­ст­ве дво­ря­ни­на 1-й ста­тьи, 3-й вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1571; воз­мож­но, так­же и в 1572); Ан­д­рей Фё­до­ро­вич (? – не ра­нее 1583), дво­ря­нин в осо­бом дво­ре Ива­на IV (ве­ро­ят­но, с 1576), дум­ный дво­ря­нин (1581–1582), за­пи­сан в Дво­ро­вой тет­ра­ди, в 1563/64 дал зе­мель­ный вклад по ма­те­ри в Тро­иц­кий Мах­рищ­ский мон., в 1580/81 пе­ре­дал в Трои­це-Сер­ги­ев мон. 100-пу­до­вый ко­ло­кол «Бла­го­ве­ст­ник» (позд­нее пе­ре­дан в Тро­иц­кий Сви­яж­ский мон.). Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558–83 : со­тен­ный го­ло­ва в гар­ни­зо­не кре­по­сти Вей­сен­штейн (1573), пол­ко­вой вое­во­да в по­хо­де к Ре­ве­лю в 1574, го­ло­ва в цар­ском пол­ку в Ли­вон­ском по­хо­де (1577; ко­ман­до­вал отд. от­ря­дом, на­счи­ты­вав­шим до 100 дво­ро­вых де­тей бо­яр­ских) и др. В янв. 1576 уча­ст­во­вал во встре­че и про­во­дах по­слов Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии во гла­ве от­ря­дов дво­ро­вых де­тей бо­яр­ских. Имел вот­чи­ны и по­ме­стья не ме­нее чем в 3 уез­дах (в т. ч. под Мо­ск­вой).

Из де­тей Ф. Ф. На­го­го из­вест­ны: Ми­ха­ил Фё­до­ро­вич [? – не позд­нее 8(18).6.1611], боя­рин (1605), впер­вые упо­мя­нут в 1579 и 1581 в долж­но­сти рын­ды ца­ря Ива­на IV (со­от­вет­ст­во­ва­ло чи­ну столь­ни­ка), на свадь­бе ца­ря в окт. 1580 сре­ди «мов­ни­ков» (лиц, со­про­вож­дав­ших ца­ря в ба­ню), за­тем вме­сте с дру­ги­ми дер­жал цар­скую ко­ро­ну. В 1584–1591 на­хо­дил­ся в Уг­ли­че, враг и гл. оп­по­нент М. Би­тя­гов­ско­го, об­ви­нил его в за­го­во­ре, а его род­ст­вен­ни­ков и близ­ких – в убий­ст­ве ца­ре­ви­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча (1591) по при­ка­зу Б. Ф. Го­ду­но­ва. Был до­про­шен След­ствен­ной ко­мис­си­ей, а позд­нее в Мо­ск­ве (с при­ме­не­ни­ем пыт­ки) – о со­бы­ти­ях в Уг­ли­че, по­сле­до­вав­ших за смер­тью ца­ре­ви­ча; до 1599, ви­ди­мо, на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии или в ссыл­ке. Вое­во­да в Ца­рё­во­сан­чур­ске (1599–1604; с 1601 с ним без офиц. на­зна­че­ния на­хо­дил­ся брат Гри­го­рий). Ко­ню­ший Лже­дмит­рия I (1605–06), ко­то­рый по­жа­ло­вал М. Ф. На­го­му осн. часть вот­чин и по­мес­тий Б. Ф. Го­ду­но­ва, по­лу­чен­ных им во 2-й пол. 1580-х – 1590-х гг. (ок. 5 тыс. га в 4 уез­дах). 8(18).5.1606 уча­ст­во­вал в сва­деб­ных тор­же­ст­вах Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек. В прав­ле­ние ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го ут­ра­тил пост ко­ню­ше­го (со­хра­нив зе­мель­ные вла­де­ния), но ос­та­вал­ся ве­рен ца­рю вплоть до 1610: уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606–07, по­сле взя­тия Ту­лы (окт. 1607) ос­тав­лен там на­ме­ст­ни­ком и 1-м вое­во­дой; уча­ст­во­вал как вое­во­да в бо­ях с вой­ска­ми Лже­дмит­рия II при обо­ро­не Мо­ск­вы (1608–09, в янв. – февр. 1610); Гри­го­рий Фёдо­ро­вич (? – до апр. 1607), боя­рин (1605), впер­вые упо­ми­на­ет­ся в окт. 1567, ко­гда дос­та­вил аре­сто­ван­ное иму­ще­ст­во ли­тов. по­слан­ни­ка в Мо­ск­ву. В 1584–91 на­хо­дил­ся в Уг­ли­че, в 1591 вы­ска­зал След­ст­вен­ной ко­мис­сии ме­нее оп­ре­де­лён­ное мне­ние (не ут­вер­ж­дал, что убий­ст­во со­вер­ши­лось по при­ка­зу Го­ду­но­ва) о при­чи­нах смер­ти ца­ре­ви­ча Дмит­рия, чем его бли­жай­шие род­ст­вен­ни­ки. По­лу­чил от Лже­дмит­рия I об­шир­ные зе­мель­ные вла­де­ния из кон­фи­ско­ван­ных зе­мель Го­ду­но­вых и Са­бу­ро­вых. 2-й друж­ка Лже­дмит­рия I на его свадь­бе с М. Мни­шек в мае 1606 (же­на Г. Ф. На­го­го вы­сту­па­ла сва­хой). По­сле убий­ст­ва са­мо­зван­ца вхо­дил в ко­мис­сию, от­прав­лен­ную 20(30).5.1606 в Уг­лич за ос­танка­ми ца­ре­ви­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча. Уча­ст­ник по­дав­ле­ния вос­ста­ния Бо­лот­ни­ко­ва: ле­том 1606 вое­во­да в по­хо­де к Ель­цу; 25.10(4.11).1606 уча­ст­во­вал в про­иг­ран­ном цар­скими вой­ска­ми бое близ с. Тро­иц­кое. Не­задол­го до смер­ти при­нял по­стриг; Ма­рия Фё- ­до­ров­на [ок. 1566–68 – 28.6(8.7). 1611]. Из де­тей Афа­на­сия Ф. На­го­го из­вес­тен его сын Пётр Афа­нась­е­вич [ок. 1560–64 – 1589, не позд­нее 21(31) дек.], впер­вые упо­мя­нут в 1577 стряп­чим «с плать­ем» при ца­ре­ви­че Фёдо­ре Ива­но­ви­че в Пско­ве, со­сто­ял в долж­но­сти рын­ды при ца­ре (1579, 1581; со­от­вет­ст­во­ва­ла чи­ну столь­ни­ка), уча­ст­ник сва­деб­ных тор­жеств в окт. 1580. В 1584 или не­сколь­ко позд­нее в свя­зи с опа­лой на Н. со­слан в Во­ло­гду под на­ча­ло стар­цев Ан­то­ние­во-Сий­ско­го мон., ко­то­рым в мар­те 1589 бы­ло пред­пи­са­но уси­лить ме­ры кон­тро­ля и над­зо­ра за ним в свя­зи со слу­ха­ми о его на­ме­ре­нии бе­жать. Из де­тей Ан­д­ре­я Ф. На­го­го из­вес­тен Алек­сандр Ан­д­рее­вич (? – не ра­нее 1616), столь­ник (с 1605), впер­вые упо­ми­на­ет­ся в бо­яр­ском спи­ске 1598/99 как вы­бор­ный дво­ря­нин по Дмит­ро­ву, уча­ст­ник по­дав­ле­ния вос­ста­ния Бо­лот­ни­ко­ва 1606–07, в т. ч. оса­ды Ка­лу­ги, в док­лад­ном спи­ске 1613 за ним чис­лит­ся вот­чи­на (св. 633 га) и по­ме­стье (св. 1147 га). Из де­тей М. Ф. На­го­го из­вест­на его дочь – Ев­лам­пия Ми­хай­лов­на (? – май 1621), 1-я же­на кн. А. М. Льво­ва. Вну­ки С. Ф. На­го­го: Пра­с­ко­вья Ива­нов­на (? – окт. 1613), 2-я же­на (с 1605/06) кн. Ф. И. Мсти­слав­ско­го, уча­ст­во­ва­ла в сва­деб­ных тор­же­ст­вах Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек (май 1606); Ва­си­лий (Кон­д­ра­тий) Ива­но­вич [? – 6(16).6.1640], столь­ник (с 1605), уча­ст­ник по­дав­ле­ния вос­ста­ния Бо­лот­ни­ко­ва 1606–07, в т. ч. оса­ды Ка­лу­ги. Под­пи­сал­ся на Ут­вер­ждён­ной гра­мо­те об из­бра­нии М. Ф. Ро­ма­но­ва рус. ца­рём (1613), имел вы­со­кие зе­мель­ный и де­неж­ный ок­ла­ды (1627), вое­во­да в То­роп­це (1630). Ак­тив­но ис­поль­зо­вал пра­во ро­до­во­го вы­ку­па вот­чин сво­их род­ст­вен­ни­ков. Ско­рее все­го, он или его вдо­ва Пе­ла­гея име­ли от­но­ше­ние к со­став­ле­нию фаль­си­фи­ци­ро­ван­ной гра­мо­ты (да­ти­ро­ва­на 1595/96) на вклад в Трои­це-Сер­ги­ев мон. вот­чи­ны в Твер­ском у. от име­ни Ф. М. На­го­го Не­мо­го. Из­вест­ны до­че­ри В. И. На­го­го: Ана­ста­сия Ва­силь­ев­на (? – 1671), же­на си­бир­ско­го ца­ре­ви­ча Дост Му­хам­ме­да (в кре­ще­нии – Пётр Алек­сее­вич) (? – 1674); Ан­на Ва­силь­ев­на (гг. ро­ж­де­ния и смер­ти не­изв.), же­на кн. Ба­тыр­бия (в кре­ще­нии – Пётр) Эль­мур­зи­ча Чер­кас­ско­го (? – 1655).

Из 3-й ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Н. из­вест­ны де­ти А. М. На­го­го: Ев­до­кия Алек­сан­д­ров­на (ок. 1532–34 – не позд­нее осе­ни 1554), 1-я же­на (с 18.5.1550) ста­риц­ко­го кн. Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча, мать кн. Ва­си­лия Вла­ди­ми­ро­ви­ча (? – 1573), удель­но­го кн. дмит­ров­ско­го (1572–73), кня­жон Ев­фи­мии Вла­ди­ми­ров­ны (? – 20.11.1570) и Ма­рии Вла­ди­ми­ров­ны (в ино­че­ст­ве Мар­фа) (? – 1614), суп­ру­ги (1573–83) дат. прин­ца Маг­ну­са; Ан­д­рей Алек­сан­д­ро­вич [? – 4(14).1.1618], боя­рин (1605), в 1550–60-е гг., ве­ро­ят­но, слу­жил в чи­не столь­ни­ка по дво­ру удель­но­го кн. Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча, уча­ст­ник торжеств на свадь­бе Ива­на IV и М. Ф. На­гой в окт. 1580 (нёс к вен­ча­нию «го­су­да­ре­во зго­ло­вье»), не позд­нее 1583 во­шёл в осо­бый двор Ива­на IV в чи­не дво­ря­ни­на. В 1584–91 на­хо­дил­ся в Уг­ли­че, его по­ка­за­ния След­ст­вен­ной ко­мис­сии в це­лом бы­ли близ­ки по­ка­за­ни­ям ца­ри­цы и М. Ф. На­го­го; был дос­тав­лен в Мо­ск­ву для до­про­сов с при­ме­не­ни­ем пыт­ки. Вое­во­да в Ар­ске (1599/1600–1602/03). По­лу­чил от Лже­дмит­рия I по­жа­ло­ва­ния из зе­мель, кон­фи­ско­ван­ных у Го­ду­но­вых и Са­бу­ро­вых. Уча­ст­во­вал в це­ре­мо­нии приё­ма Лже­дмит­ри­ем I Си­ме­о­на Бек­бу­ла­то­ви­ча (нач. 1606), в тор­же­ст­вах на свадь­бе Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек (май 1606). В кон­це мая 1606 вхо­дил в со­став ко­мис­сии, от­прав­лен­ной в Уг­лич за ос­тан­ка­ми ца­ре­ви­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча. Ле­том – осе­нью 1607 ос­тав­лен в со­ста­ве бо­яр­ской ко­мис­сии для управ­ле­ния Мо­ск­вой. В мар­те 1611 – окт. 1612 на­хо­дил­ся в Мо­с­ков­ском Крем­ле. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния сто­ли­цы от поль­ско-ли­тов. ин­тер­вен­тов си­ла­ми Объ­е­ди­нён­но­го опол­че­ния вое­во­да в Рос­то­ве (1613/14–1618). Не­за­дол­го до смер­ти дал вкла­дом в Трои­це-Сер­ги­ев мон. вот­чи­ну в Но­во­торж­ском у., вы­ку­п­лен­ную вско­ре его пле­мян­ни­ка­ми, сы­новь­я­ми его бра­та Ми­хаи­ла; М. А. На­гой; Афа­на­сий Алек­сан­д­ро­вич (? – 1611), боя­рин (1605). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в авг. 1572, ко­гда был на­прав­лен с на­град­ны­ми зо­ло­ты­ми ца­рём Ива­ном IV из Нов­го­ро­да к боя­рам и вое­во­дам по слу­чаю по­бе­ды в Мо­ло­дин­ской бит­ве 1572. Не позднее 1577 во­шёл в со­став осо­бо­го дво­ра Ива­на IV в чи­не дво­ря­ни­на. Уча­ст­ник цар­ско­го по­хо­да в Ли­во­нию (1577). Уча­ст­во­вал в сва­деб­ных тор­же­ст­вах в окт. 1580. Вое­во­да в Ми­хай­ло­ве (1583/84), Но­во­си­ле (1583/84–1585/86). Зе­мель­ные сдел­ки 1580-х гг. сви­де­тель­ст­ву­ют о его бли­зо­сти к стар­ше­му бра­ту Ми­хаи­лу, в быт­ность ко­торо­го вое­во­дой в Уфе жил у не­го (1599/1600; ве­роят­но, до 1602). По­лу­чил от Лже­дмит­рия I часть зе­мель, кон­фи­ско­ван­ных у Го­ду­но­вых и Са­бу­ро­вых. Уча­ст­ник тор­жеств на свадь­бе Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек в мае 1606. Ле­том – осе­нью 1607 ос­тав­лен в со­ста­ве бо­яр­ской ко­мис­сии для управ­ле­ния Мо­ск­вой. В 1608 уча­ст­во­вал в бо­ях с вой­ска­ми Лже­дмит­рия II при обо­ро­не Мо­ск­вы (на­хо­дил­ся в ост­ро­ге за Яу­зой). Из­вес­тен сын Ан­д­ре­я А. На­го­го – Ан­д­рей Ан­д­рее­вич (? – 1617 или 1618), столь­ник (с 1605). В кон­це мая – на­ча­ле ию­ня 1607 имен­но за не­го вы­да­ва­ли Лже­дмит­рия II при пер­вом по­яв­ле­нии в Ста­ро­ду­бе. В 1608 отъ­е­хал в Ту­шин­ский ла­герь, боя­рин (1609 или нач. 1610) и гла­ва По­ме­ст­но­го при­ка­за (1610) там. В сент. 1610 пе­ре­шёл на сто­ро­ну «Се­ми­бо­яр­щи­ны», ут­ра­тив по­лу­чен­ный от Лже­дмит­рия II дум­ный чин. Из­вест­ны сы­но­вья М. А. На­го­го: Алек­сандр Ми­хай­ло­вич (? – янв. 1627), столь­ник (с 1605), ве­ро­ят­но, со­про­во­ж­дал от­ца в 1584–1601/02 (воз­мож­но, до 1605), уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния Бо­лот­ни­ко­ва 1606–07, в 1608 рын­да при при- ё­ме по­слов Ре­чи По­спо­ли­той, рын­да (1615) и чаш­ни­чий (1616) на приё­мах ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча, вое­во­да в Ста­ро­ду­бе (1616–17), Брян­ске (1625); Ва­си­лий Ми­хай­ло­вич [? – 1(11).5.1608], столь­ник (1605), уча­ст­ник приё­- ма Ю. Мни­ше­ка Лже­дмит­ри­ем I в мае 1606, был в чис­ле «мов­ни­ков» во вре­мя тор­жеств на свадь­бе Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек в мае 1606. Уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния Бо­лот­ни­ко­ва 1606–07, в т. ч. в оса­де Ка­лу­ги. Воз­мож­но, по­гиб в сра­же­нии под Бол­хо­вом при раз­гро­ме пра­ви­тельств. сил вой­ска­ми Лже­дмит­рия II; Бо­гдан (в кре­ще­нии Сте­фан) Ми­хай­ло­вич [? – 21(31).7.1633], столь­ник (с 1605), был в чис­ле под­пи­сав­ших Ут­вер­ждён­ную гра­мо­ту об из­бра­нии ца­рём М. Ф. Ро­ма­но­ва, рын­да на ди­пло­ма­тич. приё­мах у ца­ря (1615, 1618 и др.), в со­ста­ве сви­ты со­про­во­ж­дал ца­ря в бо­го­моль­ных по­езд­ках. 1-й вое­во­да в Пу­тив­ле (1626–28), пол­ко­вой вое­во­да в Де­ди­ло­ве (1629). Уча­ст­ник рус.- польск. вой­ны 1632–34 (см. в ст. Рус­ско-поль­ские вой­ны 17 в.): вое­во­да в Ка­лу­ге (1632), в окт. 1632 от­ря­ды Б. М. На­го­го за­ня­ли Сер­пейск, в но­яб­ре он раз­бил поль­ско-ли­тов. от­ряд и взял Ро­славль (за эту по­бе­ду по­лу­чил на­град­ной зо­ло­той). 2-й вое­во­да в вой­ске кн. С. В. Про­зо­ров­ско­го (при­был под Смо­ленск в янв. 1633), по­гиб в бо­ях под Смо­лен­ском, был по­хо­ро­нен 13(23).8.1633 в Трои­це-Сер­гие­вом мон., щед­рым вклад­чи­ком ко­то­ро­го он яв­лял­ся. На­ка­ну­не по­гре­бе­ния боя­рин С. В. Го­ло­вин (из ро­да Го­ло­ви­ных), вы­пол­няя во­лю Б. М. На­го­го, пе­ре­дал 200 руб. для рос­пи­си Тро­иц­ко­го со­бо­ра Трои­це-Сер­гие­ва мон.

Ос­но­ва­тель млад­шей вет­ви ро­да Н. – Иван Ива­но­вич На­гой Сле­пой (? – 10.4.1539), вот­чин­ник в Пе­ре­слав­ском и Юрь­ев-Поль­ском уез­дах. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Г. И. На­гой. Един­ст­вен­ный сын Г. И. На­го­го от 2-го бра­ка – Иван Гри­горь­е­вич (? – не ра­нее авг. 1598 или 1600/01), впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Дво­ро­вой тет­ра­ди вме­сте с от­цом. В 1567 со­про­во­ж­дал от­ца в со­ста­ве сви­ты при по­слах из дво­рян в по­соль­ст­ве в Вел. кн-во Ли­тов­ское . Ле­том 1571 вы­сту­пил од­ним из по­ру­чи­те­лей по кн. И. Ф. Мсти­слав­ско­му. Не позднее апр. 1577 во­шёл в со­став осо­бо­го дво­ра Ива­на IV в чи­не дво­ря­ни­на, уча­ст­ник сва­деб­ных тор­жеств в окт. 1580. С 1584 в опа­ле. Вое­во­да в Козь­мо­демь­ян­ске (1585–86), Ца­рё­во­сан­чур­ске (1586–1587), за­тем в Си­би­ри: строи­тель и вое­во­да Лозь­вин­ско­го го­род­ка (1589/90–1591/92), 2-й вое­во­да в Тю­ме­ни (1594/95–1597). В 1597 был про­щён ца­рём Фё­до­ром Ива­но­ви­чем с пе­ре­во­дом в Ка­зань. Там вновь по­пал в опа­лу, его иму­ще­ст­во бы­ло кон­фи­ско­ва­но, сам И. Г. На­гой от­прав­лен в тюрь­му в Во­ло­гду, его же­на и де­ти ос­тав­ле­ны в Ка­за­ни под до­маш­ним аре­стом. Вско­ре по­сле из­бра­ния Бо­ри­са Го­ду­но­ва ца­рём был вы­пу­щен из тюрь­мы с пра­вом пре­бы­ва­ния с семь­ёй в своей твер­ской вот­чи­не. В авг. 1598 со­ста­вил за­ве­ща­ние и, ви­ди­мо, то­гда же – дан­ную гра­мо­ту сво­ему хо­ло­пу Бо­гда­ну Си­до­ро­ву на вот­чи­ну в Бель­ском у. с уни­каль­ной мо­тиви­ров­кой: «за пря­мую служ­бу и тер­пе­нье», «за ве­ли­кую к се­бе ра­бо­ту» (по­ми­мо про­че­го, Б. Си­до­ров от­был 2 тю­рем­ных сро­ка и по­да­вал че­ло­бит­ные ца­рям с прось­бой по­ми­ло­вать сво­его гос­по­ди­на), обя­зав Си­до­ро­ва вос­пи­тать сво­их де­тей, нау­чить их гра­мо­те и бе­речь до со­вер­шен­но­ле­тия. Со­хра­ни­лось св. 15 раз­лич­ных по ви­дам по­зе­мель­ных ак­тов (1570/71–1598), свя­зан­ных с И. Г. На­гим (ско­рее все­го, он под­твер­дил в 1600/01 свой зе­мель­ный вклад 1570/71 в Трои­це-Сер­ги­ев мон.). Из­вест­ны сы­но­вья И. Г. На­го­го: Ни­ки­фор Ива­но­вич (? – не ра­нее 1616), столь­ник (не позд­нее 1605/06); Гав­ри­ил Ива­но­вич (? – не ра­нее 1632), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1626), столь­ник (не позд­нее 1605/06), с его смер­тью млад­шая ветвь ро­да Н. по муж­ской ли­нии пре­сек­лась.

Дополнительная литература:

Ло­ба­нов-Рос­тов­ский А. Б. Рус­ская ро­до­слов­ная кни­га. СПб., 1895. Т. 2; Ше­ре­ме­тев С. Д. По по­во­ду ро­до­сло­вия На­гих. СПб., 1900; Бе­ля­ев И. С. К ро­до­сло­вию На­гих // Из­вес­тия Рус­ско­го ге­неа­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва. СПб., 1909. Вып. 3; Мят­лев Н. В. К ро­до­сло­вию На­гих. СПб., 1911; Го­луб­цов И. А. «Из­ме­на» На­гих // Уче­ные за­пис­ки Ин­сти­ту­та ис­то­рии РАНИОН. М., 1929. Т. 4; Скрын­ни­ков Р. Г. Рос­сия на­ка­ну­не «смут­но­го вре­ме­ни». 2-е изд. М., 1985; он же. Цар­ст­во тер­ро­ра. СПб., 1992; Быч­ко­ва М.Е. Со­став клас­са слу­жи­лых фео­да­лов Рос­сии в XVI в. М., 1986; Зи­мин А. А. В ка­нун гроз­ных по­тря­се­ний. М., 1986; Пав­лов А. П. Го­су­да­рев двор и по­ли­ти­че­ская борь­ба при Бо­ри­се Го­ду­но­ве (1584–1605 гг.). СПб., 1992; Пла­то­нов С. Ф. Очер­ки по ис­то­рии Сму­ты в Мо­с­ков­ском го­су­дар­ст­ве XVI–XVII вв. 5-е изд. М., 1995; Martin R. Gifts for the dead: death, kinship and commemoration in Muscovy // Russian His­tory / Histoire Russe. 1999. Vol. 26. № 2;

Автор статьи: В. Д. На­за­ров.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)