НАГИБИН Юрий Маркович

Русский пи­са­тель, сце­на­рист.

Учил­ся в 1-м Моск. мед. ин-те (с 1938), за­тем во ВГИКе. В го­ды Вел. Отеч. вой­ны слу­жил на Вол­хов­ском и Во­ро­неж­ском фрон­тах (1941–42), ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том газ. «Труд». Пе­ча­тал­ся с 1940. Пер­вый сб. рас­ска­зов – «Че­ло­век с фрон­та» (1943), за ко­то­рым по­сле­до­ва­ли сб-ки «Боль­шое серд­це», «Две си­лы» (оба 1944), «Зер­но жиз­ни» (1948), от­ра­зив­шие во­ен. впе­чат­ле­ния. В нач. 1950-х гг. сни­скал из­вест­ность как мас­тер пси­хо­ло­гич. но­вел­лы: «Труб­ка» (1952), «Зим­ний дуб», «Ко­ма­ров» (обе 1953), «Ноч­ной гость» (1955). В ду­хе идео­ло­гии « от­те­пе­ли » – рас­ска­зы «Ха­зар­ский ор­на­мент» и «Свет в ок­не» (оба 1956); по­весть «Стра­ни­цы жиз­ни Труб­ни­ко­ва» (1962), лёг­шая в ос­но­ву сце­на­рия ф. «Пред­се­да­тель» (1964, реж. А. А. Сал­ты­ков). В «охот­ничь­ем» цик­ле рас­ска­зов Н. про­яви­лось влия­ние И. С. Тур­ге­не­ва: «По­след­няя охо­та» (1957), «По­го­ня» (1962), «Ме­щер­ская сто­ро­на» (1964) и др. Нрав­ст­вен­ная проб­ле­ма­ти­ка – в це­нт­ре повестей «Встань и иди» (созд. в 1952–55, опубл. в 1987) – об эпо­хе, судь­бе от­ца и сво­ём от­но­ше­нии к не­му, и «Бун­таш­ный остров» (1994) – о трагич. уча­сти за­бы­тых об­ще­ст­вом ин­ва­ли­дов вой­ны. Ав­тор на­сы­щен­ных ли­риз­мом ав­то­био­гра­фич. книг: «Чис­тые пру­ды» (1962), «Кни­га дет­ст­ва» (1968–1975), «Пе­ре­ул­ки мое­го дет­ст­ва» (1971). Сре­ди др. со­чи­не­ний: мно­го­числ. ки­но­сце­на­рии, в т. ч. ф. «Крас­ная па­лат­ка» (1970, реж. М. К. Ка­ла­то­зов) и «Дер­су Уза­ла» (1975, реж. А. Ку­ро­са­ва); бел­лет­ри­зо­ван­ные очер­ки о дея­те­лях рус. куль­ту­ры: «Веч­ные спут­ни­ки» (1972–1979) и «Цар­ско­сель­ское ут­ро» (1983); сб. «Рас­ска­зы си­не­го ля­гу­шон­ка» (1991); ав­то­био­гра­фич. по­весть «Тьма в кон­це тун­не­ля», ро­ман « Даф­нис и Хлоя эпо­хи куль­та лич­но­сти, во­люн­та­риз­ма и за­стоя» (оба 1994); ис­клю­чи­тель­ный по сте­пе­ни от­кро­вен­но­сти «Днев­ник» (опубл. в 1995).