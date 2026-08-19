НАГИБ Мухаммед
Военный, государственный и политический деятель Египта, Генерал-майор.
Из семьи егип. офицера. Первоначальное образование получил в г. Хартум (изучал гражд. право), впоследствии некоторое время работал переводчиком. В нач. 1920-х гг. переехал в Каир, учился в Егип. воен. академии, с 1938 в колледже генштаба. С 1940 офицер генштаба, в 1944 зам. губернатора Синая, в 1944–1945 губернатор Вост. пустыни. В период 1-й арабо-израильской войны 1948–49 командующий пограничными войсками (1949); в 1951 командующий сухопутными войсками. В 1949 вступил в тайную воен. орг-цию «Свободные офицеры», один из её лидеров. После гос. переворота, совершённого в ночь на 23.7.1952 (см. Египетская революция 1952), был назначен главнокомандующим вооруж. силами (до июня 1953). Занимал посты пред. Совета руководства революцией (июль 1952 – апр. 1954), премьер-министра (сент. 1952 – апр. 1954). После провозглашения Египта республикой избран 18.6.1953 президентом страны. Считая, что с упразднением монархии революция завершилась, Н. выступал за отмену воен. положения, введение новой конституции и восстановление парламентского строя. Позиция Н. вызвала недовольство Г. А. Насера и сторонников революц.-демократич. течения в руководстве республикой. В результате противостояния с Насером Н. 14.9.1954 был снят с поста президента и помещён под домашний арест. Освобождён в 1972 президентом А. Садатом.