НАГИ Мухаммед

Египетский жи­во­пи­сец.

Учил­ся в ун-те в Лио­не; ху­дож. об­разова­ние по­лу­чил в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Каи­ре, за­тем во Фло­рен­ции и Па­ри­же (1910-е гг.). В 1920-е – нач. 1930-х гг. на ди­пло­ма­тич. служ­бе (в 1931–32 ра­бо­тал в Эфио­пии). Чл. груп­пы ху­дож­ни­ков «La Chimère» в Каи­ре (с 1927, вме­сте с М. Мух­та­ром, М. Саи­дом), ор­га­ни­за­тор об-ва «Ате­лье» (1932) в Алек­сан­д­рии; ди­рек­тор Ху­дож. ин-та (с 1937) и Му­зея совр. иск-ва (с 1939) в Каи­ре . Ис­пы­тал влия­ние им­прес­сио­низ­ма и фо­виз­ма; жи­во­пис­ной ма­не­ре Н. свой­ст­вен ши­ро­кий, сво­бод­ный ма­зок. Соз­да­вал кра­соч­ные, на­пол­нен­ные солн­цем пей­за­жи, порт­ре­ты про­стых егип­тян (кре­сть­ян, ры­ба­ков, пе­ка­рей, ре­мес­лен­ни­ков), изо­бра­жал сце­ны тру­да и бы­та. Ав­тор мо­ну­мен­таль­ных пан­но: для гос­пи­та­ля Мо­ас­сат в Алек­сан­д­рии (1934); «Воз­ро­ж­де­ние Егип­та» (1935) для зда­ния Се­на­та в Каи­ре; для па­виль­о­на Егип­та на Все­мир­ной вы­став­ке 1937 в Па­ри­же ; «Алек­сан­д­рий­ская шко­ла» (1940, ны­не – в зда­нии му­ни­ци­па­ли­те­та, Алек­сан­д­рия). В кон. 1950-х гг. в Каи­ре соз­дан Му­зей М. На­ги.