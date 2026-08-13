НАГИ Мухаммед
Египетский живописец.
Учился в ун-те в Лионе; худож. образование получил в Школе изящных искусств в Каире, затем во Флоренции и Париже (1910-е гг.). В 1920-е – нач. 1930-х гг. на дипломатич. службе (в 1931–32 работал в Эфиопии). Чл. группы художников «La Chimère» в Каире (с 1927, вместе с М. Мухтаром, М. Саидом), организатор об-ва «Ателье» (1932) в Александрии; директор Худож. ин-та (с 1937) и Музея совр. иск-ва (с 1939) в Каире. Испытал влияние импрессионизма и фовизма; живописной манере Н. свойствен широкий, свободный мазок. Создавал красочные, наполненные солнцем пейзажи, портреты простых египтян (крестьян, рыбаков, пекарей, ремесленников), изображал сцены труда и быта. Автор монументальных панно: для госпиталя Моассат в Александрии (1934); «Возрождение Египта» (1935) для здания Сената в Каире; для павильона Египта на Всемирной выставке 1937 в Париже; «Александрийская школа» (1940, ныне – в здании муниципалитета, Александрия). В кон. 1950-х гг. в Каире создан Музей М. Наги.