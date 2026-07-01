НАГАЙБАКИ
Группа крещёных татар (кряшен) на западе Челябинской области (в основном Нагайбакский, Верхнеуральский, Троицкий и Чебаркульский районы).
(Самоназвание – нагайбэклэр). Численность 8,1 тыс. чел., из них в Челябинской обл. 7,7 тыс. чел. (2010, перепись). Говорят на говоре среднего диалекта тат. яз. Верующие – православные. Включены в Список коренных малочисленных народов РФ.
Этнич. основу Н. составляли крещёные казанские татары, переселившиеся в Вост. Закамье, вероятно, во 2-й пол. 17 – нач. 18 вв.; в их составе, возможно, были также потомки ногайцев, финно-угорских народов Приуралья и др. В 1736 на р. Ик построена Нагайбацкая крепость, и согласно указу Анны Ивановны «уфимские новокрещёные» были приписаны к Оренбургскому казачьему войску. В 1842 они были переселены из Белебеевского у. Оренбургской губ. на восток, в Верхнеуральский у. (вновь основанные станицы получили названия по местам победных сражений рос. армии, в которых участвовали оренбургские казаки: Кассель, Остроленский, Фершампенуаз, Париж, Требия, Арси). Во 2-й пол. 19 в. к ним стало применяться назв. «нагайбаки».
78,4% Н. живут в сельской местности. Осн. традиц. занятия – залежное земледелие (пшеница, ячмень, овёс, полба, местами – рожь; из технич. культур – лён и конопля) и животноводство (лошади, крупный рогатый скот, овцы, свиньи, птица). Была развита добыча камня. Традиц. пахотное орудие – сабан; для сохранения влаги сеяли по прошлогодней стерне («под соху», «наволоком»), после чего запахивали семена. Овины отсутствовали, обмолачивали хлеб молотильным катком. Зажиточные скотоводы могли держать скот на отдалённых хуторах (кырга чыгу) или отдавать его на выпас казахам. Употребляли в пищу свинину, несмотря на церковный запрет – конину; кумыса не делали. Жилище в осн. двух- или трёхкамерное, срубное, в безлесных районах – каменное, саманное и т. п. Два окна делали в торцовой стене, одно-два – в боковой, выходящей во двор. Было развито узорное ткачество, в т. ч. произ-во орнаментированных ромбами килимов (близки к башкирским). Мужская одежда характерна для др. групп кряшен. Женская рубаха из красной пестряди в чёрно-белую или чёрно-синюю клетку украшалась узорно-тканой оборкой (чуптарлы) в Троицком р-не или лоскутной аппликацией (корамалы) на груди, как у «цокающих» мишарей, – в Верхнеуральском р-не. Поверх рубахи носили передник (алчупрак, алъяпкыч) в более крупную клетку, в Троицком р-не – сплошь покрытый узорным тканьём (близко к переднику елабужских кряшен); сверху повязывали узорный тканый пояс (билбау). Девичий головной убор – белая вязаная шапочка (ак калфак) с позументной головной повязкой (ука чачак) и накосником (чач бау); женский – составной убор (суряке); в Верхнеуральском р-не верхнее покрывало (чакул) орнаментировалось лоскутным узором. Девушки заплетали две косы, замужние женщины – одну. Подобно всем кряшенам, Н. праздновали Святки (Нардуган), Масленицу (Май чабу), Пасху (Оло кон), когда устраивали состязания (сурян), в т. ч. с джигитовкой; на Петров день (29 июня ст. ст.) устраивали общинное жертвоприношение (Корман Байраме) специально откормленного барана (питрау такасе) или белой коровы; на Михайлов день (8 ноября) приходился поминальный праздник (Аш биру) с жертвоприношением быка. Для свадебного обряда характерно сходство с обрядом мишарей и касимовских татар.
Иллюстрация: Нагайбаки. Женщина в традиционной одежде. Музей истории села Париж (Балыклы) Челябинской области. МКУК «Дом творчества». Фото Нгуен Мань Зуй Линя
Автор статьи: Д. М. Исхаков, Ю. Г. Мухаметшин, С. В. Суслова, Р. К. Уразманова, Н. А. Халиков.