НАГАЙБАКИ

Груп­па кре­щё­ных та­тар (кря­шен) на за­па­де Че­ля­бин­ской области (в основном На­гай­бак­ский, Верх­не­ураль­ский, Тро­иц­кий и Че­бар­куль­ский рай­оны).

(Са­мо­на­зва­ние – на­гай­бэк­лэр). Чис­лен­ность 8,1 тыс. чел., из них в Че­ля­бин­ской обл. 7,7 тыс. чел. (2010, пе­ре­пись). Го­во­рят на го­во­ре сред­не­го диа­лек­та тат. яз. Ве­рую­щие – пра­во­слав­ные . Вклю­че­ны в Спи­сок ко­рен­ных ма­ло­чи­слен­ных на­ро­дов РФ.

Эт­нич. ос­но­ву Н. со­став­ля­ли кре­щёные ка­зан­ские та­та­ры, пе­ре­се­лив­шие­ся в Вост. За­ка­мье, ве­ро­ят­но, во 2-й пол. 17 – нач. 18 вв.; в их со­ста­ве, воз­мож­но, бы­ли так­же по­том­ки но­гай­цев, фин­но-угор­ских на­ро­дов При­ура­лья и др. В 1736 на р. Ик по­строе­на На­гай­бац­кая кре­пость, и со­глас­но ука­зу Ан­ны Ива­нов­ны «уфим­ские но­во­кре­щё­ные» бы­ли при­пи­са­ны к Орен­бург­ско­му ка­зачь­е­му вой­ску. В 1842 они бы­ли пе­ре­се­ле­ны из Бе­ле­бе­ев­ско­го у. Орен­бург­ской губ. на вос­ток, в Верх­не­ураль­ский у. (вновь ос­но­ван­ные ста­ни­цы по­лу­чи­ли на­зва­ния по ме­стам по­бед­ных сра­же­ний рос. ар­мии, в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли орен­бу­рг­ские ка­за­ки: Кас­сель, Остро­лен­ский, Фер­шам­пе­ну­аз, Па­риж , Тре­бия, Ар­си). Во 2-й пол. 19 в. к ним ста­ло при­ме­нять­ся назв. «на­гай­ба­ки».

78,4% Н. жи­вут в сель­ской ме­ст­но­сти. Осн. тра­диц. за­ня­тия – за­леж­ное зем­ле­де­лие (пше­ни­ца, яч­мень, овёс, пол­ба, мес­та­ми – рожь; из тех­нич. куль­тур – лён и ко­но­п­ля) и жи­вот­но­вод­ст­во (ло­ша­ди, круп­ный ро­га­тый скот, ов­цы, сви­ньи, пти­ца). Бы­ла раз­ви­та до­бы­ча кам­ня. Тра­диц. па­хот­ное ору­дие – са­бан; для со­хра­не­ния вла­ги сея­ли по про­шло­год­ней стер­не («под со­ху», «на­во­ло­ком»), по­сле че­го за­па­хи­ва­ли се­ме­на. Ови­ны от­сут­ст­во­ва­ли, об­мо­ла­чи­ва­ли хлеб мо­ло­тиль­ным кат­ком. За­жи­точ­ные ско­то­во­ды мог­ли дер­жать скот на от­да­лён­ных ху­то­рах (кыр­га чы­гу) или от­да­вать его на вы­пас ка­за­хам. Упот­реб­ля­ли в пи­щу сви­ни­ну, не­смот­ря на цер­ков­ный за­прет – ко­ни­ну; ку­мы­са не де­ла­ли. Жи­ли­ще в осн. двух- или трёх­ка­мер­ное, сруб­ное, в без­лес­ных рай­онах – ка­мен­ное, са­ман­ное и т. п. Два ок­на де­ла­ли в тор­цо­вой сте­не, од­но-два – в бо­ко­вой, вы­хо­дя­щей во двор. Бы­ло раз­ви­то узор­ное тка­че­ст­во, в т. ч. про­из-во ор­на­мен­ти­ро­ван­ных ром­ба­ми килимов (близ­ки к баш­кир­ским). Муж­ская оде­ж­да ха­рак­тер­на для др. групп кря­шен. Жен­ская ру­ба­ха из крас­ной пе­ст­ря­ди в чёр­но-бе­лую или чёр­но-си­нюю клет­ку ук­ра­ша­лась узор­но-тка­ной обор­кой (чуп­тар­лы) в Тро­иц­ком р-не или лос­кут­ной ап­пли­ка­ци­ей (ко­ра­ма­лы) на гру­ди, как у «цо­каю­щих» ми­ша­рей, – в Верх­не­ураль­ском р-не. По­верх ру­ба­хи но­си­ли пе­ред­ник (ал­чуп­рак, алъ­яп­кыч) в бо­лее круп­ную клет­ку, в Тро­иц­ком р-не – сплошь по­кры­тый узор­ным ткань­ём (близ­ко к пе­ред­ни­ку ела­буж­ских кря­шен); свер­ху по­вя­зы­ва­ли узор­ный тка­ный по­яс (бил­бау). Де­ви­чий го­лов­ной убор – бе­лая вя­за­ная ша­поч­ка (ак кал­фак) с по­зу­мент­ной го­лов­ной по­вяз­кой (ука ча­чак) и на­кос­ни­ком (чач бау); жен­ский – со­став­ной убор (су­ря­ке); в Верх­не­ураль­ском р-не верх­нее по­кры­ва­ло (ча­кул) ор­на­мен­ти­ро­ва­лось лос­кут­ным узо­ром. Де­вуш­ки за­пле­та­ли две ко­сы, за­муж­ние жен­щи­ны – од­ну. По­доб­но всем кря­шенам, Н. празд­но­ва­ли Свят­ки (Нар­ду­ган), Мас­ле­ни­цу (Май ча­бу), Пас­ху (Оло кон), ко­гда уст­раи­ва­ли со­стя­за­ния (су­рян), в т. ч. с джи­ги­тов­кой; на Пет­ров день (29 ию­ня ст. ст.) уст­раи­ва­ли об­щин­ное жерт­во­при­но­ше­ние (Кор­ман Бай­ра­ме) спе­ци­аль­но от­корм­лен­но­го ба­ра­на (пит­рау та­ка­се) или бе­лой ко­ро­вы; на Ми­хай­лов день (8 но­яб­ря) при­хо­дил­ся по­ми­наль­ный празд­ник (Аш би­ру) с жерт­во­при­но­ше­ни­ем бы­ка. Для сва­деб­но­го об­ря­да ха­рак­тер­но сход­ст­во с об­ря­дом ми­ша­рей и ка­си­мов­ских та­тар.

Иллюстрация: На­гай­ба­ки. Жен­щи­на в тра­ди­ци­он­ной одеж­де. Му­зей ис­то­рии се­ла Па­риж (Ба­лык­лы) Че­ля­бин­ской об­лас­ти. МКУК «Дом творчества». Фото Нгуен Мань Зуй Линя

Автор статьи: Д. М. Ис­ха­ков, Ю. Г. Му­ха­мет­шин, С. В. Су­сло­ва, Р. К. Ураз­ма­но­ва, Н. А. Ха­ли­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)