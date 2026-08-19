НАГАЯ Мария Фёдоровна
Русская царица (с 1580-1584).
(В иночестве Марфа).Из рода Нагих, мать царевича Дмитрия Ивановича, племянница А. Ф. Нагого. Выбрана в невесты царём Иваном IV Васильевичем Грозным, вероятно в конце весны – начале лета 1580; иностранцы (в частности, Дж. Горсей) отмечали её красоту. По уточнённым данным, свадьба царя и Н. состоялась в середине окт. 1580 в Александровской слободе; Н. стала 6-й и последней венчанной женой царя. Иван IV довольно быстро охладел к ней, ситуацию не изменили ни трагич. смерть царевича Ивана Ивановича (19.11.1581), ни рождение царевича Дмитрия [19(29).10.1582]. В 1582 – нач. 1584 Иван IV вёл переговоры с англ. послами о своей возможной новой женитьбе на Мэри Гастингс – родственнице королевы Елизаветы I Тюдор (в переговорах активное участие принимал А. Ф. Нагой).
После скоропостижной смерти Ивана IV в Московском Кремле в ночь на 19(29).3.1584 были арестованы мн. родственники Н., некоторые из них вскоре отправлены на воеводства в отдалённые города Поволжья и Сибири, что по сути означало ссылку. 24.5(3.6).1584 Н. с сыном и ближайшими родственниками (отцом Ф. Ф. Нагим; двоюродным дядей А. А. Нагим и родными братьями, М. Ф. и Г. Ф. Нагими) была торжественно отпущена царём Фёдором Ивановичем и Боярской думой (в присутствии членов Государева двора и моск. стрельцов) на удел в Углич. Вопреки традиции не получила собств. удела, фактически не имела распорядит. прав в отношении дворянской корпорации и тяглового населения г. Углич и Угличского уезда. Из Москвы Н. и царевича сопровождал немногочисл. дворцовый персонал. Деньги на содержание Н., её сына и родственников поступали от назначенных правительством в Углич дьяков (О. Власьев весной 1585, М. Битяговский в 1590–91); выплаты Нагим не были постоянными.
Н. воспитывала сына в ненависти к фактич. правителю Борису Фёдоровичу Годунову, к большинству бояр в Москве. К кон. 1580-х гг. брак Н. с Иваном IV был признан неканоническим, она была исключена из «многолетия» на ектениях членам царской семьи. После гибели сына 15(25).5.1591 Н. у его тела обвинила в случившемся Б. Ф. Годунова и указала в качестве организатора убийства царевича М. Битяговского, а непосредственными убийцами назвала его сына и племянника (Д. М. Битяговского и Н. Качалова), а также сына «мамки» царевича (О. Волохова). По призывам Н. и её родственников собравшиеся горожане Углича расправились с указанными лицами и с близким к М. Битяговскому Д. Третьяковым. От душевных потрясений у Н. выпадали волосы и слезала кожа с рук. На допросе следств. комиссии Н. придерживалась своей версии об убийстве сына. В конце работы комиссии просила митр. Крутицкого Геласия ходатайствовать перед царём о прощении своих братьев, привлечённых к следствию. После одобрения Освященным собором и Боярской думой заключения следств. комиссии Н. за небрежение в уходе за сыном была пострижена в монахини и отправлена под надзор в Николо-Выксинский женский мон. (в 30 км от совр. г. Череповец). 15(25).5.1592 Н. сделала вклад по сыну в Кирилло-Белозерский монастырь.
В 1604–06 Н. оказалась в эпицентре политич. событий. По некоторым данным, в кон. 1604 была доставлена в Москву для допросов о Лжедмитрии I и вновь о гибели её сына, но вскоре возвращена назад в монастырь. После вступления в Москву Лжедмитрия I он отправил за Н. своих представителей. 17(27).7.1605 на поле дворцового села Танинского (позднее Тайнинское; ныне в составе г. Мытищи) в присутствии знати, а также толп горожан и крестьян Н. признала в Лжедмитрии I собств. сына. 18(28) июля её в сопровождении шедшего пешком рядом с каретой Лжедмитрия I торжественно встречало население Москвы. Резиденцией Н. вплоть до её смерти стали кельи Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле. Она участвовала во встречах и в некоторых церемониях, связанных с приездом М. Мнишек и со свадебными торжествами в конце апреля – начале мая 1606. Утром 17(27) мая того же года, после убийства Лжедмитрия I, Н. над его трупом публично отреклась перед восставшими (членами Государева двора, служилыми детьми боярскими, горожанами) от родства с ним. Объясняла своё поведение «великим злым прещением» со стороны самозванца. 3(13) июня участвовала в церемониях при встрече гроба с телом царевича Дмитрия Ивановича, привезённого в Москву из Углича для захоронения в Архангельском соборе Московского Кремля. При большом стечении народа Н. покаялась, что «терпела и не обличила злого еретика и чернокнижника Ростригу», тем самым «предавая забвению святые мощи нового мученика Димитрия». Повторила старые обвинения в адрес Бориса Годунова, добавив новые: её «по Борисову веленью Годунова держали в великой нуже». В конце лета 1606 от имени Н. жителям Ельца (где уже началось Болотникова восстание 1606–07) была направлена грамота с офиц. версией событий 1591 и майских событий 1606 в Москве, с покаянием Н. и подтверждением факта смерти Лжедмитрия I (зачитана не была в связи с тем, что город находился под контролем восставших).
Н. была похоронена в соборе Вознесенского мон. Московского Кремля (в 1929 её останки перенесены в подклет Архангельского собора). Память Н. чтилась представителями династии Романовых: в окт. 1616 вклад по ней в Троице-Сергиев мон. сделала мать царя Михаила Фёдоровича инокиня Марфа.