НАГАРЕ Масаюки

Японский скульп­тор.

По­лу­чил тра­диц. са­му­рай­ское вос­пи­та­ние, в хра­мах Кио­то изу­чал син­то­изм и бое­вые ис­кус­ст­ва. То­гда же бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы глу­бо­ко­го по­ни­ма­ния япон. ху­дож. тра­ди­ций, ко­то­рое Н. от­ра­зил в сво­ём твор­че­ст­ве. В 1941–42 Н. учил­ся в Ун-те Ри­цу­мэй­кан в Кио­то (ос­но­ван­ном в 1900 его от­цом, Код­зи­ро На­кага­ва). В 1943–45 был во­ен. лёт­чи­ком. В 1946–51 пу­те­ше­ст­во­вал, са­мо­стоя­тель­но изу­чая япон. скульп­ту­ру, ке­ра­ми­ку и тра­диц. пей­заж­ную жи­во­пись. Про­из­ве­де­ния Н. из де­ре­ва и ме­тал­ла экс­по­ни­ро­ва­лись на его пер­вой пер­со­наль­ной вы­став­ке в То­кио (1955), по­свя­щён­ной па­мя­ти япон. и амер. пи­ло­тов, по­гиб­ших во 2-й ми­ро­вой вой­не . С 1957 по­свя­тил се­бя аб­ст­ракт­ной ка­мен­ной скульп­ту­ре, стре­мясь к во­пло­ще­нию ди­на­мич­но­сти форм и вы­ра­же­нию гар­мо­нии про­ти­во­бор­ст­вую­щих сил (прин­ци­па «инь–янь»); его стиль за­клю­ча­ет­ся в соз­да­нии кон­тра­ста ме­ж­ду гру­бой не­об­ра­бо­тан­ной по­верх­но­стью и глад­ко от­по­ли­ро­ван­ны­ми плос­ко­стя­ми кам­ня. Б. ч. про­из­ве­де­ний Н. вы­пол­не­на в гра­ни­те («При­ня­тие», 1960, Му­зей совр. иск-ва, Нью-Йорк); ра­бо­та­ет так­же с брон­зой («При­близь­ся», 1989, ус­та­нов­ле­на у Ме­ж­ду­нар. кон­фе­ренц-цен­тра в Хи­ро­си­ме) и ста­лью («Ba­chi», 1999–2000, ус­та­нов­ле­на на тер­ри­то­рии Ун-та Мис­су­ри в Сент-Луи­се). В 1962 Н. по­лу­чил за­каз на на­стен­ную ком­по­зи­цию для па­виль­о­на Япо­нии на Все­мир­ной вы­став­ке 1964 в Нью-Йор­ке («Stone crazy», 1964); в 1962–75 мно­го ра­бо­тал в США, в т. ч. соз­дал ком­по­зи­цию из двух ги­гант­ских пи­ра­мид «Об­лач­ная кре­пость» (1969–75, гра­нит; ус­та­нов­ле­на у Все­мир­но­го тор­го­во­го цен­тра в Нью-Йор­ке, раз­ру­ше­на во вре­мя те­рак­та 11.9.2001). Сре­ди ланд­шафт­ных ра­бот Н. – сад кам­ней на кры­ше свя­ти­ли­ща сек­ты Тэн­ри­кё в То­кио (1962), со­че­таю­щий япон. тра­ди­ции и совр. приё­мы, и «Сад тан­ца» на ис­то­рич. по­стоя­лом дво­ре Аса­ба в пре­фек­ту­ре Сид­зуо­ка. Ис­пол­нял так­же книж­ные ил­лю­ст­ра­ции («Рим­ская вес­на мис­сис Сто­ун» Т. Уиль­ям­са, 1953).