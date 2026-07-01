НАГАРЕ Масаюки
Японский скульптор.
Получил традиц. самурайское воспитание, в храмах Киото изучал синтоизм и боевые искусства. Тогда же были заложены основы глубокого понимания япон. худож. традиций, которое Н. отразил в своём творчестве. В 1941–42 Н. учился в Ун-те Рицумэйкан в Киото (основанном в 1900 его отцом, Кодзиро Накагава). В 1943–45 был воен. лётчиком. В 1946–51 путешествовал, самостоятельно изучая япон. скульптуру, керамику и традиц. пейзажную живопись. Произведения Н. из дерева и металла экспонировались на его первой персональной выставке в Токио (1955), посвящённой памяти япон. и амер. пилотов, погибших во 2-й мировой войне. С 1957 посвятил себя абстрактной каменной скульптуре, стремясь к воплощению динамичности форм и выражению гармонии противоборствующих сил (принципа «инь–янь»); его стиль заключается в создании контраста между грубой необработанной поверхностью и гладко отполированными плоскостями камня. Б. ч. произведений Н. выполнена в граните («Принятие», 1960, Музей совр. иск-ва, Нью-Йорк); работает также с бронзой («Приблизься», 1989, установлена у Междунар. конференц-центра в Хиросиме) и сталью («Bachi», 1999–2000, установлена на территории Ун-та Миссури в Сент-Луисе). В 1962 Н. получил заказ на настенную композицию для павильона Японии на Всемирной выставке 1964 в Нью-Йорке («Stone crazy», 1964); в 1962–75 много работал в США, в т. ч. создал композицию из двух гигантских пирамид «Облачная крепость» (1969–75, гранит; установлена у Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, разрушена во время теракта 11.9.2001). Среди ландшафтных работ Н. – сад камней на крыше святилища секты Тэнрикё в Токио (1962), сочетающий япон. традиции и совр. приёмы, и «Сад танца» на историч. постоялом дворе Асаба в префектуре Сидзуока. Исполнял также книжные иллюстрации («Римская весна миссис Стоун» Т. Уильямса, 1953).