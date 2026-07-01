НАГАНО Кент

Американский ди­рижёр.

В 1976 окон­чил Ун-т шта­та в Сан-Фран­ци­ско (класс ди­ри­жи­ро­ва­ния Л. Вар­ги, класс фп. Г. Сам­ме­ла). В 1977–1979 ра­бо­тал в Бос­то­не, Сан-Фран­ци­ско, Ок­лен­де (Ка­ли­фор­ния), был ас­си­стен­том С. Од­за­вы. В 1978–2007 муз. рук. Сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра Берк­ли (Ка­ли­фор­ния), од­но­вре­мен­но в 1988–98 муз. рук. Ли­он­ской опе­ры, в 1992–2000 гл. ди­ри­жёр «Хал­ле-ор­ке­ст­ра» ( Ман­че­стер , Ве­ли­ко­бри­та­ния), в 2001–06 гл. ди­ри­жёр Нем. сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра в Бер­ли­не и Опе­ры Лос-Анд­же­ле­са (с 2003 так­же её муз. рук.). С 2006 муз. рук. Ба­вар­ской гос. опе­ры и Сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра Мон­реа­ля. Со­труд­ни­ча­ет с др. круп­ней­ши­ми опер­ны­ми те­ат­ра­ми и ор­ке­ст­ра­ми, в т. ч. с Рос. нац. ор­ке­ст­ром (РНО). Не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле. На­ря­ду с со­чи­не­ния­ми клас­си­ко-ро­ман­тич. ре­пер­туа­ра ис­пол­ня­ет му­зы­ку ком­по­зи­то­ров 20 в., ча­ще дру­гих – О. Мес­сиа­на . Сре­ди ау­дио­за­пи­сей: опе­ры «Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток» Ф. Пу­лен­ка, «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С. С. Про­кофь­е­ва, «Свя­той Фран­циск Ас­сиз­ский» Мес­сиа­на; сим­фо­нич. сюи­та «Пе­тя и волк» Про­кофь­е­ва (2003; РНО, в ка­че­ст­ве чте­цов вы­сту­пи­ли С. Ло­рен, М. С. Гор­ба­чёв и Б. Клин­тон).