НАГАНО Кент
Американский дирижёр.
В 1976 окончил Ун-т штата в Сан-Франциско (класс дирижирования Л. Варги, класс фп. Г. Саммела). В 1977–1979 работал в Бостоне, Сан-Франциско, Окленде (Калифорния), был ассистентом С. Одзавы. В 1978–2007 муз. рук. Симфонич. оркестра Беркли (Калифорния), одновременно в 1988–98 муз. рук. Лионской оперы, в 1992–2000 гл. дирижёр «Халле-оркестра» (Манчестер, Великобритания), в 2001–06 гл. дирижёр Нем. симфонич. оркестра в Берлине и Оперы Лос-Анджелеса (с 2003 также её муз. рук.). С 2006 муз. рук. Баварской гос. оперы и Симфонич. оркестра Монреаля. Сотрудничает с др. крупнейшими оперными театрами и оркестрами, в т. ч. с Рос. нац. оркестром (РНО). Неоднократно участвовал в Зальцбургском фестивале. Наряду с сочинениями классико-романтич. репертуара исполняет музыку композиторов 20 в., чаще других – О. Мессиана. Среди аудиозаписей: оперы «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка, «Любовь к трём апельсинам» С. С. Прокофьева, «Святой Франциск Ассизский» Мессиана; симфонич. сюита «Петя и волк» Прокофьева (2003; РНО, в качестве чтецов выступили С. Лорен, М. С. Горбачёв и Б. Клинтон).