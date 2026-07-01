НАГАНО
Город в Японии, административный центр префектуры Нагано.
Нас. 380,6 тыс. чел. (2012). Расположен в центр. части о. Хонсю, в межгорной долине и на склонах прилегающих Японских Альп, на р. Синано (Тикума), в месте впадения в неё р. Сайгава. Ок. 4/5 территории Н. (общая пл. 834,9 км2) – естеств. ландшафт. Транспортный узел, в т. ч. скоростных автомагистралей «Дзёсин-Эцу» (Фудзиока – Дзёэцу) и «Нагано» (Окая – Тикума); конечная станция линии «Нагано» (Такасаки – Нагано) скоростной ж. д. «Синкансен».
Сложился в 12–13 вв. вокруг буддийского храма Дзенкодзи. В 1553–64 в местности Каванакадзима близ храма прошли 5 битв между войсками даймё Такэда Сингэна и Уэсуги Кэнсина. В период Токугава (1603–1868) развивался как торговый центр и перевалочный пункт на пути из Эдо (ныне Токио) в пров. Синано. С 1871 адм. центр префектуры Нагано, в 1897 получил статус города. В 1998 место проведения XVIII Олимпийских зимних игр.
В центре Н. сохранился буддийский храм Дзенкодзи (вероятно, основан в 7 в.; здесь хранится образ Будды, подаренный кор. правителем в 552; гл. зал – 1707) – объект религ. паломничества. В юж. части Н. – р-н Мацусиро (до 1966 самостоят. город) с остатками одноим. замка (16 в.; реставрирован в 2004) и прилегающей традиц. застройкой: храмы, сады, дома самураев, здание Школы лит-ры и воен. искусств (основана в 1855), а также сооружавшийся во время 2-й мировой войны (с нояб. 1944) подземный бункер ставки императора и генштаба Японии (общая пл. помещений ок. 5,9 тыс. м2; не использовался по назначению). Среди архит. достопримечательностей кон. 20 в. – объекты, построенные к Олимпийским зимним играм, в т. ч. конькобежный стадион «М-Уэйв» (1996, архит. бюро «HOK Sport»; включает Олимпийский музей).
Два кампуса (педагогич. и инженерный ф-ты) Ун-та Синсю (1949); Нац. технологич. колледж (1963). Музеи: городской (1981), сокровищ Санада (посвящён семье Санада и клану Мацусиро; оружие эпохи Эдо), краеведч. деревни Кинаса, бабочек (в гл. башне замка Оминэ, сер. 16 в.). Худож. музеи: Синано префектуры Нагано (1966; работы местных художников) с пристроенной к нему галереей художника Хигасиямы Кайи (1990, арх. Танигути Ёсио); Китано (1968; совр. япон. иск-во), Икэда Масуо (открыт в 1997; работы Икэды Масуо – художника, скульптора, писателя и кинорежиссёра, жившего в Н.), Мидзуно (2002).
Н. – популярный центр туризма: культурно-познавательного, оздоровительного, спортивно-развлекательного. Среди курортов – Иидзуна (на севере города) с горнолыжными трассами, термальными источниками, прудами и др. На склонах горы Тяусуяма (к юго-западу от центра Н.) – зоопарк, ботанич. сад, парк динозавров и Музей естеств. истории. К северо-востоку от города – нац. парк Дзёсин-Эцу-Когэн (1949) с горнолыжным центром Сига-Когэн, обезьяньим парком Дзигокудани, комплексом синтоистских святилищ Тогакуси (б. ч. построек – 11 в.).
Значит. торгово-индустриальный центр. В Н. – головной офис регионального банка Hachijuni Bank (1931). Ведущие отрасли пром-сти – машиностроение (в т. ч. штаб-квартиры и заводы компаний: «Shinko Electric Industries Co.» – электронная техника, «Nagano Japan Radio Co.» – телекоммуникационное оборудование, офисная техника и др., «Maeda Seisakusho Co.» – гусеничные мини-краны), лёгкая, пищевая (в т. ч. диетич. продукты – «Sunny Health»), деревообрабатывающая. Произ-во гофрокартона («Rengo Co.»), полимерных материалов и изделий из них («Nihonkizai Co.», «Shinano Polymer Co.»), спортинвентаря («Ogasaka Ski» – лыжи и сноуборды) и др. Традиц. ремёсла (в т. ч. изготовление изделий из бамбука). В пределах города, на землях с.-х. назначения, выращивают виноград, яблоки и др. фрукты, а также грибы («Hokuto Corporation»).
Автор статьи: А. Г. Хропов.