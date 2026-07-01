НАГАНО

Го­род в Япо­нии , административный центр пре­фек­ту­ры На­га­но.

Нас. 380,6 тыс. чел. (2012). Рас­по­ло­жен в центр. час­ти о. Хон­сю, в меж­гор­ной до­ли­не и на скло­нах при­ле­гаю­щих Япон­ских Альп, на р. Си­на­но (Ти­ку­ма), в мес­те впа­де­ния в неё р. Сай­га­ва. Ок. 4/5 тер­ри­то­рии Н. (об­щая пл. 834,9 км2) – ес­теств. ланд­шафт. Транс­порт­ный узел, в т. ч. ско­ро­ст­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей «Дзё­син-Эцу» (Фуд­зи­о­ка – Дзё­эцу) и «На­га­но» (Окая – Ти­ку­ма); ко­неч­ная стан­ция ли­нии «На­га­но» (Та­ка­са­ки – На­га­но) ско­ро­ст­ной ж. д. «Син­кан­сен».

Сло­жил­ся в 12–13 вв. во­круг буд­дий­ско­го хра­ма Дзен­код­зи. В 1553–64 в ме­ст­но­сти Ка­ва­на­кад­зи­ма близ хра­ма про­шли 5 битв ме­ж­ду вой­ска­ми дай­мё Та­кэ­да Син­гэ­на и Уэсу­ги Кэн­си­на. В пе­ри­од То­ку­га­ва (1603–1868) раз­ви­вал­ся как тор­го­вый центр и пе­ре­ва­лоч­ный пункт на пу­ти из Эдо (ны­не То­кио) в пров. Си­на­но. С 1871 адм. центр пре­фек­ту­ры На­га­но, в 1897 по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1998 ме­сто про­ве­де­ния XVIII Олим­пий­ских зим­них игр.

В цен­тре Н. со­хра­нил­ся буд­дий­ский храм Дзен­код­зи (ве­ро­ят­но, ос­но­ван в 7 в.; здесь хра­нит­ся об­раз Буд­ды, по­да­рен­ный кор. пра­ви­те­лем в 552; гл. зал – 1707) – объ­ект ре­лиг. па­лом­ни­че­ст­ва. В юж. час­ти Н. – р-н Ма­цу­си­ро (до 1966 са­мо­сто­ят. го­род) с ос­тат­ка­ми од­но­им. зам­ка (16 в.; рес­тав­ри­ро­ван в 2004) и при­ле­гаю­щей тра­диц. за­строй­кой: хра­мы, са­ды, до­ма са­му­ра­ев, зда­ние Шко­лы лит-ры и во­ен. ис­кусств (ос­но­ва­на в 1855), а так­же со­ору­жав­ший­ся во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны (с но­яб. 1944) под­зем­ный бун­кер став­ки им­пе­ра­то­ра и ген­шта­ба Япо­нии (об­щая пл. по­ме­ще­ний ок. 5,9 тыс. м2; не ис­поль­зо­вал­ся по на­зна­че­нию). Сре­ди ар­хит. дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей кон. 20 в. – объ­ек­ты, по­стро­ен­ные к Олим­пий­ским зим­ним иг­рам, в т. ч. конь­ко­беж­ный ста­ди­он «М-Уэйв» (1996, ар­хит. бю­ро «HOK Sport»; вклю­ча­ет Олим­пий­ский му­зей).

Два кам­пу­са (пе­да­го­гич. и ин­же­нер­ный ф-ты) Ун-та Син­сю (1949); Нац. тех­но­ло­гич. кол­ледж (1963). Му­зеи: го­род­ской (1981), со­кро­вищ Са­на­да (по­свя­щён се­мье Са­на­да и кла­ну Ма­цу­си­ро; ору­жие эпо­хи Эдо), крае­ведч. де­рев­ни Ки­на­са, ба­бо­чек (в гл. баш­не зам­ка Оми­нэ, сер. 16 в.). Ху­дож. му­зеи: Си­на­но пре­фек­ту­ры На­га­но (1966; ра­бо­ты ме­ст­ных ху­дож­ни­ков) с при­стро­ен­ной к не­му га­ле­ре­ей ху­дож­ни­ка Хи­га­сия­мы Кайи (1990, арх. Та­ни­гу­ти Ёсио); Ки­та­но (1968; совр. япон. иск-во), Икэ­да Ма­суо (от­крыт в 1997; ра­бо­ты Икэ­ды Ма­суо – ху­дож­ни­ка, скульп­то­ра, пи­са­те­ля и ки­но­ре­жис­сё­ра, жив­ше­го в Н.), Мид­зу­но (2002).

Н. – по­пу­ляр­ный центр ту­риз­ма: куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го, оз­до­ро­ви­тель­но­го, спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­но­го. Сре­ди ку­рор­тов – Иид­зу­на (на се­ве­ре го­ро­да) с гор­но­лыж­ны­ми трас­са­ми, тер­маль­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми, пру­да­ми и др. На скло­нах го­ры Тяу­суя­ма (к юго-за­па­ду от цен­тра Н.) – зоо­парк, бо­та­нич. сад, парк ди­но­зав­ров и Му­зей ес­теств. ис­то­рии. К се­ве­ро-вос­то­ку от го­ро­да – нац. парк Дзё­син-Эцу-Ко­гэн (1949) с гор­но­лыж­ным цен­тром Си­га-Ко­гэн, обезь­янь­им пар­ком Дзи­го­ку­да­ни, ком­плек­сом син­тои­ст­ских свя­ти­лищ То­га­ку­си (б. ч. по­стро­ек – 11 в.).

Зна­чит. тор­го­во-ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. В Н. – го­лов­ной офис ре­гио­наль­но­го бан­ка Hachijuni Bank (1931). Ве­ду­щие от­рас­ли пром-сти – ма­ши­но­строе­ние (в т. ч. штаб-квар­ти­ры и за­во­ды ком­па­ний: «Shinko Electric Industries Co.» – элек­т­рон­ная тех­ни­ка, «Nagano Japan Radio Co.» – те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ное обо­ру­до­ва­ние, офис­ная тех­ни­ка и др., «Maeda Seisa­ku­sho Co.» – гу­се­нич­ные ми­ни-кра­ны), лёг­кая, пи­ще­вая (в т. ч. дие­тич. про­дук­ты – «Sunny Health»), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая. Про­из-во гоф­ро­кар­то­на («Ren­go Co.»), по­ли­мер­ных ма­те­риа­лов и из­де­лий из них («Nihonkizai Co.», «Shinano Polymer Co.»), спорт­ин­вен­та­ря («Oga­saka Ski» – лы­жи и сно­убор­ды) и др. Тра­диц. ре­мёс­ла (в т. ч. из­го­тов­ле­ние из­де­лий из бам­бу­ка). В пре­де­лах го­ро­да, на зем­лях с.-х. на­зна­че­ния, вы­ра­щи­ва­ют ви­но­град, яб­ло­ки и др. фрук­ты, а так­же гри­бы («Hokuto Cor­poration»).

Автор статьи: А. Г. Хро­пов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)