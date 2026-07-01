НАГАН

Не­офи­ци­аль­ное на­зва­ние ре­воль­ве­ров, раз­ра­бо­тан­ных бельгийским изо­бре­та­те­лем и пред­при­ни­ма­те­лем Леоном На­га­ном.

По­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние во мно­гих стра­нах. Наи­боль­шую из­вест­ность име­ли: Н. ка­либ­ра 9 мм об­раз­ца 1878; 7,5 мм об­раз­ца 1887; 7,62 мм об­раз­ца 1895; 7,62 мм об­раз­ца 1910. На воо­ру­же­нии рос. имп. ар­мии с 1895 на­хо­дил­ся Н. об­раз­ца 1895 в 2 ва­ри­ан­тах: с са­мо­взво­дом кур­ка при на­жа­тии на спус­ко­вой крю­чок (офи­цер­ский) и с пред­ва­ри­тель­ным взво­дом (сол­дат­ский). На воо­ру­же­нии РККА со­сто­ял толь­ко офи­цер­ский Н. Пер­во­на­чаль­но по­став­лял­ся в Рос. им­пе­рию из Бель­гии , а с 1898 про­из­во­дил­ся Туль­ским ору­жей­ным за­во­дом. Осн. ха­рак­те­ри­сти­ки: ём­кость ба­ра­ба­на 7 па­тро­нов, мас­са 0,75 кг, дли­на 234 мм, дли­на ство­ла 114 мм, на­чаль­ная ско­рость пу­ли 280 м/с. В гиль­зе ре­воль­вер­но­го па­тро­на пол­но­стью по­ме­ща­ет­ся не толь­ко за­ряд, но и пу­ля. В за­ря­жен­ном Н. дуль­це гиль­зы вы­сту­па­ет на 1,5–2 мм за пе­ред­ний срез ба­ра­ба­на и вхо­дит в ствол вслед­ст­вие пе­ре­ме­ще­ния ба­ра­бана впе­рёд при взво­де кур­ка. За счёт это­го про­ис­хо­дит об­тю­ра­ция (обес­пе­че­ние гер­ме­ти­за­ции ка­на­ла ство­ла) при вы­стре­ле. Н. об­раз­ца 1895 об­ла­дал хо­ро­шей на­дёж­но­стью и мет­ко­стью стрель­бы, зна­чит. мощ­но­стью, од­на­ко имел слож­ную экс­трак­цию гильз (по­оче­рёд­ная, с по­мо­щью шом­по­ла). Это­го не­дос­тат­ка ли­шён Н. об­раз­ца 1910, у ко­то­ро­го экс­трак­ция осу­ще­ст­в­ля­лась од­но­вре­мен­но, при от­ки­ды­ва­нии ба­ра­ба­на впра­во. По­сле Вел. Отеч. вой­ны Н. с воо­ру­же­ния РККА (с 1946 Сов. Ар­мия) снят, од­на­ко ещё неск. лет ис­поль­зо­вал­ся в ор­га­нах МВД и вое­ни­зир. ох­ра­не. Вы­пус­кал­ся до 1950, все­го в Рос­сии бы­ло из­го­тов­ле­но св. 2 млн. на­га­нов.

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