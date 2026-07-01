НАГАН
Неофициальное название револьверов, разработанных бельгийским изобретателем и предпринимателем Леоном Наганом.
Получили широкое распространение во многих странах. Наибольшую известность имели: Н. калибра 9 мм образца 1878; 7,5 мм образца 1887; 7,62 мм образца 1895; 7,62 мм образца 1910. На вооружении рос. имп. армии с 1895 находился Н. образца 1895 в 2 вариантах: с самовзводом курка при нажатии на спусковой крючок (офицерский) и с предварительным взводом (солдатский). На вооружении РККА состоял только офицерский Н. Первоначально поставлялся в Рос. империю из Бельгии, а с 1898 производился Тульским оружейным заводом. Осн. характеристики: ёмкость барабана 7 патронов, масса 0,75 кг, длина 234 мм, длина ствола 114 мм, начальная скорость пули 280 м/с. В гильзе револьверного патрона полностью помещается не только заряд, но и пуля. В заряженном Н. дульце гильзы выступает на 1,5–2 мм за передний срез барабана и входит в ствол вследствие перемещения барабана вперёд при взводе курка. За счёт этого происходит обтюрация (обеспечение герметизации канала ствола) при выстреле. Н. образца 1895 обладал хорошей надёжностью и меткостью стрельбы, значит. мощностью, однако имел сложную экстракцию гильз (поочерёдная, с помощью шомпола). Этого недостатка лишён Н. образца 1910, у которого экстракция осуществлялась одновременно, при откидывании барабана вправо. После Вел. Отеч. войны Н. с вооружения РККА (с 1946 Сов. Армия) снят, однако ещё неск. лет использовался в органах МВД и военизир. охране. Выпускался до 1950, всего в России было изготовлено св. 2 млн. наганов.