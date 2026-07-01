НАГАИ КАФУ (Псевд., наст. фам. и имя Нагаи Сокити)
Японский писатель.
Отец Н. К. происходил из древнего самурайского рода, занимал высокие посты в правительстве; мать – дочь известного учёного-конфуцианца. Получил классич. конфуцианское образование. В 1897 поступил в Коммерч. уч-ще Токио (не окончил). В 1903–08 жил в США и Франции. Начал писать рассказы с 1898. Первый роман «Цветы ада» («Дзигоку-но Хана», 1902) отразил влияние Ш. Бодлера и Э. Золя. Популярность снискал сб. «Американские рассказы» («Амэрика моногатари», 1908). В творчестве Н. К., окрашенном ностальгией по «старой» Японии с её ритуалами, развлечениями и пороками, сочетаются традиции символизма и натурализма: романы «Река Сумида» («Сумидагава», 1909), «Соперницы» («Удэ курабэ», 1916–17, рус. пер. 2005), «Удивительные истории с восточного берега реки» («Бокуто китан», 1937) и др. Автор дневника (записи с 1917 по 1959), переводов поэзии Бодлера и П. Верлена.