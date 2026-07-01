НАГАИ КАФУ (Псевд., наст. фам. и имя Нагаи Сокити)

Японский писатель.

Отец Н. К. про­ис­хо­дил из древ­не­го са­му­рай­ско­го ро­да, за­ни­мал вы­со­кие по­сты в пра­ви­тель­ст­ве; мать – дочь из­вест­но­го учё­но­го-кон­фу­ци­ан­ца. По­лу­чил клас­сич. кон­фу­ци­ан­ское об­ра­зо­ва­ние. В 1897 по­сту­пил в Ком­мерч. уч-ще То­кио (не окон­чил). В 1903–08 жил в США и Фран­ции. На­чал пи­сать рас­ска­зы с 1898. Пер­вый ро­ман «Цве­ты ада» («Дзи­го­ку-но Ха­на», 1902) от­ра­зил влия­ние Ш. Бод­ле­ра и Э. Зо­ля. По­пу­ляр­ность сни­скал сб. «Аме­ри­кан­ские рас­ска­зы» («Амэ­ри­ка мо­но­га­та­ри», 1908). В твор­че­ст­ве Н. К., ок­ра­шен­ном нос­таль­ги­ей по «ста­рой» Япо­нии с её ри­туа­ла­ми, раз­вле­че­ния­ми и по­ро­ка­ми, со­че­та­ют­ся тра­ди­ции сим­во­лиз­ма и на­ту­ра­лиз­ма: ро­ма­ны «Ре­ка Су­ми­да» («Су­ми­да­га­ва», 1909), «Со­пер­ни­цы» («Удэ ку­ра­бэ», 1916–17, рус. пер. 2005), «Уди­ви­тель­ные ис­то­рии с вос­точ­но­го бе­ре­га ре­ки» («Бо­ку­то ки­тан», 1937) и др. Ав­тор днев­ни­ка (за­пи­си с 1917 по 1959), пе­ре­во­дов по­эзии Бод­ле­ра и П. Вер­ле­на.