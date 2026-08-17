НАГАДА Накада, Негада (Nagada, Naqada, Negadeh)
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Последовательный ряд археологических культур и этапов додинастического периода в Египте (4-е тыс. до н. э.).
Названы по одному из осн. очагов формирования цивилизации Египта Древнего – поселению Нагада (др.-егип. Нубт) с крупнейшим (более 2200 погребений) для додинастич. периода могильником, расположенным на левом берегу Нила, ок. 25 км к северу от совр. г. Луксор; раскопки англ. археологов У. М. Питри и Дж. Квибелла в 1894–95, Ж. де Моргана в 1897, егип. археолога Ф. Хассана и итал. археолога К. Барокаса в 1970–80-х гг. Др. опорные «городские» памятники Н. – Иераконполь (раскопки Квибелла в 1897–98, амер. археологов М. Хоффмана в 1970–1980-х гг. и Р. Фридман с 1990-х гг.) и Абидос (некрополь Умм-эль-Кааб; раскопки Питри в 1899–1903, нем. археолога Г. Дрейера с 1980-х гг.). В сер. 20 в. нем. египтологи Э. Баумгартель и В. Кайзер предложили культурно-хронологич. периодизацию Н.: Н. I (a–c), Н. II (a–d2), Н. III (a1–b2).
Н. I (1-я пол. 4-го тыс. или ок. 3800–3600 до н. э.; др. назв. – амратская культура), культура неолита в Верхнем Египте, между совр. г. Асьют и сев. окраиной Нижней Нубии. Сменила бадарийскую культуру, с которой частично синхронна. Поселения на речных террасах над поймой Нила и в устьях вади; изучались очаги, углубления под столбовые опоры тростниковых хижин. Возможно, первые прямоугольные дома из сырцового кирпича. Трупоположения скорченные на левом боку, головой на юг, в неглубоких округлых и овальных ямах. В Иераконполе – могилы до 1,8×2,5 м с «символами власти» (порфировые дисковидные навершия булав). Среди др. погребального инвентаря – косметич. геометрические (овальные, ромбовидные и др.) и зооморфные (в форме рыбы, черепахи, гиппопотама и др.) каменные палетки, иногда в сопровождении яшмовых галек со следами растирания малахита, охры. Осн. орудия – выполненные в технике плоской ретуши каменные ножевидные пластины длиной до 40 см и наконечники копий в виде рыбьего хвоста, кремнёвые топоры, ножи, резцы, свёрла, скребки, вкладыши для серпов, наконечники стрел и др. Керамич. кубки и вазы с плоским дном и на поддонах, чаши с лепными рельефами животных (слоны, крокодилы и др.), бутылевидные, двойные и др. сосуды. Особенно характерна красная лощёная керамика с кремовым геометрическим («корзинное плетение»), позднее – растительным и зооморфным орнаментом; в конце периода встречаются изображения людей и лодок. Базальтовые и алебастровые вазы. Костяные гарпуны, проколки, браслеты, кольца, булавки для волос, гребни с длинными зубьями и рукоятками, вырезанными в форме животных, натуралистичные статуэтки обнажённых женщин. Украшения из скорлупы яиц страуса и раковин. Подвеску в виде птицы из погребения в Нагаде рассматривают как свидетельство первых опытов произ-ва фаянса в Египте. Медные, изготовленные холодной ковкой бусины, булавки, браслеты, проколки, гарпуны, рыболовные крючки. В основе хозяйства – животноводство (крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи), земледелие (ячмень, пшеница), охота, рыболовство, собирательство.
Н. II (ок. 3600–3200 до н. э.; др. назв. – герзейская культура), культура энеолита в Верхнем и Нижнем Египте до сев.- вост. Дельты. Прослеживается смещение поселений к пойме Нила, для некоторых – укрупнение и перерастание в региональные раннегосударств. центры (Иераконполь и др.). В «Юж. городе» поселения Нагада раскопаны остатки сооружения 50×30 м (возможно, культового) из сырцового кирпича; к югу от него – остатки прямоугольных домов, которые, по У. М. Питри, были огорожены стеной толщиной до 2 м. Известна терракотовая модель прямоугольного дома, с дверью, возможно, занавешиваемой циновкой, и с 2 маленькими вентиляционными оконцами вверху противоположной стены. Формируются обширные могильники. В осн. скорченные трупоположения на левом боку головой на юг (но нередки нарушения этой традиции, восходящей к Н. I), завёрнутые в циновки или ткань, реже в шкуры животных, в ямах – от маленьких круглых, без инвентаря, до больших овальных и прямоугольных, иногда с простенками и катакомбами, с внутр. выкладкой сырцовым кирпичом, дерев. перекрытиями, богатым инвентарём (украшения с золотыми и лазуритовыми бусинами, каменные косметич. палетки, орудия, керамика и др.). Появились тростниковые, глиняные, дерев. гробы, мумии. Детские захоронения – в больших керамич. сосудах. В Нагаде есть обособленное кладбище «племенной знати» (ок. 70 захоронений), в Иераконполе – «гробница вождя» с настенной росписью. Кремнёвые резцы, скребки, свёрла, топоры, вкладыши для серпов, ножи с резными костяными рукоятками и др. изделия на отщепах и пластинах (заготовки, по-видимому, нагревали для повышения качества изделий). Распространяется грубая, с примесью соломы в тесте, коричневато-красная посуда с округлым или заострённым дном, а также керамика высокого качества из мергелистой глины. Сосуды с волнистыми ручками, вероятно, происхождением связаны с Палестиной. Типичны горшки желтоватых оттенков, с красно-коричневыми орнаментами в виде сеток, спиралей, волн и др. и изображениями животных, людей и как одного из важнейших мотивов – больших многовёсельных лодок. Каменные сосуды той же формы, что и некоторые керамические. Костяные гарпуны, гребни с короткими зубьями, схематичные фигурки мужчин с клинообразной бородой, амулеты в виде животных, насекомых и др. Бусы и др. украшения из камня, скорлупы яиц страуса. Терракотовые статуэтки «танцующих» женщин с поднятыми над головой руками, сходные с изображениями на керамике и на скалах в Вост. пустыне Египта, многочисл. фигурки животных. Стало известно литьё меди в открытую форму для произ-ва топоров и клинков. Роль охоты сокращается, земледелия в пойме Нила – расширяется. Отмечены регулярные связи с территориями Сирии и Палестины, Месопотамией. Происходившие из Азии цилиндрич. печати и грушевидные каменные навершия булав стали знаками власти в Египте эпохи фараонов.
Н. III (ок. 3200–3100/3000 до н. э.; др. назв. – семайнский период, используют редко), т. н. протодинастический период, непосредственно предшествовавший, а по одной из версий, и частично синхронный архаическому периоду (Раннему царству) Древнего Египта («нулевая» династия). Резко уменьшается количество расписной керамики, распространяются крупные красные лощёные сосуды с заострённым дном. Растёт количество и качество каменных сосудов. Появляются каменные палетки с рельефными изображениями символич. и реалистичных сцен воинской победы (от хищников, охотящихся на животных и терзающих людей, до именованного коронованного правителя, заносящего булаву над головой коленопреклонённого врага). Вырабатывается канон др.-егип. изобразительного иск-ва. Увеличиваются размеры и богатство «элитных» погребений. К важнейшим памятникам относятся: мастаба царицы Нейтхотеп в Нагаде, гробница U-j «царя Скорпиона I» в Абидосе, где был основан некрополь фараонов I–II династий (Умм-эль-Кааб). Фиксируются начатки иероглифического и иератического (скорописи) египетского письма на керамике, печатях, «этикетках» из слоновой кости, каменных палетках и навершиях булав, в т. ч. первые обозначения царского «имени Хора». Ряд находок (рельефные палетка и булава Хора-«Нармера» и др.) свидетельствует о тенденции к политич. объединению Верхнего и Нижнего Египта. В период Н. III окончательно складываются основы раннего государства в Египте.
Автор статьи: Д. Б. Прусаков.