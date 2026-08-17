НАГАДА Накада, Негада (Nagada, Naqada, Negadeh) На чтение: 1 минута

По­сле­до­ва­тель­ный ряд ар­хео­ло­гических куль­тур и эта­пов до­ди­на­стического пе­рио­да в Егип­те (4-е тыс. до н. э.).

На­зва­ны по од­но­му из осн. оча­гов фор­ми­ро­ва­ния ци­ви­ли­за­ции Егип­та Древ­не­го – по­се­ле­нию На­га­да (др.-егип. Нубт) с круп­ней­шим (бо­лее 2200 по­гре­бе­ний) для до­ди­на­стич. периода мо­гиль­ни­ком, рас­по­ло­жен­ным на ле­вом бе­ре­гу Ни­ла, ок. 25 км к се­ве­ру от совр. г. Лук­сор; рас­коп­ки англ. ар­хео­ло­гов У. М. Пит­ри и Дж. Кви­бел­ла в 1894–95, Ж. де Мор­га­на в 1897, егип. ар­хео­ло­га Ф. Хас­са­на и итал. ар­хео­ло­га К. Ба­ро­ка­са в 1970–80-х гг. Др. опор­ные «го­род­ские» па­мят­ни­ки Н. – Ие­ра­кон­поль (рас­коп­ки Кви­бел­ла в 1897–98, амер. ар­хео­ло­гов М. Хофф­ма­на в 1970–1980-х гг. и Р. Фрид­ман с 1990-х гг.) и Аби­дос (нек­ро­поль Умм-эль-Ка­аб; рас­коп­ки Пит­ри в 1899–1903, нем. ар­хео­ло­га Г. Дрей­е­ра с 1980-х гг.). В сер. 20 в. нем. егип­то­ло­ги Э. Ба­ум­гар­тель и В. Кай­зер пред­ло­жи­ли куль­тур­но-хро­но­ло­гич. пе­рио­ди­за­цию Н.: Н. I (a–c), Н. II (a–d2), Н. III (a1–b2).

Н. I (1-я пол. 4-го тыс. или ок. 3800–3600 до н. э.; др. назв. – ам­рат­ская куль­ту­ра), куль­ту­ра не­оли­та в Верх­нем Егип­те, ме­ж­ду совр. г. Ась­ют и сев. ок­раи­ной Ниж­ней Ну­бии. Сме­ни­ла ба­да­рий­скую куль­ту­ру, с ко­то­рой ча­с­тич­но син­хрон­на. По­се­ле­ния на реч­ных тер­ра­сах над пой­мой Ни­ла и в усть­ях ва­ди; изу­ча­лись оча­ги, уг­луб­ле­ния под стол­бо­вые опо­ры тро­ст­ни­ко­вых хи­жин. Воз­мож­но, пер­вые пря­мо­уголь­ные до­ма из сыр­цо­во­го кир­пи­ча. Тру­по­по­ло­же­ния скор­чен­ные на ле­вом бо­ку, го­ло­вой на юг, в не­глу­бо­ких ок­руг­лых и оваль­ных ямах. В Ие­ра­кон­по­ле – мо­ги­лы до 1,8×2,5 м с «сим­во­ла­ми вла­сти» (пор­фи­ро­вые дис­ко­вид­ные на­вер­шия бу­лав). Сре­ди др. по­гре­баль­но­го ин­вен­та­ря – кос­ме­тич. гео­мет­ри­че­ские (оваль­ные, ром­бо­вид­ные и др.) и зоо­морф­ные (в фор­ме ры­бы, че­ре­па­хи, гип­по­по­та­ма и др.) ка­мен­ные па­лет­ки, ино­гда в со­про­во­ж­де­нии яш­мо­вых га­лек со сле­да­ми рас­ти­ра­ния ма­ла­хи­та, ох­ры. Осн. ору­дия – вы­пол­нен­ные в тех­ни­ке пло­ской ре­ту­ши ка­мен­ные но­же­вид­ные пла­сти­ны дли­ной до 40 см и на­ко­неч­ни­ки ко­пий в ви­де рыбь­е­го хво­ста, крем­нё­вые то­по­ры, но­жи, рез­цы, свёр­ла, скреб­ки, вкла­ды­ши для сер­пов, на­ко­неч­ни­ки стрел и др. Ке­ра­мич. куб­ки и ва­зы с пло­ским дном и на под­до­нах, ча­ши с леп­ны­ми рель­е­фа­ми жи­вот­ных (сло­ны, кро­ко­ди­лы и др.), бу­ты­ле­вид­ные, двой­ные и др. со­су­ды. Осо­бен­но ха­рак­тер­на крас­ная ло­щё­ная ке­ра­ми­ка с кре­мо­вым гео­мет­ри­че­ским («кор­зин­ное пле­те­ние»), позд­нее – рас­ти­тель­ным и зоо­морф­ным ор­на­мен­том; в кон­це пе­рио­да встре­ча­ют­ся изо­бра­же­ния лю­дей и ло­док. Ба­заль­то­вые и але­ба­ст­ро­вые ва­зы. Кос­тя­ные гар­пу­ны, про­кол­ки, брас­ле­ты, коль­ца, бу­лав­ки для во­лос, греб­ни с длин­ны­ми зубь­я­ми и ру­ко­ят­ка­ми, вы­ре­зан­ны­ми в фор­ме жи­вот­ных, на­ту­ра­ли­стич­ные ста­ту­эт­ки об­на­жён­ных жен­щин. Ук­ра­ше­ния из скор­лу­пы яиц страу­са и ра­ко­вин. Под­вес­ку в ви­де пти­цы из по­гре­бе­ния в На­га­де рас­смат­ри­ва­ют как сви­де­тель­ст­во пер­вых опы­тов про­из-ва фа­ян­са в Егип­те. Мед­ные, из­го­тов­лен­ные хо­лод­ной ков­кой бу­си­ны, бу­лав­ки, брас­ле­ты, про­кол­ки, гар­пу­ны, ры­бо­лов­ные крюч­ки. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва – жи­вот­но­вод­ст­во (круп­ный ро­га­тый скот, ов­цы, ко­зы, сви­ньи), зем­ле­де­лие (яч­мень, пше­ни­ца), охо­та, ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во.

Н. II (ок. 3600–3200 до н. э.; др. назв. – гер­зей­ская куль­ту­ра), куль­ту­ра эне­о­ли­та в Верх­нем и Ниж­нем Егип­те до сев.- вост. Дель­ты. Про­сле­жи­ва­ет­ся сме­ще­ние по­се­ле­ний к пой­ме Ни­ла, для не­ко­то­рых – ук­руп­не­ние и пе­ре­рас­та­ние в ре­гио­наль­ные ран­не­го­су­дарств. цен­тры (Ие­ра­кон­поль и др.). В «Юж. го­ро­де» по­се­ле­ния На­га­да рас­ко­па­ны ос­тат­ки со­ору­же­ния 50×30 м (воз­мож­но, куль­то­во­го) из сыр­цо­во­го кир­пи­ча; к югу от не­го – ос­тат­ки пря­мо­уголь­ных до­мов, ко­то­рые, по У. М. Пит­ри, бы­ли ого­ро­же­ны сте­ной тол­щи­ной до 2 м. Из­вест­на тер­ра­ко­то­вая мо­дель пря­мо­уголь­но­го до­ма, с две­рью, воз­мож­но, за­на­ве­ши­вае­мой ци­нов­кой, и с 2 ма­лень­ки­ми вен­ти­ля­ци­он­ны­ми окон­ца­ми ввер­ху про­ти­во­по­лож­ной сте­ны. Фор­ми­ру­ют­ся об­шир­ные мо­гиль­ни­ки. В осн. скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния на ле­вом бо­ку го­ло­вой на юг (но не­ред­ки на­ру­ше­ния этой тра­ди­ции, вос­хо­дя­щей к Н. I), за­вёр­ну­тые в ци­нов­ки или ткань, ре­же в шку­ры жи­вот­ных, в ямах – от ма­лень­ких круг­лых, без ин­вен­та­ря, до боль­ших оваль­ных и пря­мо­уголь­ных, ино­гда с про­стен­ка­ми и ка­та­ком­ба­ми, с внутр. вы­клад­кой сыр­цо­вым кир­пи­чом, де­рев. пе­ре­кры­тия­ми, бо­га­тым ин­вен­та­рём (ук­ра­ше­ния с зо­ло­ты­ми и ла­зу­ри­то­вы­ми бу­си­на­ми, ка­мен­ные кос­ме­тич. па­лет­ки, ору­дия, ке­ра­ми­ка и др.). Поя­ви­лись тро­ст­ни­ко­вые, гли­ня­ные, де­рев. гро­бы, му­мии. Дет­ские за­хо­ро­не­ния – в боль­ших ке­ра­мич. со­су­дах. В На­га­де есть обо­соб­лен­ное клад­би­ще «пле­мен­ной зна­ти» (ок. 70 за­хо­ро­не­ний), в Ие­ра­кон­по­ле – «гроб­ни­ца во­ж­дя» с на­стен­ной рос­пи­сью. Крем­нё­вые рез­цы, скреб­ки, свёр­ла, то­по­ры, вкла­ды­ши для сер­пов, но­жи с рез­ны­ми кос­тя­ны­ми ру­ко­ят­ка­ми и др. из­де­лия на от­ще­пах и пла­сти­нах (за­го­тов­ки, по-ви­ди­мо­му, на­гре­ва­ли для по­вы­ше­ния ка­че­ст­ва из­де­лий). Рас­про­стра­ня­ет­ся гру­бая, с при­ме­сью со­ло­мы в тес­те, ко­рич­не­ва­то-крас­ная по­су­да с ок­руг­лым или за­ост­рён­ным дном, а так­же ке­ра­ми­ка вы­со­ко­го ка­че­ст­ва из мер­ге­ли­стой гли­ны. Со­су­ды с вол­ни­сты­ми руч­ка­ми, ве­ро­ят­но, про­ис­хо­ж­де­ни­ем свя­за­ны с Па­ле­сти­ной. Ти­пич­ны горш­ки жел­то­ва­тых от­тен­ков, с крас­но-ко­рич­не­вы­ми ор­на­мен­та­ми в ви­де се­ток, спи­ра­лей, волн и др. и изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных, лю­дей и как од­но­го из важ­ней­ших мо­ти­вов – боль­ших мно­го­вёсель­ных ло­док. Ка­мен­ные со­су­ды той же фор­мы, что и не­ко­то­рые ке­ра­ми­че­ские. Кос­тя­ные гар­пу­ны, греб­ни с ко­рот­ки­ми зубь­я­ми, схе­ма­тич­ные фи­гур­ки муж­чин с кли­но­об­раз­ной бо­ро­дой, аму­ле­ты в ви­де жи­вот­ных, на­се­ко­мых и др. Бу­сы и др. ук­ра­ше­ния из кам­ня, скор­лу­пы яиц страу­са. Тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки «тан­цую­щих» жен­щин с под­ня­ты­ми над го­ло­вой ру­ка­ми, сход­ные с изо­бра­же­ния­ми на ке­ра­ми­ке и на ска­лах в Вост. пус­ты­не Егип­та, мно­го­числ. фи­гур­ки жи­вот­ных. Ста­ло из­вест­но ли­тьё ме­ди в от­кры­тую фор­му для про­из-ва то­по­ров и клин­ков. Роль охо­ты со­кра­ща­ет­ся, зем­ле­де­лия в пой­ме Ни­ла – рас­ши­ря­ет­ся. От­ме­че­ны ре­гу­ляр­ные свя­зи с тер­ри­то­рия­ми Си­рии и Па­ле­сти­ны, Ме­со­по­та­ми­ей. Про­ис­хо­див­шие из Азии ци­лин­д­рич. пе­ча­ти и гру­ше­вид­ные ка­мен­ные на­вер­шия бу­лав ста­ли зна­ка­ми вла­сти в Егип­те эпо­хи фа­рао­нов.

Н. III (ок. 3200–3100/3000 до н. э.; др. назв. – се­майн­ский пе­ри­од, ис­поль­зу­ют ред­ко), т. н. про­то­ди­на­сти­че­ский пе­ри­од, не­по­сред­ст­вен­но пред­ше­ст­во­вав­ший, а по од­ной из вер­сий, и час­тич­но син­хрон­ный ар­хаи­че­ско­му пе­рио­ду (Ран­не­му цар­ст­ву) Древ­не­го Егип­та («ну­ле­вая» ди­на­стия). Рез­ко умень­ша­ет­ся ко­ли­че­ст­во рас­пис­ной ке­ра­ми­ки, рас­про­стра­ня­ют­ся круп­ные крас­ные ло­щё­ные со­су­ды с за­ост­рён­ным дном. Ра­стёт ко­ли­че­ст­во и ка­че­ст­во ка­мен­ных со­су­дов. По­яв­ля­ют­ся ка­мен­ные па­лет­ки с рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми сим­во­лич. и реа­ли­стич­ных сцен во­ин­ской по­бе­ды (от хищ­ни­ков, охо­тя­щих­ся на жи­вот­ных и тер­заю­щих лю­дей, до име­но­ван­но­го ко­ро­но­ван­но­го пра­ви­те­ля, за­но­ся­ще­го бу­ла­ву над го­ло­вой ко­ле­но­пре­кло­нён­но­го вра­га). Вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся ка­нон др.-егип. изо­бра­зи­тель­но­го иск-ва. Уве­ли­чи­ва­ют­ся раз­ме­ры и бо­гат­ст­во «элит­ных» по­гре­бе­ний. К важ­ней­шим па­мят­ни­кам от­но­сят­ся: мас­та­ба ца­ри­цы Ней­тхо­теп в На­га­де, гроб­ни­ца U-j «ца­ря Скор­пио­на I» в Аби­до­се, где был ос­но­ван нек­ро­поль фа­рао­нов I–II ди­на­стий (Умм-эль-Ка­аб). Фик­си­ру­ют­ся на­чат­ки ие­рог­ли­фи­че­ско­го и ие­ра­ти­че­ско­го (ско­ро­пи­си) еги­пет­ско­го пись­ма на ке­ра­ми­ке, пе­ча­тях, «эти­кет­ках» из сло­но­вой ко­сти, ка­мен­ных па­лет­ках и на­вер­ши­ях бу­лав, в т. ч. пер­вые обо­зна­че­ния цар­ско­го «име­ни Хо­ра». Ряд на­хо­док (рель­еф­ные па­лет­ка и бу­ла­ва Хо­ра-«На­рме­ра» и др.) сви­де­тель­ст­ву­ет о тен­ден­ции к по­ли­тич. объ­е­ди­не­нию Верх­не­го и Ниж­не­го Егип­та. В пе­ри­од Н. III окон­ча­тель­но скла­ды­ва­ют­ся ос­но­вы ран­не­го го­су­дар­ст­ва в Егип­те.

Автор статьи: Д. Б. Пру­са­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)