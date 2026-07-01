НАГ ХАММАДИ

Город провинции Кена в Республике Египет , в окрестностях которого в конце 1945 г. было найдено собрание коптских гностических папирусов .

Всего было найдено 12 кодексов, изготовленных в IV в. н.э., кодекс XIII пострадал уже в античности – от него уцелело лишь 8 листов, вложенных в кодекс VI. В этих кодексах по большей части содержатся переводы на коптский язык греческих гностических текстов I-III вв. н.э. Над текстами работало несколько переписчиков, над переплетами кодексов тоже трудилось несколько мастеров; библиотека не является единой коллекцией – некоторые тексты повторяются, но не в составе одного кодекса. Документы из картонажа переплета дают terminus a quo для даты захоронения книг (самый поздний датируется октябрем 348 г.) и данные для определения места изготовления этих кодексов – г. Диосполис Малый, рядом с Хенобоскией. То, что рядом с Хенобоскией находился один из монастырей, основанных Пахомием, дает основания полагать, что тексты принадлежили монастырской библиотеке и были спрятаны после появления в 367 г. Пасхального послания Афанасия Великого, направленного против еретиков и их сочинений; есть и другие гипотезы ее происхождения.

В составе этих кодексаов находятся следующие сочинения. Кодекс I: 1. Молитва апостола Павла; 2. Апокриф Иакова; 3. Евангелие Истины; 4. Трактат о Воскресении (Послание к Регину); 5. Трехчастный трактат. Кодекс II: 1. Апокриф Иоанна; 2. Евангелие от Фомы; 3. Евангелие от Филиппа; 4. Ипостась Архонтов; 5. Трактат о происхождении мира; 6. Толкование о душе; 7. Книга Фомы Атлета. Кодекс III: 1. Апокриф Иоанна; 2. Евангелие от Египтян; 3. Евгност Блаженный; 4. Премудрость Иисуса Христа; 5. Диалог Спасителя. Кодекс IV: 1. Апокриф Иоанна; 2. Евангелие от Египтян. Кодекс V: 1. Евгност Блаженный; 2. Апокалипсис Павла; 3. Первый апокалипсис Иакова; 4. Второй апокалипсис Иакова; 5. Апокалипсис Адама. Кодекс VI: 1. Деяния Петра и двенадцати Апостолов; 2. Гром, совершенный ум; 3. Подлинное учение; 4. Мысль нашей великой силы; 5. Отрывок из «Государства» Платона; 6. Рассуждения о восьмёрке и девятке; 7. Молитва благодарения; 8. Отрывок из герметического трактата «Асклепий». Кодекс VII: 1. Парафраз Сима; 2. Второй трактат великого Сифа; 3. Гностический апокалипсис Петра; 4. Поучения Силуана; 5. Три стелы Сифа. Кодекс VIII: 1. Зостриан; 2. Послание Петра Филиппу. Кодекс IX: 1. Мельхиседек; 2. Мысль Нории; 3. Свидетельство истины. Кодекс X: 1. Марсан. Кодекс XI: 1. Истолкование Знания; 2. Валентинианское объяснение; 3. Аллоген; 4. Гипсифрона. Кодекс XII: 1. Изречения Секста; 2. Евангелие Истины. Кодекс XIII: 1. Первомысль в трех образах; 2. Трактат о происхождении мира.

Некоторые из этих текстов являются нехристианскими по происхождению, как «Государство» Платона, герметические «Асклепий» или «Рассуждения о восьмерке и девятке» и нехристианские гностические тексты вроде «Парафраза Сима» или «Нории». Большинство текстов принадлежало гностикам – валентинианам, сефианам и другим школам, некоторые тексты представляют собой полемику гностиков с ортодоксами.

Истогрические источники (издание):

Апокрифы ранних христиан. Исследования, тексты, комментарии. М.,1989 (часть II, пер. М. К. Трофимовой).

См. публикацию текстов, монографий и сборников статей в сериях Nag Hammadi Studies (NHS). Leiden 1948 ff., ed. J. M. Robinson и Nag Hammadi and Manichaean Studies (NHMS). Leiden, Brill, 1994 ff., ed. S. Emmel, J. van Oort.

Иллюстрация :

Страница из II кодекса Наг Хаммади.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев