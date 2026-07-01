НАФПЛИОН
НАФПЛИОН (Нафплио, Навплион) - город в Греции, в периферии Пелопоннес, административный центр нома Арголида.
Население 14,0 тысяч человек (2010 год). Расположен в восточной части полуострова Пелопоннес, на северном побережье залива Арголикос Эгейского моря. Морской порт. Впервые упоминается в древнеегипетских источниках около 1370 года до н. э. В древнегреческих источниках называется Навплия (Ναυπλία). С VII века до н. э. под властью Аргоса. Согласно легенде, назван в честь основателя - сына Посейдона и Амимоны, которого звали Навплий (Ναύπλιος). Следы строений на акрополе Навплия восходят к III-му тысячелетию до н. э. Во II веке до н. э. пришёл в упадок и был покинут жителями. Вновь основан в византийское время. С 1211 года принадлежал венецианцам; в 1542-1686 годах и 1715-1822 годах - туркам. При взятии города турецкими войсками в 1715 году его население было вырезано. В 1822 году освобождён греческими революционными войсками. Столица Греции в 1829-1834 годах.
Античный город (Акронавплия), обнесённый каменными стенами около 300 года до н. э., располагался на одноименной возвышенности (турецкий Ич-Кале), вдающейся в море. Здесь сохранились следы последовательно возводившихся средневековых укреплений - византийских, франкских, венецианских и турецких. У подножия горы расположен т. н. Старый город с остатками стен с воротами (1708 год), 2 большими площадями (Синтагма и Филеллинон) и постройками XII-XVIII веков: византийская церковь Святой Софии (предположительно XII век, реставрирована XIX век); католический храм Преображения бывшего францисканского монастыря (Франкоклисия; XIII-XIV века); собор Святого Георгия (начало XVI века, перестроен; в интерьере - росписи начала XVIII века и 1823 года); церкви Богородицы Панагии (XV век, перестроена в конце XVII века, колокольня - 1907 год), Святого Спиридона (1702 год), Святителя Николая (1713 год, перестроена в 1836 году, колокольня начало XX века); часовня Святых Апостолов при больнице, основанной в 1394 году; т. н. Трианон (мечеть второй половины XVI века, с конца XVII века - церковь Святого Антония Падуанского; в конце XIX века - театр, в XX веке - кинотеатр «Трианон»), мечеть «Вулефтико» (1730 год; место заседаний греческого парламента в 1825-1828 годах); венецианский арсенал (1713 год; с 1930 года Археологический музей, находки из Микен, Тиринфа, Аргоса), турецкое медресе (конец XVIII века).
В XIX - начале XX веков построены многочисленные жилые дома (в т. ч. резиденция наместника короля Й. Л. фон Армансперга, перестроенная в 1831 году из венецианского дома) и общественные здания в стиле классицизма (в т. ч. таможня, середина XIX века; гимназия, 1857 и 1893 годы, с 1992 года Ратуша; суд, 1911 год), старое здание железнодорожной станции (1885 год; ныне одеон). В середине XX века возведены: квартал для греческих беженцев «Новая Византия» к северо-востоку от центра (1929-1936 годы; церковь Святых Константина и Елены, 1961 год), здание Национального банка Греции с элементами древнемикенской архитектуры (1930-е годы), Центральная библиотека «Паламидис» (1951 год). Во второй половине XX века активно застраивается т. н. Новый Нафплион (церковь Мч. Анастасия, 1995 год).
Факультет изобразительных искусств (театральное отделение) Университета Пелопоннеса (2003 год). Пелопоннесский музей фольклора (1974 год); Военный музей (1988 год; филиал Военного музея в Афинах), Музей чёток (1998 год), Музей узо (анисовая водка); филиал Национальной галереи; Городской КГ. Центр туризма и отдыха.
Близ города - руины античных городов Аргос, Тиринф; женский монастырь Айя-Мони (основан в 1144 году; кафоликон - 1149 год); пригород Карафона с церквами Святой Параскевы, Панагия-Катакекримени, Святого Константина, Святителя Николая.