НАФПЛИОН

НАФПЛИОН (Нафплио, Навплион) - город в Греции, в периферии Пелопоннес, административный центр нома Арголида.

Население 14,0 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен в восточной час­ти полуострова Пе­ло­пон­нес , на северном по­бе­режье залива Ар­го­ли­кос Эгей­ско­го мо­ря. Морской порт. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в древнеегипетских ис­точ­ни­ках около 1370 года до н. э. В древнегреческих ис­точ­ни­ках на­зы­ва­ет­ся На­вплия (Ναυπλία). С VII века до н. э. под вла­стью Ар­го­са. Со­глас­но ле­ген­де, на­зван в честь ос­но­ва­те­ля - сы­на По­сей­до­на и Ами­мо­ны, ко­то­ро­го зва­ли На­вплий (Ναύπλιος). Сле­ды строе­ний на ак­ро­по­ле На­вплия вос­хо­дят к III-му тысячелетию до н. э. Во II веке до н. э. при­шёл в упа­док и был по­ки­нут жи­те­лями. Вновь ос­но­ван в ви­зантийское вре­мя. С 1211 года при­над­ле­жал ве­не­ци­ан­цам; в 1542-1686 годах и 1715-1822 годах - тур­кам. При взя­тии го­ро­да турецкими вой­ска­ми в 1715 году его на­се­ле­ние бы­ло вы­ре­за­но. В 1822 году ос­во­бо­ж­дён греческими ре­во­люционными вой­ска­ми. Сто­ли­ца Гре­ции в 1829-1834 годах.

Ан­тич­ный го­род (Ак­ро­нав­плия), об­не­сён­ный ка­мен­ны­ми сте­на­ми около 300 года до н. э., рас­по­ла­гал­ся на од­но­именной воз­вы­шен­но­сти (турецкий Ич-Ка­ле), вдаю­щей­ся в мо­ре. Здесь со­хра­ни­лись сле­ды по­сле­до­ва­тель­но воз­во­див­ших­ся средневековых ук­ре­п­ле­ний - ви­зантийских , франк­ских, ве­не­ци­ан­ских и ту­рец­ких. У под­но­жия го­ры рас­по­ло­жен т. н. Ста­рый го­род с ос­тат­ка­ми стен с во­ро­та­ми (1708 год), 2 боль­ши­ми пло­ща­дя­ми (Син­таг­ма и Фи­лел­ли­нон) и по­строй­ка­ми XII-XVIII веков: ви­зантийская церковь Святой Со­фии (пред­по­ло­жи­тель­но XII век, рес­тав­ри­ро­ва­на XIX век); ка­то­лический храм Пре­об­ра­же­ния бывшего фран­ци­скан­ско­го монастыря (Фран­кок­ли­сия; XIII-XIV века); со­бор Святого Ге­ор­гия (начало XVI века, пе­ре­стро­ен; в ин­терь­е­ре - рос­пи­си начала XVIII века и 1823 года); церк­ви Бо­го­ро­ди­цы Па­на­гии (XV век, пе­ре­строе­на в конце XVII века, ко­ло­коль­ня - 1907 год), Святого Спи­ри­до­на (1702 год), Святителя Ни­ко­лая (1713 год, пе­ре­строе­на в 1836 году, ко­ло­коль­ня начало XX века); ча­сов­ня Свя­тых Апо­сто­лов при боль­ни­це, ос­но­ван­ной в 1394 году; т. н. Триа­нон (ме­четь второй половины XVI века, с конца XVII века - церковь Святого Ан­то­ния Па­ду­ан­ско­го ; в конце XIX века - те­атр, в XX веке - ки­но­те­атр «Триа­нон»), ме­четь «Ву­леф­ти­ко» (1730 год; ме­сто за­се­да­ний греческого пар­ла­мен­та в 1825-1828 годах); ве­не­ци­ан­ский ар­се­нал (1713 год; с 1930 года Ар­хео­ло­гический му­зей, на­ход­ки из Ми­кен, Ти­рин­фа, Ар­го­са), турецкое мед­ре­се (конец XVIII века).

В XIX - начале XX веков по­строе­ны мно­го­численные жи­лые до­ма (в т. ч. ре­зи­ден­ция на­ме­ст­ни­ка ко­ро­ля Й. Л. фон Ар­ман­спер­га, пе­ре­стро­ен­ная в 1831 году из ве­не­ци­ан­ско­го до­ма) и об­щественные зда­ния в сти­ле клас­си­циз­ма (в т. ч. та­мож­ня, середина XIX века; гим­на­зия, 1857 и 1893 годы, с 1992 года Ра­ту­ша; суд, 1911 год), ста­рое зда­ние железнодорожной стан­ции (1885 год; ны­не оде­он). В середине XX века воз­ве­де­ны: квар­тал для греческих бе­жен­цев «Но­вая Ви­зан­тия» к се­ве­ро-вос­то­ку от цен­тра (1929-1936 годы; церковь Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны, 1961 год), зда­ние Национального бан­ка Гре­ции с эле­мен­та­ми древ­не­ми­кен­ской ар­хи­тек­ту­ры (1930-е годы), Центральная библиотека «Па­ла­ми­дис» (1951 год). Во второй половине XX века ак­тив­но за­страи­ва­ет­ся т. н. Но­вый На­фпли­он (церковь Мч. Ана­ста­сия, 1995 год).

Фа­куль­тет изо­бра­зительных ис­кусств (те­ат­раль­ное от­де­ле­ние) Университета Пе­ло­пон­не­са (2003 год). Пе­ло­пон­нес­ский му­зей фольк­ло­ра (1974 год); Во­енный му­зей (1988 год; фи­ли­ал Во­енного му­зея в Афи­нах), Му­зей чё­ток (1998 год), Му­зей узо (ани­со­вая вод­ка); фи­ли­ал Национальной га­ле­реи; Городской КГ. Центр ту­риз­ма и от­ды­ха.

Близ города - руи­ны ан­тич­ных го­ро­дов Ар­гос, Ти­ринф; жен­ский монастырь Айя-Мо­ни (ос­но­ван в 1144 году; ка­фо­ли­кон - 1149 год); при­го­род Ка­ра­фо­на с церк­ва­ми Святой Па­ра­ске­вы, Па­на­гия-Ка­та­кек­ри­ме­ни, Святого Кон­стан­ти­на, Святителя Ни­ко­лая.

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