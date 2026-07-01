НАФИСИ САИД
НАФИСИ САИД - иранский литературовед, писатель.
Родился в семье учёного. Высшее образование получил во Франции. По возвращении на родину совмещал работу на государственной службе с преподаванием в Доме наук - первой иранскрй высшей школе европейского типа. Профессор Тегеранского университета (1934 год), действительный член Иранской академии языка и литературы (1935 год); читал лекции в Бейрутском, Бомбейском, Каирском и др. университетах Индии, Ближнего и Среднего Востока.
Как писатель дебютировал романом в письмах «Фарангис» (1931 год), отразившим влияние романа «Страдания юного Вертера» И. В. Гёте. Автор фундаментальных научных исследований о жизни и творчестве Рудаки (т. 1-3, 1931-1940 годы), М. Горького (1956 год); статей по русской и западноевропейской литературам, очерков по истории культуры Ирана. В 1930-1950-х годах подготовил критическое издания средневековых поэтов - Азраки, Аттара, Ибн Ямина и др. Свои взгляды на актуальные задачи перссидской литературы изложил в предисловии ко 2-му тому составленного им двухтомника «Шедевры современной персидской прозы» («Шахкархайе насре фарсийе моасер», 1953 год).
В поэзии Нафиси традиционные формы (касыда, газель, рубаи) сочетаются с актуальными темами: сборник «Букет поэзии мастера Саида Нафиси» («Голчин аз диване остад Саид Нафиси», 1954 год). Среди др. произведений: направленный против продажности политиков и чиновников, действующих в угоду интересам западных держав, сатирический роман-памфлет «На полпути в рай» («Нимрахе Бехешт», 1953 год, русский перевод 1960 год), который написан афористичным языком и содержит яркие бытовые зарисовки; исторический роман «Скрытые огни» («Атешхайе нахофте», 1960 год), посвящённый событиям Иранской революции 1905-1911 годов. Переводил произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого.