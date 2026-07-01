НАФИСИ САИД

НАФИСИ САИД - иранский ли­те­ра­ту­ро­вед, пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье учё­но­го. Выс­шее об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил во Фран­ции. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну со­вме­щал ра­бо­ту на государственной служ­бе с пре­по­да­ва­ни­ем в До­ме на­ук - пер­вой иранскрй выс­шей шко­ле ев­ропейского ти­па. Профессор Те­ге­ран­ско­го университета (1934 год), действительный член Иранской ака­де­мии язы­ка и литературы (1935 год); чи­тал лек­ции в Бей­рут­ском, Бом­бей­ском, Ка­ир­ском и др. университетах Ин­дии , Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка.

Как пи­са­тель де­бю­ти­ро­вал ро­ма­ном в пись­мах «Фа­ран­гис» (1931 год), от­ра­зив­шим влия­ние ро­ма­на «Стра­да­ния юно­го Вер­те­ра» И. В. Гё­те . Ав­тор фун­даментальных на­учных ис­сле­до­ва­ний о жиз­ни и твор­че­ст­ве Ру­да­ки (т. 1-3, 1931-1940 годы), М. Горь­ко­го (1956 год); ста­тей по русской и западноев­ропейской ли­те­ра­ту­рам, очер­ков по ис­то­рии куль­ту­ры Ира­на. В 1930-1950-х годах под­го­то­вил кри­тическое из­да­ния средневековых по­этов - Аз­ра­ки, Ат­та­ра, Ибн Ями­на и др. Свои взгля­ды на ак­ту­аль­ные за­да­чи перссидской литературы из­ло­жил в пре­ди­сло­вии ко 2-му то­му со­став­лен­но­го им двух­том­ни­ка «Ше­дев­ры со­вре­мен­ной пер­сид­ской про­зы» («Шах­кар­хайе на­сре фар­сийе моа­сер», 1953 год).

В по­эзии Нафиси тра­диционные фор­мы (ка­сы­да, га­зель, ру­баи) со­че­та­ют­ся с ак­ту­аль­ны­ми те­ма­ми: сборник «Бу­кет по­эзии мас­те­ра Саи­да На­фи­си» («Гол­чин аз ди­ва­не ос­тад Са­ид На­фи­си», 1954 год). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: на­прав­лен­ный про­тив про­даж­но­сти по­ли­ти­ков и чи­нов­ни­ков, дей­ст­вую­щих в уго­ду ин­те­ре­сам западных дер­жав, са­ти­рический ро­ман-пам­флет «На пол­пу­ти в рай» («Ним­ра­хе Бе­хешт», 1953 год, русский перевод 1960 год), ко­то­рый на­пи­сан афо­ри­стич­ным язы­ком и со­дер­жит яр­кие бы­то­вые за­ри­сов­ки; ис­то­рический ро­ман «Скры­тые ог­ни» («Атеш­хайе на­хоф­те», 1960 год), по­свя­щён­ный со­бы­ти­ям Иран­ской ре­волю­ции 1905-1911 годов. Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния А. С. Пуш­ки­на, И. А. Кры­ло­ва, Н. А. Не­кра­со­ва , Л. Н. Тол­сто­го.