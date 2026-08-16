НАДЖМИ Кави (Псевд.; наст. фам. Нежметдинов), (Габдулкави) Гибятович
Татарский писатель, общественный деятель.
Окончил Моск. высший воен.-педагогич. ин-т (1922). Один из организаторов и руководитель Тат. ассоциации пролетарских писателей (ТАПП, 1928; с 1934 СП Тат. АССР). В 1937 арестован и осуждён по обвинению в организации воен. контрреволюц. мятежа; в дек. 1939 освобождён и оправдан. В 1942–45 зав. отделом агитации и пропаганды Тат. республиканского к-та по радиофикации и радиовещанию при СНК Тат. АССР.
Дебютировал в печати как поэт (1918). Раннее творчество Н. проникнуто пафосом борьбы за строительство нового, справедливого общества: поэтич. сб. «Вихри» («Ɵермəлəр»), сб. стихов и рассказов «Вопрос стоит ребром» («Кабыргасы белəн тора»; оба 1925), повести «Прибрежные костры» («Яр буендагы учаклар», 1928), «Светлая тропа» («Якты сукмак», 1929). В годы Вел. Отеч. войны в центре поэзии Н. – тема патриотизма и верности воинскому долгу: поэмы «Хаят» («Хəят апа», 1941), «Фарида» («Фəридə», 1944; одноим. опера М. А. Юдина, 1945). Историко-революц. роман Н. о становлении Сов. власти в Татарии – «Весенние ветры» («Язгы җиллəр», 1949; Гос. пр. СССР, 1951) – в русле лит-ры социалистического реализма.