НАДЫМ город
Город в России, в Ямало-Ненецком автономном округе, центр Надымского района.
Нас. 46,6 тыс. чел. (2010, перепись; третий по числу жителей город округа после Нового Уренгоя и Ноябрьска). Расположен на р. Надым, в 100 км к югу от Сев. полярного круга. Ж.-д. станция. Аэропорт.
Основан в 1929 на правом берегу р. Надым как центр оленеводч. совхоза. В 1934 преобразован в факторию (место скупки пушнины и продажи товаров коренному населению); с 1942 на её месте силами спецпереселенцев началось строительство посёлка (позднее получил назв. Старый Надым, в 2004 включён в состав Н.). В 1949 силами заключённых лагеря и «Строительства № 501» начата прокладка ж. д. Салехард – Игарка; близ посёлка построена станция, в авг. 1952 на участке Салехард – Надым открыто рабочее движение (строительство дороги остановлено в 1953; вновь начато в 2010). В 1967 на левом берегу реки начато строительство базового посёлка для разработки нефтегазоконденсатного месторождения Медвежье. В 1972 посёлок преобразован в город Н. С того же года районный центр Ямало-Ненецкого нац. (с 1977–80 автономного) округа. В 1970-е гг. вновь проложена ж.-д. линия Старый Надым – Пангоды (грузовое сообщение).
На левом берегу р. Надым расположены: многоэтажные жилые дома, построенные с 1971 (9-этажные – с 1976), кинотеатр «Победа» (1975), Дворец культуры «Прометей» (1989); 5-главая ц. Свт. Николая (1992–98), Дворец торжеств. обрядов (1999), гостиница «Айсберг» (2002), мечеть Азат-Сафа (2002–04). Памятники: Н. А. Островскому (1980), «Погибшим в годы Вел. Отеч. войны» (1985), исследователю Сибири В. В. Ремизову (2004). Филиалы гос. вузов: Тюменского ун-та, Тюменского нефтегазового ун-та им. В. В. Ремизова, Томского ун-та систем управления и радиоэлектроники; а также Моск. психолого-социального ин-та. Центр. гор. б-ка (1970; 12 филиалов). Музей истории и археологии (совр. назв. и статус с 2001; артефакты из Надымского городища) с филиалом «Дом природы».
Основа гор. экономики – добыча природного газа («Газпром добыча Надым» – градообразующее предприятие Н.) и нефти («РИТЭКНадымнефть»). Действуют также строит. организации («Арктикнефтегазстрой», «Севергазстрой», «Надымдорстрой», «Надымстройгаздобыча» «Севертрубопроводстрой»), заводы по ремонту газопромыслового оборудования, агрегатов компрессорных станций, предприятия пищевой пром-сти. Н. – начальный пункт системы газопроводов в Европ. часть России.
В 60 км от Н. расположено Надымское городище – остатки Надымского городка (построен на месте поселения кон. 9–10 вв.; по данным дендрохронологии, существовал с кон. 12 в. по 1730), упоминаемого в рус. источниках в кон. 16 – нач. 19 вв. С 17 в. являлся зимней резиденцией вождя военно-политич. объединения Большая Карачея. Надымский городок – комплекс, наиболее полно представляющий материальную культуру аборигенов севера Зап. Сибири 16–18 вв. (в 1916 Г. М. Дмитриевым-Садовниковым сделано 1-е науч. описание; в 1976 исследовано экспедицией под рук. Л. П. Хлобыстина; с 1998 систематич. раскопки О. В. Кардаша). Изучены слои кон. 16 – 1-й трети 18 вв., в т. ч. укрепления, планировка, постройки. Среди находок – детские игрушки из дерева, изделия из кости и бивня мамонта, украшения, фрагменты перс. бронзовой чаши, остатки одежды и обуви, детали самострелов, лодок, охотничьих лыж, клинковое оружие, фрагменты корабельных досок.
Автор статьи: Т. И. Бакулина.