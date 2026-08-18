НАДЫМ город

Го­род в Рос­сии , в Яма­ло-Не­нец­ком ав­то­ном­ном округе, центр На­дым­ско­го района.

Нас. 46,6 тыс. чел. (2010, пе­репись; тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род ок­ру­га по­сле Но­во­го Урен­гоя и Но­ябрь­ска). Рас­по­ло­жен на р. На­дым , в 100 км к югу от Сев. по­ляр­но­го кру­га. Ж.-д. стан­ция. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1929 на пра­вом бе­ре­гу р. На­дым как центр оле­не­водч. сов­хо­за. В 1934 пре­об­ра­зо­ван в фак­то­рию (ме­сто скуп­ки пуш­ни­ны и про­да­жи то­ва­ров ко­рен­но­му на­се­ле­нию); с 1942 на её мес­те си­ла­ми спец­пе­ре­се­лен­цев на­ча­лось строи­тель­ст­во по­сёл­ка (позд­нее по­лу­чил назв. Ста­рый На­дым, в 2004 вклю­чён в со­став Н.). В 1949 си­ла­ми за­клю­чён­ных ла­ге­ря и «Строи­тель­ст­ва № 501» на­ча­та про­клад­ка ж. д. Са­ле­хард – Игар­ка; близ по­сёл­ка по­строе­на стан­ция, в авг. 1952 на уча­ст­ке Са­ле­хард – На­дым от­кры­то ра­бо­чее дви­же­ние (строи­тель­ст­во до­ро­ги ос­та­нов­ле­но в 1953; вновь на­ча­то в 2010). В 1967 на ле­вом бе­ре­гу ре­ки на­ча­то строи­тель­ст­во ба­зо­во­го по­сёл­ка для раз­ра­бот­ки неф­те­га­зо­кон­ден­сат­но­го ме­сто­ро­ж­де­ния Мед­ве­жье. В 1972 по­сё­лок пре­об­ра­зо­ван в го­род Н. С то­го же го­да рай­он­ный центр Яма­ло-Не­нец­ко­го нац. (с 1977–80 ав­то­ном­но­го) ок­ру­га. В 1970-е гг. вновь про­ло­же­на ж.-д. ли­ния Ста­рый На­дым – Пан­го­ды (гру­зо­вое со­об­ще­ние).

На ле­вом бе­ре­гу р. На­дым рас­по­ло­же­ны: мно­го­этаж­ные жи­лые до­ма, по­стро­ен­ные с 1971 (9-этаж­ные – с 1976), ки­но­те­атр «По­бе­да» (1975), Дво­рец куль­ту­ры «Про­ме­тей» (1989); 5-гла­вая ц. Свт. Ни­ко­лая (1992–98), Дво­рец тор­жеств. об­ря­дов (1999), гос­ти­ни­ца «Айс­берг» (2002), ме­четь Азат-Са­фа (2002–04). Па­мят­ни­ки: Н. А. Ост­ров­ско­му (1980), «По­гиб­шим в го­ды Вел. Отеч. вой­ны» (1985), ис­сле­до­ва­те­лю Си­би­ри В. В. Ре­ми­зо­ву (2004). Фи­лиа­лы гос. ву­зов: Тю­мен­ско­го ун-та, Тю­мен­ско­го неф­те­га­зо­во­го ун-та им. В. В. Ре­ми­зо­ва, Том­ско­го ун-та сис­тем управ­ле­ния и ра­дио­элек­тро­ни­ки; а так­же Моск. пси­хо­ло­го-со­ци­аль­но­го ин-та. Центр. гор. б-ка (1970; 12 фи­лиа­лов). Му­зей ис­то­рии и ар­хео­ло­гии (совр. назв. и ста­тус с 2001; ар­те­фак­ты из На­дым­ско­го го­ро­ди­ща) с фи­лиа­лом «Дом при­ро­ды».

Ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – до­бы­ча при­род­но­го га­за («Газ­пром до­бы­ча На­дым» – гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие Н.) и неф­ти («РИТЭКНадымнефть»). Дей­ст­ву­ют так­же стро­ит. ор­га­ни­за­ции («Арк­тик­неф­те­газ­ст­рой», «Се­вер­газ­ст­рой», «На­дым­дор­ст­рой», «На­дым­ст­рой­газ­до­бы­ча» «Се­вер­тру­бо­про­вод­ст­рой»), за­во­ды по ре­мон­ту га­зо­про­мы­сло­во­го обо­ру­до­ва­ния, аг­ре­га­тов ком­прес­сор­ных стан­ций, пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти. Н. – на­чаль­ный пункт сис­те­мы га­зо­про­во­дов в Ев­роп. часть Рос­сии.

В 60 км от Н. рас­по­ло­же­но На­дым­ское го­ро­ди­ще – ос­тат­ки На­дым­ско­го го­род­ка (по­ст­ро­ен на ме­сте по­се­ле­ния кон. 9–10 вв.; по дан­ным ден­дро­хро­но­ло­гии, су­ще­ст­во­вал с кон. 12 в. по 1730), упо­ми­нае­мо­го в рус. ис­точ­ни­ках в кон. 16 – нач. 19 вв. С 17 в. яв­лял­ся зим­ней ре­зиден­ци­ей вож­дя во­ен­но-по­ли­тич. объ­еди­не­ния Боль­шая Ка­ра­чея. На­дым­ский го­ро­док – ком­п­лекс, наи­бо­лее пол­но пред­став­ляю­щий ма­те­ри­аль­ную куль­ту­ру або­ри­ге­нов се­ве­ра Зап. Си­би­ри 16–18 вв. (в 1916 Г. М. Дмит­рие­вым-Са­дов­ни­ко­вым сде­ла­но 1-е на­уч. опи­са­ние; в 1976 ис­сле­до­ва­но эк­спе­ди­ци­ей под рук. Л. П. Хло­бы­сти­на; с 1998 си­сте­ма­тич. рас­коп­ки О. В. Кар­да­ша). Из­уче­ны слои кон. 16 – 1-й трети 18 вв., в т. ч. ук­реп­ле­ния, пла­ни­ров­ка, по­ст­рой­ки. Сре­ди на­хо­док – дет­ские иг­руш­ки из де­ре­ва, из­де­лия из кос­ти и бив­ня ма­мон­та, ук­ра­ше­ния, фраг­мен­ты перс. брон­зо­вой ча­ши, ос­тат­ки оде­ж­ды и обу­ви, де­та­ли са­мо­стре­лов, ло­док, охот­ничь­их лыж, клин­ко­вое ору­жие, фраг­мен­ты ко­ра­бель­ных до­сок.

Автор статьи: Т. И. Ба­ку­ли­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)