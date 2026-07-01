НАДСОН Семён Яковлевич

Русский поэт.

Сын над­вор­но­го со­вет­ни­ка, про­ис­хо­див­ше­го из кре­щё­ной евр. се­мьи. Окон­чил 2-ю во­ен. гим­на­зию (1879), юн­кер­ское Пав­лов­ское во­ен. уч-ще (1882) в С.-Пе­тер­бур­ге . Слу­жил по­ру­чи­ком в 148-м Кас­пий­ском пех. пол­ку в Крон­штад­те (до 1884). В 1884–1885 ле­чил­ся от ту­бер­ку­лё­за в Ев­ро­пе. По воз­вра­ще­нии жил у дру­зей в с. Нос­ков­цы Вин­ниц­ко­го у. По­доль­ской губ., с мая 1886 – на да­че под Кие­вом, с сен­тяб­ря – в Ял­те.

Пер­вая пуб­ли­ка­ция – стих. «На за­ре» (1878). С 1882 при под­держ­ке А. Н. Пле­щее­ва со­труд­ни­чал в ж. «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки». Был бли­зок к на­род­ни­кам; дру­жил с В. М. Гар­ши­ным и Д. С. Ме­реж­ков­ским . Все­рос. из­вест­ность Н. при­нёс пер­вый сб. «Сти­хо­тво­ре­ния» (1885; Пуш­кин­ская пр., 1886). Гу­ма­ни­стич. па­фос по­эзии Н., со­чув­ст­вие «стра­даю­ще­му бра­ту» сни­ска­ли ему по­пу­ляр­ность в де­мо­кра­тич. кру­гах, уви­дев­ших в Н. пре­ем­ни­ка Н. А. Не­кра­со­ва. Мас­тер по­этич. афо­риз­мов, во­шед­ших в ши­ро­кий оби­ход. Твор­че­ст­во Н. ока­за­ло силь­ное, но крат­ко­врем. воз­дей­ст­вие на по­этов- со­вре­мен­ни­ков; в эпо­ху сим­во­лиз­ма поэ­зия Н. в лит. сре­де счи­та­лась ар­ха­ич­ной и ри­то­рич­ной. Мн. сти­хо­тво­ре­ния Н. по­ло­же­ны на му­зы­ку Ц. А. Кюи, С. В. Рах­ма­ни­но­вым, А. Г. Ру­бин­штей­ном и др. Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: по­эма «Хри­сти­ан­ка» (1878), дра­ма в сти­хах «Ца­рев­на Со­фья» (1880, не за­кон­че­на; опубл. в 1902), лит. очер­ки.