НАДСОН Семён Яковлевич
Русский поэт.
Сын надворного советника, происходившего из крещёной евр. семьи. Окончил 2-ю воен. гимназию (1879), юнкерское Павловское воен. уч-ще (1882) в С.-Петербурге. Служил поручиком в 148-м Каспийском пех. полку в Кронштадте (до 1884). В 1884–1885 лечился от туберкулёза в Европе. По возвращении жил у друзей в с. Носковцы Винницкого у. Подольской губ., с мая 1886 – на даче под Киевом, с сентября – в Ялте.
Первая публикация – стих. «На заре» (1878). С 1882 при поддержке А. Н. Плещеева сотрудничал в ж. «Отечественные записки». Был близок к народникам; дружил с В. М. Гаршиным и Д. С. Мережковским. Всерос. известность Н. принёс первый сб. «Стихотворения» (1885; Пушкинская пр., 1886). Гуманистич. пафос поэзии Н., сочувствие «страдающему брату» снискали ему популярность в демократич. кругах, увидевших в Н. преемника Н. А. Некрасова. Мастер поэтич. афоризмов, вошедших в широкий обиход. Творчество Н. оказало сильное, но кратковрем. воздействие на поэтов- современников; в эпоху символизма поэзия Н. в лит. среде считалась архаичной и риторичной. Мн. стихотворения Н. положены на музыку Ц. А. Кюи, С. В. Рахманиновым, А. Г. Рубинштейном и др. Среди др. произведений: поэма «Христианка» (1878), драма в стихах «Царевна Софья» (1880, не закончена; опубл. в 1902), лит. очерки.