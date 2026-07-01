НАДИР-ШАХ
Шах Ирана из племени афшаров (с 1736).
(до 1736 Надир-Кули-бек), Возвысился в Хорасане после падения гос-ва Сефевидов. Поступив на службу к Тахмаспу II (отсюда его первоначальное прозвище Тахмасп-Кули-хан, под которым его знали в Европе), командовал его вооруж. силами. Одержал ряд побед над афганцами: в 1730 отвоевал у них Исфахан, утвердил свою власть в Герате. До 1732 правил от имени Тахмаспа II, затем – его сына. При поддержке рус. войск изгнал османов из Вост. и Центр. Закавказья. По Гянджинскому трактату 1735 с Россией получил обратно прикаспийские провинции. В 1736 созвал курултай в Мугане, который провозгласил его шахиншахом. Для пополнения казны, консолидации тюрк. и афг. племенной знати, составлявшей его осн. опору, и расширения пределов державы постоянно вёл завоеват. войны. Его армия располагала значит. арт. силами. В 1737–38 и 1741–43 Н.-ш. посылал экспедиции в Оман. В 1738–40 совершил поход через Кандагар в Индию, разбил при Карнале правителя династии Великих Моголов Мохаммед-шаха, принудил его признать себя зависимым и выплатить огромную дань. Добился утверждения своего верховенства в Бухаре (1740) и Хиве (1741). В 1741–43 вторгся в Дагестан, но столкнулся с ожесточённым сопротивлением и был вынужден отступить. В 1743–45 безуспешно воевал против Османской империи за Ирак. Включил в состав своей державы б. ч. Закавказья, Афганистан, Белуджистан и бассейн р. Инд.
Во внутр. политике стремился к централизации системы управления и слиянию имамитского шиизма с суннизмом. Перенёс столицу в г. Мешхед. Сблизившись с брит. негоциантами, пытался создать флот на Каспии. Однако непрерывные войны подорвали экономику Ирана, усилили фискальный гнёт, вызвавший ряд крупных восстаний: в 1740 – самозванца Сам-мирзы в Ширване, в 1743 – ксанского эристави и самозванцев Сафи-мирзы и Сам-мирзы II на Юж. Кавказе, в 1744 – каджаров в Астрабаде и др. Роковым для Н.-ш. стал мятеж 1746 в Систане и Белуджистане, к которому примкнул его племянник, объявивший себя государем под именем Адил-шаха. В ответ на это Н.-ш. развернул кровавые репрессии против своих приближённых, что подтолкнуло придворных ханов к его убийству.