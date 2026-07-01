НАДИР-ШАХ

Шах Ира­на из пле­ме­ни аф­ша­ров (с 1736).

(до 1736 На­дир-Ку­ли-бек), Воз­вы­сил­ся в Хо­ра­са­не по­сле па­де­ния гос-ва Се­фе­ви­дов. По­сту­пив на служ­бу к Тах­мас­пу II (от­сю­да его пер­во­на­чаль­ное про­зви­ще Тах­масп-Ку­ли-хан, под ко­то­рым его зна­ли в Ев­ро­пе), ко­ман­до­вал его воо­руж. си­ла­ми. Одер­жал ряд по­бед над аф­ган­ца­ми: в 1730 от­вое­вал у них Ис­фа­хан, ут­вер­дил свою власть в Ге­ра­те. До 1732 пра­вил от име­ни Тах­мас­па II, за­тем – его сы­на. При под­держ­ке рус. войск из­гнал ос­ма­нов из Вост. и Центр. За­кав­ка­зья. По Гянд­жин­ско­му трак­та­ту 1735 с Рос­си­ей по­лу­чил об­рат­но при­кас­пий­ские про­вин­ции. В 1736 со­звал ку­рул­тай в Му­га­не, ко­то­рый про­воз­гла­сил его ша­хин­ша­хом. Для по­пол­не­ния каз­ны, кон­со­ли­да­ции тюрк. и афг. пле­мен­ной зна­ти, со­став­лявшей его осн. опо­ру, и рас­ши­ре­ния пре­де­лов дер­жа­вы по­сто­ян­но вёл за­вое­ват. вой­ны. Его ар­мия рас­по­ла­га­ла зна­чит. арт. си­ла­ми. В 1737–38 и 1741–43 Н.-ш. по­сы­лал экс­пе­ди­ции в Оман. В 1738–40 со­вер­шил по­ход че­рез Кан­да­гар в Ин­дию , раз­бил при Кар­на­ле пра­ви­те­ля ди­на­стии Ве­ли­ких Мо­го­лов Мо­хам­мед-ша­ха, при­ну­дил его при­знать се­бя за­ви­си­мым и вы­пла­тить ог­ром­ную дань. До­бил­ся ут­вер­жде­ния сво­его вер­хо­вен­ст­ва в Бу­ха­ре (1740) и Хи­ве (1741). В 1741–43 вторг­ся в Да­ге­стан, но столк­нул­ся с ожес­то­чён­ным со­про­тив­ле­ни­ем и был вы­ну­ж­ден от­сту­пить. В 1743–45 без­ус­пеш­но вое­вал про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии за Ирак. Вклю­чил в со­став сво­ей дер­жа­вы б. ч. За­кав­ка­зья, Аф­га­ни­стан , Бе­луд­жи­стан и бас­сейн р. Инд.

Во внутр. по­ли­ти­ке стре­мил­ся к цен­тра­ли­за­ции сис­те­мы управ­ле­ния и слия­нию има­мит­ско­го ши­из­ма с сун­низ­мом. Пе­ре­нёс сто­ли­цу в г. Меш­хед. Сбли­зив­шись с брит. не­го­ци­ан­та­ми, пы­тал­ся со­здать флот на Кас­пии. Од­на­ко не­пре­рыв­ные вой­ны по­дор­ва­ли эко­но­ми­ку Ира­на, уси­ли­ли фис­каль­ный гнёт, вы­звав­ший ряд круп­ных вос­ста­ний: в 1740 – са­мо­зван­ца Сам-мир­зы в Шир­ва­не, в 1743 – ксан­ско­го эри­ста­ви и са­мо­зван­цев Са­фи-мир­зы и Сам-мир­зы II на Юж. Кав­ка­зе, в 1744 – кад­жа­ров в Ас­т­ра­ба­де и др. Ро­ко­вым для Н.-ш. стал мя­теж 1746 в Сис­та­не и Бе­луд­жи­ста­не, к ко­то­ро­му примк­нул его пле­мян­ник, объ­я­вив­ший се­бя го­су­да­рем под име­нем Адил-ша­ха. В от­вет на это Н.-ш. раз­вер­нул кро­ва­вые ре­прес­сии про­тив сво­их при­бли­жён­ных, что под­толк­ну­ло при­двор­ных ха­нов к его убий­ст­ву.