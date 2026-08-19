Нади́р-шах

Нади́р-шах (до 1736 — Надир-­Кули-хан) (22.10.1688, Дерегез — 20.06.1747, Кучан) — шах Ирана из династии Афшаров (1736–1747), представитель одноименного племени кызыл­башей в Хорасане . В 1726 привел двухтысячное ополчение на службу к Сефевиду Тахмаспу II. Победами над афганцами (изгнание их из Мешхеда в 1727, успешные действия в Дерегезе и Абиверде в 1729, отвоевание Исфахана и Герата в 1730) снискал славу восстановителя Иранской державы и вынудил Тахмаспа II передать в его управление Хорасан , Мазандеран , Систан и Керман . В 1730–1731 изгнал силы Османской империи из Ирака Персидского и Иранского Азербайджана , затем — из Восточного и Центрального Закавказья, при поддержке России, с которой заключил Гянджинский трактат 1735 . В 1732, воспользовавшись неудачами Тахмаспа в борьбе с османами, ни­зложил его и возвел на престол его сына Аббаса III, которого устранил в 1736, после чего созвал общеиранский курултай военных и гражданских чинов, провозгласивший его шаханшахом. Для пополнения казны, консолидации племенной знати огузов, курдов и пуштунов и расширения пределов державы развернул широкомасштабную экспансию. В 1737–1738 и 1741–1743 посылал экспедиции в Оман. В 1737, включив в свои вой­ска бахтиаров , начал поход на Дели, в 1738 взял Кандагар и Кабул , привлек к себе ряд племен Афганистана и Белуджистана . В 1739 вторгся в Индию: в марте разбил Мухаммад-шаха, правителя Могольской империи , и принудил его признать свое верховенство, выплатить тяжелейшую дань и уступить долину р. Инд; в мае двинулся в обратный путь с огромной добычей, которая позволила ему на 3 года освободить Иран от налогов. В 1740, подавив восстание в Синде , добился утверждения своего господства в Бухарском ханстве , а в 1741 — в Хивинском ханстве . В 1741–1743 вторгся в Дагестан, но встретил ожесточенное сопротивление. В 1743–1745 безуспешно воевал с османскими бейлербеями Ирака Арабского . Во внутренней политике стремился централизовать администрацию и объединить умеренный шиизм с суннизмом . Перенес столицу в Мешхед.

Непрерывные вой­ны Н.-ш. подорвали экономику Ирана, связанные с ними расходы усилили фискальный гнет, что вызвало ряд крупных восстаний (в 1740 — самозванца Сам-мирзы в Ширване , в 1743 — ксанского эристави и самозванцев Сафи-мирзы и Сам-мирзы II в Грузии, в 1744 — каджаров в Астрабаде и др.). Роковым для него стал мятеж 1746 в Систане и Белуджистане, к которому примкнул его племянник, объявивший себя государем. Ответные репрессии Н.-ш. против приближенных подтолкнули афшарских ханов к его убийству. Всестороннюю картину жизни и царствования Н.-ш. оставили его современники — придворные хронисты Мухаммад Махди-хан Астрабади («Надирова летопись» — Тарих-и Надири) и Мухаммад Казим («Надирова книга — вселенной украшение» — Нама-йи ‘аламара-йи Надири).

Ист. : Мухаммед Казим . Поход Надир-шаха в Индию / Пер. с перс. П. И. Петрова. М., 1961.

Лит. : Lockhart L. Nadir Shah. London, 1938; Арунова М. Р., Ашрафян К. З. Государство Надир-шаха Афшара: Очерки общественных отношений в Иране 30‑х — 40‑х гг. XVIII в. М., 1958; Axworthy M. The Sword of Persia: Nader Shah, from Tribal Warrior to Conquering Tyrant. London, 2009. Т. К. Кораев.