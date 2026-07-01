НАДЕЖДИН Николай Иванович

Русский литературный кри­тик, жур­на­лист, эс­те­тик, эт­но­граф ; Действительный статский советник (1851).

(псевд. Ни­ко­дим На­до­ум­ко и др.). Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. В 1815 за­чис­лен в выс­ший класс Ря­зан­ско­го уезд­но­го ду­хов­но­го уч-ща, в 1816 пе­ре­ве­дён в се­ми­на­рию; в 1824 окон­чил Моск. ду­хов­ную ака­де­мию. В 1826 уво­лил­ся из ду­хов­но­го зва­ния, по­се­лил­ся в Мо­ск­ве. С дек. 1831 ор­ди­нар­ный проф. тео­рии изящ­ных ис­кусств и ар­хео­ло­гии Моск. ун-та. В 1838–42 жил в Одес­се; с 1842 на служ­бе в Мин-ве внутр. дел в С.-Пе­тер­бур­ге.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти как по­эт и пе­ре­во­дчик (1828). Пер­вые лит.-кри­тич. вы­сту­п­ле­ния – ста­тьи «Ли­те­ра­тур­ные опа­се­ния за бу­ду­щий год» (1828), «Сон­ми­ще ни­ги­ли­стов» (1829) и др., со­дер­жав­шие на­пад­ки на ро­ман­тизм, сра­зу при­влек­ли к Н. вни­ма­ние, вы­звав в его ад­рес рез­кую кри­ти­ку (А. С. Пуш­кин, О. М. Со­мов, Н. А. По­ле­вой). Эс­те­тич. взгля­ды Н., от­ра­зив­шие влия­ние нем. фи­ло­со­фии, в ча­ст­но­сти Ф. В. Шел­лин­га, на­шли по­сле­до­ва­тель­ное вы­ра­же­ние в его дис. «О про­ис­хо­ж­де­нии, при­ро­де и судь­бах по­эзии, на­зы­вае­мой ро­ман­ти­че­ской» (опубл. отд. кни­гой на лат. яз.: «De ori­gine, natura et fatis poeseos, quae roman­tica audit»; два фраг­мен­та на рус. яз.: «О на­стоя­щем зло­упот­реб­ле­нии и ис­ка­же­нии ро­ман­ти­че­ской по­эзии» и «Раз­ли­чие ме­ж­ду клас­си­че­скою и ро­ман­ти­че­скою по­эзи­ею, объ­яс­няе­мое из их про­ис­хо­ж­де­ния», все – 1830). Н. рас­смат­ри­вал раз­ви­тие ху­дож. твор­че­ст­ва как дви­же­ние от объ­ек­тив­но­го, об­ра­щён­но­го к изо­бра­же­нию «внеш­ней жиз­ни» клас­сич., ан­тич­но­го иск-ва к субъ­ек­тив­но­му «ми­ру чис­то ду­хов­ных ощу­ще­ний» ро­ман­тиз­ма (его пе­ри­од, по мне­нию Н., за­вер­шил­ся на ру­бе­же 16 в.) и да­лее – к гар­мо­нии «ве­ще­ст­ва» и ду­ха в син­те­тич. иск-ве Но­во­го вре­ме­ни. Яв­ле­ния, не ук­ла­ды­вав­шие­ся в эти рам­ки, напр. зап.-ев­роп. клас­си­цизм , но­вей­ший ро­ман­тизм, Н. счи­тал «под­дель­ным» клас­си­циз­мом и лже­ро­ман­тиз­мом. Идеи Н., спо­соб­ст­вуя фор­ми­ро­ва­нию тео­рии реа­лиз­ма, ока­за­ли за­мет­ное воз­дей­ст­вие на В. Г. Бе­лин­ско­го, Н. Г. Чер­ны­шев­ско­го, И. А. Гон­ча­ро­ва, А. А. Гри­горь­е­ва.

С 1831 Н. из­да­вал ж. «Те­ле­скоп» с при­ло­же­ни­ем газ. «Мол­ва», в ко­то­рой на­чал свою лит.-кри­тич. дея­тель­ность В. Г. Бе­лин­ский. В 1836 за пуб­ли­ка­цию пер­во­го «Фи­ло­со­фи­че­ско­го пись­ма» П. Я. Чаа­дае­ва жур­нал был за­крыт, а Н. со­слан в Усть-Сы­сольск. В янв. 1838 Н. пе­ре­ве­дён в Во­ло­гду, в ап­ре­ле про­щён; вернулся в С.-Пе­тер­бург. Ос­та­вив жур­на­ли­сти­ку, он об­ра­тил­ся к за­ня­ти­ям ис­то­ри­ей, гео­гра­фи­ей [ста­тьи «Об ис­то­ри­че­ской ис­ти­не и дос­то­вер­но­сти», «Опыт ис­то­ри­че­ской гео­гра­фии рус­ского ми­ра» (обе 1837), кн. «Ге­ро­до­то­ва Ски­фия, объ­яс­нён­ная чрез сли­че­ние с ме­ст­но­стя­ми» (1842) и др.], а так­же эт­но­гра­фи­ей и фольк­ло­ри­сти­кой. Ста­тья Н. «На­род­ная по­эзия у зы­рян» (1839) – од­но из пер­вых ис­сле­до­ва­ний фольк­ло­ра на­ро­дов Рос­сии. Боль­шое зна­че­ние для ста­нов­ле­ния отеч. эт­но­гра­фии имел труд «Об эт­но­гра­фи­че­ском изу­че­нии на­род­но­сти рус­ской» (1847; про­чи­тан как док­лад в РГО в но­яб­ре 1846), где Н. впер­вые кон­цеп­туа­ли­зи­ро­вал по­ни­ма­ние её пред­ме­та и за­дач. От­во­дя эт­но­гра­фии роль са­мо­сто­ят. нау­ки гу­ма­ни­тар­но­го цик­ла, Н. под­верг ре­ви­зии ус­то­яв­шее­ся пред­став­ле­ние о её род­ст­ве с гео­гра­фи­ей. Объ­ек­том эт­но­гра­фии счи­тал не куль­ту­ру, как в боль­шин­ст­ве со­вре­мен­ных ему кон­цеп­ций, а на­ро­ды, не толь­ко «пер­во­быт­ные», «ди­кие», но и со­вре­мен­ные («ци­ви­ли­зо­ван­ные»). Пред­по­ла­гал ком­плекс­ное изу­че­ние на­ро­да, а не толь­ко фольк­ло­ра. Вы­де­лял три час­ти «на­ро­до­опи­са­тель­ной нау­ки» – «лин­гвис­тич. эт­но­гра­фию», «фи­зич. эт­но­гра­фию», «пси­хич. эт­но­гра­фию», что при­да­ва­ло ей ста­тус ин­те­граль­ной дис­ци­п­ли­ны. В док­ла­де 1846 и в под­го­тов­лен­ной Н. ан­ке­те по сбо­ру эт­но­гра­фич. ма­те­риа­ла 1847 впер­вые бы­ла про­фес­сио­наль­но по­став­ле­на про­бле­ма рус. эт­нич­но­сти: Н вы­сту­пал сто­рон­ни­ком уз­кой, ис­клю­чаю­щей кон­цеп­ции на­ции, под­ра­зу­ме­вая, что вес­тер­ни­зи­ро­ван­ная кос­мо­по­ли­тич­ная эли­та в рус. на­род не вхо­дит, т. е. кри­те­рий ис­клю­че­ния был не со­ци­аль­ным, а куль­тур­ным. Сре­ди др. про­из­ве­де­ний Н.: ст. «Пись­мо из Ве­ны о серб­ских пес­нях» (1841), кн. «Ис­сле­до­ва­ние о скоп­че­ской ере­си» (1845).

Член-со­рев­но­ва­тель (1829), д. чл. (1847) Об-ва ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских; пред. От­де­ле­ния эт­но­гра­фии РГО (с 1848).