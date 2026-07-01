НАДЕЖДИН Николай Иванович
Русский литературный критик, журналист, эстетик, этнограф; Действительный статский советник (1851).
(псевд. Никодим Надоумко и др.). Родился в семье священника. В 1815 зачислен в высший класс Рязанского уездного духовного уч-ща, в 1816 переведён в семинарию; в 1824 окончил Моск. духовную академию. В 1826 уволился из духовного звания, поселился в Москве. С дек. 1831 ординарный проф. теории изящных искусств и археологии Моск. ун-та. В 1838–42 жил в Одессе; с 1842 на службе в Мин-ве внутр. дел в С.-Петербурге.
Дебютировал в печати как поэт и переводчик (1828). Первые лит.-критич. выступления – статьи «Литературные опасения за будущий год» (1828), «Сонмище нигилистов» (1829) и др., содержавшие нападки на романтизм, сразу привлекли к Н. внимание, вызвав в его адрес резкую критику (А. С. Пушкин, О. М. Сомов, Н. А. Полевой). Эстетич. взгляды Н., отразившие влияние нем. философии, в частности Ф. В. Шеллинга, нашли последовательное выражение в его дис. «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (опубл. отд. книгой на лат. яз.: «De origine, natura et fatis poeseos, quae romantica audit»; два фрагмента на рус. яз.: «О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии» и «Различие между классическою и романтическою поэзиею, объясняемое из их происхождения», все – 1830). Н. рассматривал развитие худож. творчества как движение от объективного, обращённого к изображению «внешней жизни» классич., античного иск-ва к субъективному «миру чисто духовных ощущений» романтизма (его период, по мнению Н., завершился на рубеже 16 в.) и далее – к гармонии «вещества» и духа в синтетич. иск-ве Нового времени. Явления, не укладывавшиеся в эти рамки, напр. зап.-европ. классицизм, новейший романтизм, Н. считал «поддельным» классицизмом и лжеромантизмом. Идеи Н., способствуя формированию теории реализма, оказали заметное воздействие на В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, И. А. Гончарова, А. А. Григорьева.
С 1831 Н. издавал ж. «Телескоп» с приложением газ. «Молва», в которой начал свою лит.-критич. деятельность В. Г. Белинский. В 1836 за публикацию первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева журнал был закрыт, а Н. сослан в Усть-Сысольск. В янв. 1838 Н. переведён в Вологду, в апреле прощён; вернулся в С.-Петербург. Оставив журналистику, он обратился к занятиям историей, географией [статьи «Об исторической истине и достоверности», «Опыт исторической географии русского мира» (обе 1837), кн. «Геродотова Скифия, объяснённая чрез сличение с местностями» (1842) и др.], а также этнографией и фольклористикой. Статья Н. «Народная поэзия у зырян» (1839) – одно из первых исследований фольклора народов России. Большое значение для становления отеч. этнографии имел труд «Об этнографическом изучении народности русской» (1847; прочитан как доклад в РГО в ноябре 1846), где Н. впервые концептуализировал понимание её предмета и задач. Отводя этнографии роль самостоят. науки гуманитарного цикла, Н. подверг ревизии устоявшееся представление о её родстве с географией. Объектом этнографии считал не культуру, как в большинстве современных ему концепций, а народы, не только «первобытные», «дикие», но и современные («цивилизованные»). Предполагал комплексное изучение народа, а не только фольклора. Выделял три части «народоописательной науки» – «лингвистич. этнографию», «физич. этнографию», «психич. этнографию», что придавало ей статус интегральной дисциплины. В докладе 1846 и в подготовленной Н. анкете по сбору этнографич. материала 1847 впервые была профессионально поставлена проблема рус. этничности: Н выступал сторонником узкой, исключающей концепции нации, подразумевая, что вестернизированная космополитичная элита в рус. народ не входит, т. е. критерий исключения был не социальным, а культурным. Среди др. произведений Н.: ст. «Письмо из Вены о сербских песнях» (1841), кн. «Исследование о скопческой ереси» (1845).
Член-соревнователь (1829), д. чл. (1847) Об-ва истории и древностей российских; пред. Отделения этнографии РГО (с 1848).