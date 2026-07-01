НАДАРОВ Иван Павлович

Российский государственный и во­енный дея­тель, генерал от инфантерии (1908).

Дво­ря­нин.Окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген. шта­ба (1878). С 1869 на во­ен. служ­бе, с 1880 на Даль­нем Вос­то­ке. Штаб-офи­цер для по­ру­че­ний при ко­манд. вой­ска­ми При­мор­ской обл. (1881–87). Нач. кре­по­ст­но­го шта­ба Вла­ди­во­сток­ской кре­по­сти (1887–89); нач. шта­ба 29-й пех. ди­ви­зии (1891–96, и. д. с 1889). Чл. РГО (пред. его При­амур­ско­го от­де­ла с 1898), один из пер­вых ис­сле­до­ва­те­лей Ус­су­рий­ско­го края («Очерк со­вре­мен­но­го со­стоя­ния Се­вер­но-Ус­су­рий­ско­го края», 1884; «Юж­но-Ус­су­рий­ский край в со­вре­мен­ном его со­стоя­нии», 1889). Под­роб­но опи­сал 2-й съезд све­ду­щих лю­дей в Ха­ба­ров­ске (1886), со­зван­ный по ини­циа­ти­ве А. Н. Кор­фа . Уча­ст­ник изы­ска­тель­ской экс­пе­ди­ции Мин-ва пу­тей со­об­ще­ния для строи­тель­ст­ва Юж­но-Ус­су­рий­ской ж. д. (1887), чл. Ко­мис­сии при Рус. тех­нич. об-ве по во­про­су о же­лез­ной до­ро­ге че­рез всю Си­бирь (1889–90). Ком. 122-го пех. Там­бов­ско­го пол­ка (1896–97). Пом. нач. шта­ба При­амур­ско­го ВО (1897–98). Ок­руж­ной ин­тен­дант При­амур­ско­го ВО (1898–1900, март – май 1901). Нач. ты­ла рос. войск, уча­ст­во­вав­ших в по­дав­ле­нии дви­же­ния Ихэ­ту­ань в Ки­тае (1900–1901). Во­ен. гу­бер­на­тор За­бай­каль­ской обл. и на­каз­ной ата­ман За­бай­каль­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска (1901–04). С на­ча­ла рус.-япон. вой­ны 1904–05 на­зна­чен нач. обо­ро­ны При­мор­ской обл., врем. ко­манд. вой­ска­ми При­амур­ско­го ВО и врем. и. д. При­амур­ско­го ген.-гу­бер­на­то­ра; нач. во­ен­но-ок­руж­ных управ­ле­ний (с апр. 1904), гл. нач. ты­ла [31.12.1904(13.1.1905) – 25.4(8.5).1906; и. д. до 23.2(8.3).1905] Мань­чжур­ских ар­мий. Cтепной ген.-гу­бер­на­тор и ко­манд. вой­ска­ми Ом­ско­го ВО, вой­ско­вой на­каз­ной ата­ман Си­бир­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска [25.4(8.5).1906–8(21).6.1908]. За­тем в от­став­ке. Жил в г. Кон­стан­ти­но­град Пол­тав­ской губ. (ны­не Крас­но­град, Ук­раи­на), пред. ме­ст­но­го к-та Рос. об-ва Крас­но­го Кре­ста.