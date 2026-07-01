НАДАРОВ Иван Павлович
Российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1908).
Дворянин.Окончил Николаевскую академию Ген. штаба (1878). С 1869 на воен. службе, с 1880 на Дальнем Востоке. Штаб-офицер для поручений при команд. войсками Приморской обл. (1881–87). Нач. крепостного штаба Владивостокской крепости (1887–89); нач. штаба 29-й пех. дивизии (1891–96, и. д. с 1889). Чл. РГО (пред. его Приамурского отдела с 1898), один из первых исследователей Уссурийского края («Очерк современного состояния Северно-Уссурийского края», 1884; «Южно-Уссурийский край в современном его состоянии», 1889). Подробно описал 2-й съезд сведущих людей в Хабаровске (1886), созванный по инициативе А. Н. Корфа. Участник изыскательской экспедиции Мин-ва путей сообщения для строительства Южно-Уссурийской ж. д. (1887), чл. Комиссии при Рус. технич. об-ве по вопросу о железной дороге через всю Сибирь (1889–90). Ком. 122-го пех. Тамбовского полка (1896–97). Пом. нач. штаба Приамурского ВО (1897–98). Окружной интендант Приамурского ВО (1898–1900, март – май 1901). Нач. тыла рос. войск, участвовавших в подавлении движения Ихэтуань в Китае (1900–1901). Воен. губернатор Забайкальской обл. и наказной атаман Забайкальского казачьего войска (1901–04). С начала рус.-япон. войны 1904–05 назначен нач. обороны Приморской обл., врем. команд. войсками Приамурского ВО и врем. и. д. Приамурского ген.-губернатора; нач. военно-окружных управлений (с апр. 1904), гл. нач. тыла [31.12.1904(13.1.1905) – 25.4(8.5).1906; и. д. до 23.2(8.3).1905] Маньчжурских армий. Cтепной ген.-губернатор и команд. войсками Омского ВО, войсковой наказной атаман Сибирского казачьего войска [25.4(8.5).1906–8(21).6.1908]. Затем в отставке. Жил в г. Константиноград Полтавской губ. (ныне Красноград, Украина), пред. местного к-та Рос. об-ва Красного Креста.