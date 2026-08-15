НАДЬ Лайош

Венгерский писатель.

Учил­ся в Бу­да­пешт­ском ун-те на юри­дич. ф-те (не окон­чил). На­чал пуб­ли­ко­вать рас­ска­зы с 1907. Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чил как мас­тер ко­рот­ких про­за­ич. жан­ров – но­вел­лы «Вдо­вы» («Özve­gyasszonyok», 1908), «В кон­то­ре Грю­на по­сле обе­да» («Egy délután a Gr ̈un-iro­d ́aban», 1910), «Слу­чай на ху­то­ре» («Ta­nyai történet», 1917), «Мать» («Anya», 1931), се­рия фель­е­то­нов «Не­воз­мож­ное ес­те­ст­во­зна­ние» («Képtelen természe­trajz», 1921) и др. Со­ци­аль­но- пси­хо­ло­гич. ро­ма­нам Н. при­су­щи ав­то­био­гра­фич. чер­ты: «Ди­карь» («Vadem­ber», 1926), «Киш­кун­ха­лом», («Kis­kun­halom», 1934), «Ка­фе "Бу­да­пешт"» («Budapest nagykávéház», 1936), «Днев­ник из под­по­лья» («Pince­napl ́o», 1945), «Уче­ник» («A tanít­vá­ny», 1945), «Бег­лец» («Menekülо̋ ember», 1954). Для про­из­ве­де­ний Н., про­ник­ну­тых об­ли­чи­тель­ным ан­ти­бур­жу­аз­ным па­фо­сом, ха­рак­те­рен ла­ко­нич­ный, яз­ви­тель­ный язык.