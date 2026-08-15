НАДЬ Лайош
Венгерский писатель.
Учился в Будапештском ун-те на юридич. ф-те (не окончил). Начал публиковать рассказы с 1907. Наибольшую известность получил как мастер коротких прозаич. жанров – новеллы «Вдовы» («Özvegyasszonyok», 1908), «В конторе Грюна после обеда» («Egy délután a Gr ̈un-irod ́aban», 1910), «Случай на хуторе» («Tanyai történet», 1917), «Мать» («Anya», 1931), серия фельетонов «Невозможное естествознание» («Képtelen természetrajz», 1921) и др. Социально- психологич. романам Н. присущи автобиографич. черты: «Дикарь» («Vadember», 1926), «Кишкунхалом», («Kiskunhalom», 1934), «Кафе "Будапешт"» («Budapest nagykávéház», 1936), «Дневник из подполья» («Pincenapl ́o», 1945), «Ученик» («A tanítvány», 1945), «Беглец» («Menekülо̋ ember», 1954). Для произведений Н., проникнутых обличительным антибуржуазным пафосом, характерен лаконичный, язвительный язык.