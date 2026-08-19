ОШ

ОШ - город в юго-западной части Киргизии , административный центр Ошской области.

Вто­рой по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле Биш­ке­ка - население 230,2 тысяч человек (2012; в том числе 48% жи­те­лей уз­бе­ки, 43% - кир­ги­зы; вме­сте с под­чи­нён­ны­ми городской ад­ми­ни­ст­ра­ции сель­ски­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми 255,8 тысяч человек). Рас­по­ло­жен в восточной час­ти Фер­ган­ской до­ли­ны, у северного под­но­жия хреб­та Ки­чик-Алай (на высоте 870-1100 м), на реке Ак-Буу­ра, близ гра­ни­цы с Уз­бе­киста­ном. Узел ав­то­до­рог: че­рез го­род про­хо­дит меж­ре­гио­наль­ная ав­то­трас­са Биш­кек - Ка­ра-Бал­та - до­ли­на реки На­рын - Джа­лал-Абад - Ош - Гуль­ча - Са­ры-Таш [да­лее в Алай­скую до­ли­ну, Гор­но-Ба­дах­шан­скую ав­то­ном­ную область (Тад­жи­ки­стан) и Кашгар (Ки­тай)]; ав­то­до­ро­ги Ош - Уз­ген - Пер­во­май­ское, Таш­кент - Ко­канд - Ан­ди­жан (Уз­бе­ки­стан) - Ош и другие. Железнодорожная стан­ция (гру­зо­вое со­об­ще­ние). Стро­ит­ся (2013) железнодорожная ма­ги­ст­раль Ан­ди­жан - Ош - Каш­гар (Ки­тай) (по мар­шру­ту воз­ро­ж­да­емо­го Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти ). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (к се­ве­ру от Оша).

Пер­вое по­се­ле­ние на южном скло­не го­ры Су­лай­ман-Тоо (5-гла­вый из­вест­ня­ко­вый ос­та­нец; высота до 150 м; другое название Тах­ти- Су­лай­ман, т. е. «Трон Со­ло­мо­на» или «Пре­стол Со­ло­мо­на»; до XVI века на­зы­вал­ся Ба­ра-Кух; ны­не в центральной час­ти го­ро­да) су­ще­ст­во­ва­ло с брон­зового века. Впер­вые Ош упо­ми­на­ет­ся в письменных ис­точ­ни­ках, от­но­ся­щих­ся к IX веку. В древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вье вхо­дил в со­став различных государственных об­ра­зо­ва­ний, был пунк­том пе­ре­се­че­ния тор­го­вых пу­тей из Ин­дии и Ки­тая на Се­вер и За­пад; че­рез Ош про­хо­ди­ла од­на из вет­вей Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти. В середине X - середине XII веков на­хо­дил­ся под вла­стью Ка­ра­ха­ни­дов , с 1260 года - в со­ста­ве монгольского Ча­га­тай­ско­го улу­са, с 1348 года - Мо­го­ли­стан­ско­го хан­ст­ва. В XVIII веке во­шёл в Ко­канд­ское хан­ст­во . Во вре­мя Ко­канд­ских по­хо­дов в сентябре 1875 года без боя взят российскими вой­ска­ми. С 1876 года административный центр Ош­ско­го уезда Фер­ган­ской области Российской им­пе­рии. В кон­це апреля 1918 года во­шёл в Тур­ке­стан­скую Совtncre. Рес­пуб­ли­ку (ТСР), в мар­те 1920 года - в Тур­ке­стан­скую ав­то­ном­ную со­вет­скую со­циа­ли­сти­че­скую рес­пуб­ли­ку (ТАССР) в со­ста­ве РСФСР, в октябре 1924 года - Ка­ра-Киргизскую АО (с мая 1925 Киргизскую АО, с февраля 1926 года Киргизскую АССР). С но­ября 1939 года административный центр Ош­ской области Киргизской ССР (с 31.8.1991 года Киргизская Рес­пуб­ли­ка), счи­та­ет­ся «вто­рой (юж­ной) сто­ли­цей» рес­пуб­ли­ки. Центр круп­ных столк­но­ве­ний на поч­ве ме­жэт­нических про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду кир­ги­за­ми и уз­бе­ка­ми в 1990 и 2010 годах. В пе­ри­од так называемой тюль­па­но­вой ре­во­лю­ции 2005 года и так называемого народного вос­ста­ния 2010 года один из главных опор­ных пунк­тов сил, оп­по­зи­ци­он­ных со­от­вет­ст­вен­но пра­ви­тель­ст­вам А.А. Акае­ва и К.С. Ба­кие­ва .

Ош - один из ре­лигиозных му­сульманских цен­тров ре­гио­на. Го­ра Су­лай­ман-Тоо (Су­лей­ман-Тоо) - ме­сто па­лом­ни­че­ст­ва му­суль­ман Средней Азии. На большей части го­ры рас­по­ло­жен Национальный ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический му­зей­ный ком­плекс «Су­лай­ман-Тоо» (ос­но­ван в 1949 году как Ош­ский об­ла­ст­ной крае­ведческий му­зей, с 2004 года современное название; в 2009 году вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия ), в ­его со­ста­ве - Му­зей «Шёл­ко­вый путь», пе­щер­ный ком­плекс (от­крыт в 1978 году) и другие. Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей (все на тер­ри­то­рии му­зей­но­го ком­плек­са) - раз­ва­ли­ны ба­ни и ме­четь Джа­ми-Ра­ват- Аб­дул­ла­хан (обе X-XI века), ме­че­ти Тах­ти-Су­лей­ман (XVI век, взо­рва­на в 1963 году, вос­ста­нов­ле­на в 1991 году) и Му­хам­мед- Юсуф-Бай­ход­жи-Ог­лы (1909), мав­зо­лей Асаф-ибн-Бур­хия (XVIII век), худ­жра (ке­лья с ми­х­ра­бом) Му­хам­ма­да Ба­бу­ра, ряд пе­щер, в том числе Ча­ка­та­мар, Те­пе­ун­кур. В Оше так­же на­хо­дят­ся ме­че­ти Шей­ит-Де­бе, Ача-Ма­зар и другие, несколько мед­ре­се. Пра­вослав­ная Ми­хай­ло-Ар­хан­гель­ская церковь (1910, вос­ста­нов­ле­на в 2001 году).

Главный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры в южной час­ти Кир­ги­зии. Сре­ди на­уч.ных уч­ре­ж­де­ний - институты: медицинских про­блем, об­щественных на­ук, но­вых тех­но­ло­гий (все - в со­ста­ве Национальной АН). Ву­зы: Ош­ский государственный университет [ос­но­ван в 1951 году как педа­го­гический институт; современный ста­тус с 1992 года; в его со­ста­ве 3 научно-исследовательских (гео­ло­гии, авиа­ции и про­ект­ный «Дол­бо­ор») и 9 об­ра­зо­ва­тель­ных институтов, в том числе ме­ди­цин­ский, обу­ча­ет­ся около 27 тысяч сту­ден­тов], Киргизско-Узбекский университет (1994, современное название и ста­тус с 1997 года), Ош­ский тех­но­ло­гич. университет (1996), Ош­ский государственный со­ци­аль­ный университет, Ош­ский гу­ма­нитар­ный пе­да­го­гический институт; от­де­ле­ние Московского со­ци­аль­но­го университета. Му­зей ме­ст­ных ре­мёсел. Те­ат­ры: Узбекский музыкально-дра­ма­тический им.ени З. Ба­бу­ра (1929), Киргизский национальный дра­ма­тический им. С. Иб­раи­мо­ва (1972). Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния имени Р. Аб­ды­ка­ды­ро­ва (1987).

Один из важ­ных спор­тив­ных цен­тров Кир­ги­зии: ста­ди­он имени А. Су­юн­бае­ва - ме­сто про­ве­де­ния множества со­стя­за­ний по различным ви­дам спор­та (в 2011 году здесь про­хо­ди­ла рес­пуб­ли­кан­ская спор­тив­ная олим­пиа­да).

Ош - вто­рой по эко­но­мическому по­тен­циалу го­род Кир­ги­зии по­сле Биш­ке­ка. Тра­ди­ци­он­но важ­ное зна­че­ние со­хра­ня­ют лёг­кая и пи­ще­вая промышленность. Дей­ст­ву­ют: хлоп­ко­очи­стительный за­вод (около 15 тысяч тонн хлоп­ка-во­лок­на в год; с 2004 года в со­ста­ве «Хлоп­ко­вой кор­по­ра­ции Ли­ма­текс»), пред­при­ятия по про­изводству су­ро­вых хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, пря­жи, мар­ле­вой тка­ни, обу­ви (обув­ная фаб­ри­ка), об­ра­бот­ке ко­ко­нов шел­ко­пря­да (пред­при­ятие «Ош-Жи­бек», про­дук­ция экс­пор­ти­ру­ет­ся в Ин­дию, Па­ки­стан, Ки­тай), по­ши­ву верх­ней оде­ж­ды, жен­ской, ра­бо­чей, специальной оде­ж­ды. Сре­ди пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности - ком­би­на­ты: мя­со­кон­серв­ный и мо­лоч­ный; за­во­ды: му­ко­моль­ные, хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий, мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий, мас­ло­бой­ный. Ком­би­нат ал­ко­голь­ных и без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков; ли­кё­ро-во­доч­ный, спир­то­во­доч­ный и пи­во­ва­рен­ный за­во­ды. Про­изводство по­груж­ных на­со­сов (для от­кач­ки под­зем­ных вод и неф­ти), ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, строй­ма­те­риа­лов (в том числе железо-бетонных из­де­лий, ас­фаль­та, сте­но­вых ма­те­риа­лов, об­ли­цо­воч­ных плит из гип­са, из­вест­ня­ка-ра­ку­шеч­ни­ка, мра­мо­ра), пи­ло­ма­те­риа­лов, ме­бе­ли. ТЭЦ (50 МВт; ра­бо­та­ет на при­род­ном га­зе).

В сфе­ре ус­луг дей­ст­ву­ют фи­лиа­лы ве­ду­щих ком­мерческих бан­ков и стра­хо­вых ком­па­ний Кир­ги­зии, Ка­зах­ста­на и других стран.

В ок­ре­ст­но­стях Оша - ку­поль­ный мав­зо­лей Шах-Фа­зиль (XI-XII века, в се­ле­нии Са­фид-Бу­ленд), за­по­вед­ник Са­ры-Че­лек и од­но­именное озе­ро (на высоте 1873 м).

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