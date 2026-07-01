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НАДЬ Ласло поэт
Венгерский поэт.
Родился в крестьянской семье. Учился в Высшей школе народно-прикладного иск-ва, Высшей школе изобразит. иск-ва, в Будапештском ун-те (социология, философия, рус. лит-ра); высшее образование не завершил. В 1949–51 жил в Болгарии, собирал и изучал фольклор; дебютировал поэтич. сб. «Исчезни, боль» («Tűnj el fájás», 1949). В творчестве Н. мотивы и образы венг. крестьянского мира, фольклора, мифологии причудливо сочетаются с сюрреалистич. техникой. Поздняя поэзия Н. окрашена пессимизмом и трагизмом: сб-ки «Прячась в стихах» («Versben bujdos ́o», 1973), «Придут за мной колокола» («Jönnek a harangok értem», 1978) и др.
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