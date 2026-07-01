НАДЬ Ласло поэт

Венгерский поэт.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Учил­ся в Выс­шей шко­ле на­род­но-при­клад­но­го иск-ва , Выс­шей шко­ле изо­бра­зит. иск-ва, в Бу­да­пешт­ском ун-те (со­цио­ло­гия, фи­ло­со­фия, рус. лит-ра); выс­шее об­ра­зо­ва­ние не за­вер­шил. В 1949–51 жил в Бол­га­рии, со­би­рал и изу­чал фольк­лор; де­бю­ти­ро­вал по­этич. сб. «Ис­чез­ни, боль» («Tűnj el fájás», 1949). В твор­чест­ве Н. мо­ти­вы и об­ра­зы венг. кре­сть­ян­ско­го ми­ра, фольк­ло­ра, ми­фо­ло­гии при­чуд­ли­во со­че­та­ют­ся с сюр­реа­ли­стич. тех­ни­кой. Позд­няя по­эзия Н. ок­ра­ше­на пес­си­миз­мом и тра­гиз­мом: сб-ки «Пря­чась в сти­хах» («Versben bujdos ́o», 1973), «При­дут за мной ко­ло­ко­ла» («Jönnek a ha­ran­gok értem», 1978) и др.