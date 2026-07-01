НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК.

1) язык гра­ж­дан­ской на­ции. Сто­ит в ря­ду по­ня­тий диа­лект , «язык на­ро­да». Су­ще­ст­ву­ет в уст­ной и письменной фор­мах и фор­ми­ру­ет­ся на ба­зе язы­ка од­ной из эт­нических общ­но­стей, уча­ст­вую­щих в фор­ми­ро­ва­нии на­ции , од­но­вре­мен­но со ста­нов­ле­ни­ем са­мой на­ции. От язы­ка на­ро­да национальный язык обыч­но от­ли­ча­ет­ся обя­зательным на­ли­чи­ем литературной фор­мы су­ще­ст­во­ва­ния, нор­ми­ро­ван­но­стью и стан­дар­ти­за­ци­ей. Как пра­ви­ло, на­ция име­ет еди­ный язык. Од­на­ко воз­мож­но су­ще­ст­во­ва­ние двух и бо­лее национальных языков у од­ной на­ции, например в Люк­сем­бур­ге та­ко­вы­ми яв­ля­ют­ся люк­сем­бург­ский, фран­цуз­ский и не­мец­кий. Воз­мож­ны так­же слу­чаи, ко­гда две или бо­лее на­ции име­ют один язык, например в США, Ве­ли­ко­бри­та­нии , Ав­ст­ра­лии, Но­вой Зе­лан­дии - английский язык (его национальные ва­ри­ан­ты), ряд латино-американских на­ций ис­поль­зу­ют раз­но­вид­но­сти испанского язы­ка. Национальный язык какого-либо го­су­дар­ст­ва, как пра­ви­ло, яв­ля­ет­ся его го­су­дар­ст­вен­ным язы­ком.

2) Язык од­но­го из на­ро­дов , про­жи­ваю­щих на тер­ри­то­рии какого-либо го­су­дар­ст­ва (но не об­ще­го­су­дар­ст­вен­ный). Тер­мин от­ра­жа­ет фак­ти­че­скую (функ­цио­наль­ную) про­ти­во­пос­тав­лен­ность наи­бо­лее раз­ви­то­го в функ­цио­наль­ном от­но­ше­нии государственного язы­ка, ис­поль­зую­ще­го­ся во всех ком­му­ни­ка­тив­ных сфе­рах, дру­гим рас­про­стра­нён­ным в дан­ном го­су­дар­ст­ве язы­кам, об­ла­даю­щим мень­шим на­бо­ром об­щественных функ­ций. В этом зна­че­нии тер­мин «национальный язык» си­но­ни­ми­чен тер­ми­ну «род­ной язык».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)