НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК.
1) язык гражданской нации. Стоит в ряду понятий диалект, «язык народа». Существует в устной и письменной формах и формируется на базе языка одной из этнических общностей, участвующих в формировании нации, одновременно со становлением самой нации. От языка народа национальный язык обычно отличается обязательным наличием литературной формы существования, нормированностью и стандартизацией. Как правило, нация имеет единый язык. Однако возможно существование двух и более национальных языков у одной нации, например в Люксембурге таковыми являются люксембургский, французский и немецкий. Возможны также случаи, когда две или более нации имеют один язык, например в США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии - английский язык (его национальные варианты), ряд латино-американских наций используют разновидности испанского языка. Национальный язык какого-либо государства, как правило, является его государственным языком.
2) Язык одного из народов, проживающих на территории какого-либо государства (но не общегосударственный). Термин отражает фактическую (функциональную) противопоставленность наиболее развитого в функциональном отношении государственного языка, использующегося во всех коммуникативных сферах, другим распространённым в данном государстве языкам, обладающим меньшим набором общественных функций. В этом значении термин «национальный язык» синонимичен термину «родной язык».