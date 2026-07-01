НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ АФРИКАНЦЕВ КЕНИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ АФРИКАНЦЕВ КЕНИИ - политическая партия в Кении .

Соз­да­на в 1960 году пре­имущественно пред­ста­ви­те­ля­ми на­ро­дов ки­куйю и луо как пра­во­пре­ем­ник Сою­за аф­ри­кан­цев Ке­нии (ос­но­ван в 1944 году). Вы­сту­па­ла с тре­бо­ва­ния­ми пре­дос­тав­ле­ния Ке­нии не­за­ви­си­мо­сти и про­ве­де­ния зе­мель­ной ре­фор­мы в ин­тере­сах африканского на­се­ле­ния. Сфор­ми­ро­ва­ла 01.06.1963 года пер­вое пра­ви­тель­ст­во африканского боль­шин­ст­ва.

По­сле по­лу­че­ния стра­ной не­за­ви­си­мо­сти 12.12.1963 года КАНУ - пра­вя­щая пар­тия. В 1964-1966 и 1969-1982 годах де-фак­то, в 1982-1991 годах де-юре един­ст­вен­ная по­ли­тическая пар­тия Ке­нии во гла­ве с пред­се­да­те­лем (пре­зи­ден­том стра­ны). В 1993-2002 годах пар­тия пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва, в 2002-2007 годах круп­ней­шая оп­по­зиционная пар­тия в пар­ла­мен­те.

В 2007 году КАНУ при­сое­ди­нил­ся к Пар­тии национального един­ст­ва - коа­ли­ции ке­ний­ских пар­тий, об­ра­зо­ван­ной пре­зи­ден­том стра­ны М. Ки­ба­ки. Ли­де­ры: Дж. Ке­ниа­та (1961-1978 годы), Д. Т. арап Мои (1978-2005 годы), У. Ке­ниа­та (с 2005 года).

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