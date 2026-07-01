НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ АФРИКАНЦЕВ КЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ АФРИКАНЦЕВ КЕНИИ - политическая партия в Кении.
Создана в 1960 году преимущественно представителями народов кикуйю и луо как правопреемник Союза африканцев Кении (основан в 1944 году). Выступала с требованиями предоставления Кении независимости и проведения земельной реформы в интересах африканского населения. Сформировала 01.06.1963 года первое правительство африканского большинства.
После получения страной независимости 12.12.1963 года КАНУ - правящая партия. В 1964-1966 и 1969-1982 годах де-факто, в 1982-1991 годах де-юре единственная политическая партия Кении во главе с председателем (президентом страны). В 1993-2002 годах партия парламентского большинства, в 2002-2007 годах крупнейшая оппозиционная партия в парламенте.
В 2007 году КАНУ присоединился к Партии национального единства - коалиции кенийских партий, образованной президентом страны М. Кибаки. Лидеры: Дж. Кениата (1961-1978 годы), Д. Т. арап Мои (1978-2005 годы), У. Кениата (с 2005 года).