НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК - особо охраняемая природная территория, учреждаемая для сохранения крупных естественных или близких к естественным природных комплексов, масштабных экологических процессов, животных и растений, целостных экосистем, взаимосвязанных объектов природы и культуры, которые все вместе служат основой развития духовного, научного, образовательного, рекреационного потенциала этой территории (акватории).
Главные задачи национального парка - сохранять природное биоразнообразие и, поддерживая естественные природные процессы, развивать экологическое просвещение и рекреацию. Первый национальный парк (Йеллоустонский) был организован в США в 1872 году. В 1879 году учреждён Королевский национальный парк в Австралии, в 1885 году создан первый национальный парк в Канаде. В начале XX века национальные парки появляются в Южной Америке (1903 год, Аргентина), Европе (1909 год, Швеция).
С периодом становления национальных парков связаны первые представления об охране природы, о необходимости сохранения наиболее редких или уникальных, ценных в эстетическом отношении её образцов. Например, многочисленные каньоны, водопады и гейзеры Йеллоустонского национального парка или гигантские секвойи в национальном парке Секвойя. Во второй половине XX века в национальные парки стали включать не только природные и культурные достопримечательности, но и исчезающие по вине человека отдельные виды организмов, зональные ландшафты и др. Парки стали выполнять функции по поддержанию экологического равновесия, сохранению биоразнообразия, генофонда, созданию полигонов для научных исследований. Как по занимаемой площади, так и по значению национальные парки зарубежных стран стали основой национальных систем ООПТ. Согласно «Списку ООПТ ООН» (2003 год) в мире насчитывается 3700 национальных парков, которые занимают площадь более 4 млн. км2.
Для заповедного дела России национальный парк является относительно новой формой организации охраны территории. Первые национальные парка в СССР были организованы в Прибалтике в начале 1970-х годов (Лахемааский национальный парк в Эстонии, Национальный парк Гауя в Латвии). На территории России первые национальные парки (Сочинский - в Краснодарском крае и Лосиный Остров - в пределах Москвы и ближайшем Подмосковье) были созданы в 1983 году. На начало 2010 года в России 41 национальный парк, общая площадь которых составляет более 70 тыс. км2. Они относятся к объектам федеральной собственности, предназначенным для использования в природоохранных, эколого-просветительских, научно-исследовательских, рекреационных и культурных целях. Самый крупный - национальный парк Удэгейская легенда в Приморском крае (88600 км2), минимальная площадь у национального парка Куршская коса в Калининградской области (66 км2). Национальный парк Водлозёрский в 2001 году, Угра в 2002 году и Валдайский в 2004 году получили статус международных биосферных резерватов ЮНЕСКО.