НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК - особо охраняемая природная территория, учреждаемая для сохранения крупных естественных или близких к естественным природных комплексов, масштабных экологических процессов, животных и растений, целостных экосистем, взаи­мо­свя­зан­ных объ­ек­тов при­ро­ды и куль­ту­ры, ко­то­рые все вме­сте слу­жат ос­но­вой раз­ви­тия ду­хов­но­го, на­учного, об­ра­зо­ва­тель­но­го, рек­реа­ци­он­но­го по­тен­циа­ла этой тер­ри­то­рии (ак­ва­то­рии).

Главные за­да­чи национального парка - со­хра­нять при­род­ное био­раз­но­об­ра­зие и, под­дер­жи­вая ес­тественные при­род­ные про­цес­сы, раз­ви­вать эко­ло­гическое про­све­ще­ние и рек­реа­цию. Пер­вый национальный парк (Йел­ло­устон­ский) был ор­га­ни­зо­ван в США в 1872 году. В 1879 году уч­ре­ж­дён Ко­ро­лев­ский национальный парк в Ав­ст­ра­лии, в 1885 году соз­дан пер­вый национальный парк в Ка­на­де . В начале XX века национальные парки по­яв­ля­ют­ся в Южной Аме­ри­ке (1903 год, Ар­ген­ти­на), Ев­ро­пе (1909 год, Шве­ция).

С пе­рио­дом ста­нов­ле­ния национальных парков свя­за­ны пер­вые пред­став­ле­ния об ох­ра­не при­ро­ды, о не­об­хо­ди­мо­сти со­хра­не­ния наи­бо­лее ред­ких или уни­каль­ных, цен­ных в эс­те­тическом от­но­ше­нии её об­раз­цов. Например, мно­го­численные кань­о­ны, во­до­па­ды и гей­зе­ры Йел­ло­устон­ско­го национального пар­ка или ги­гант­ские се­к­войи в национальном парке Се­к­войя. Во второй половине XX века в национальные парки ста­ли вклю­чать не толь­ко при­род­ные и куль­тур­ные до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти, но и ис­че­заю­щие по ви­не че­ло­ве­ка отдельные ви­ды ор­га­низ­мов, зо­наль­ные ланд­шаф­ты и др. Пар­ки ста­ли вы­пол­нять функ­ции по под­дер­жа­нию эко­ло­гического рав­но­ве­сия, со­хра­не­нию био­раз­но­об­ра­зия, ге­но­фон­да, соз­да­нию по­ли­го­нов для на­учных ис­сле­до­ва­ний. Как по за­ни­мае­мой пло­ща­ди, так и по зна­че­нию национальные парки за­ру­беж­ных стран ста­ли ос­но­вой национальных сис­тем ООПТ. Со­глас­но «Спи­ску ООПТ ООН» (2003 год) в ми­ре на­счи­ты­ва­ет­ся 3700 национальных парков, ко­то­рые за­ни­ма­ют пло­щадь бо­лее 4 млн. км2.

Для за­по­вед­но­го де­ла Рос­сии национальный парк яв­ля­ет­ся от­но­си­тель­но но­вой фор­мой ор­га­ни­за­ции ох­ра­ны тер­ри­то­рии. Пер­вые национальные парка в СССР бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны в При­бал­ти­ке в начале 1970-х годов (Ла­хе­маа­ский национальный парк в Эс­то­нии, Национальный парк Га­уя в Лат­вии). На тер­ри­то­рии Рос­сии пер­вые национальные парки (Со­чин­ский - в Крас­но­дар­ском крае и Ло­си­ный Ост­ров - в пре­де­лах Мо­ск­вы и бли­жай­шем Под­мос­ко­вье) бы­ли соз­да­ны в 1983 году. На на­ча­ло 2010 года в Рос­сии 41 национальный парк, об­щая пло­щадь ко­то­рых со­став­ля­ет бо­лее 70 тыс. км2. Они от­но­сят­ся к объ­ек­там фе­де­раль­ной соб­ст­вен­но­сти, пред­на­зна­чен­ным для ис­поль­зо­ва­ния в при­ро­до­охран­ных, эко­ло­го-про­све­ти­тель­ских, научно-исследовательских, рек­реа­ци­он­ных и куль­тур­ных це­лях. Са­мый круп­ный - национальный парк Удэ­гей­ская ле­ген­да в При­мор­ском крае (88600 км2), ми­нимальная пло­щадь у национального парка Курш­ская ко­са в Ка­ли­нин­град­ской области (66 км2). Национальный парк Во­дло­зёр­ский в 2001 году, Уг­ра в 2002 году и Вал­дай­ский в 2004 году по­лу­чи­ли ста­тус ме­ж­ду­народных био­сфер­ных ре­зер­ва­тов ЮНЕСКО.

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