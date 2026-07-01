НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В СТОКГОЛЬМЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В СТОКГОЛЬМЕ - крупнейший художественный музей Швеции.
Основан в 1792 году как Королевский музей на основе королевского собрания произведений искусства. Получил современное название при переводе в специально выстроенное для него здание в стиле неоренессанс (1866 год, архитектор Ф. А. Штюлер; фрески в интерьере, 1891-1896 годы, художник К. Ларсон). Коллекция состоит из разделов: живописи и скульптуры (от позднего Средневековья до начала XX века, включая работы Рембрандта, П. П. Рубенса, Ф. Гойи, О. Ренуара, Э. Юсефсона, А. Цорна), гравюр и рисунков (от конца средних веков до 1900 года, в т. ч. работы Рембрандта, А. Ватто, Э. Мане, Ю. Т. Сергеля), дизайна и прикладного искусства (от XIV века до наших дней, преимущественно работы шведских и др. скандинавских мастеров), фарфора фабрики Густавсберг (1830-е годы - 1994 год). Также в состав музея входит отдел коллекций королевских дворцов, управляющий художественными собраниями в 18 дворцах, имениях и учреждениях, включая загородные резиденции Грипсхольм (где расположена Национальная портретная галерея, основанная в 1822 году), Дротнингхольм, Стрёмсхольм, Ульриксдаль и Русерсберг.