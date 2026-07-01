НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В СТОКГОЛЬМЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В СТОКГОЛЬМЕ - крупнейший художественный музей Швеции.

Ос­но­ван в 1792 году как Ко­ро­лев­ский му­зей на ос­но­ве ко­ро­лев­ско­го со­б­ра­ния про­из­ве­де­ний искусства. По­лу­чил современное на­зва­ние при пе­ре­во­де в спе­ци­аль­но вы­стро­ен­ное для не­го зда­ние в сти­ле не­оре­нес­санс (1866 год, архитектор Ф. А. Штю­лер; фре­ски в ин­терь­е­ре, 1891-1896 годы, художник К. Лар­сон). Кол­лек­ция со­сто­ит из раз­де­лов: жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (от позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья до начала XX века, вклю­чая ра­бо­ты Рем­бранд­та, П. П. Ру­бен­са, Ф. Гойи , О. Ре­нуа­ра, Э. Юсеф­со­на, А. Цор­на), гра­вюр и ри­сун­ков (от кон­ца сред­них ве­ков до 1900 года, в т. ч. ра­боты Рем­бранд­та, А. Ват­то, Э. Ма­не , Ю. Т. Сер­ге­ля), ди­зай­на и при­клад­но­го искусства (от XIV века до на­ших дней, пре­имущественно ра­бо­ты швед­ских и др. скандинавских мас­теров), фар­фо­ра фаб­ри­ки Гус­тавс­берг (1830-е годы - 1994 год). Так­же в со­став му­зея вхо­дит от­дел кол­лек­ций ко­ро­лев­ских двор­цов, управ­ляю­щий ху­дожественными со­б­ра­ния­ми в 18 двор­цах , име­ни­ях и уч­ре­ж­де­ни­ях, вклю­чая за­го­род­ные ре­зи­ден­ции Грипс­хольм (где рас­по­ло­же­на Национальная порт­рет­ная га­ле­рея, ос­но­ван­ная в 1822 году), Дрот­нинг­хольм, Стрёмс­хольм, Уль­рик­сдаль и Ру­серс­берг.

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