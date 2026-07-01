НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СТАРИННОГО ИСКУССТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СТАРИННОГО ИСКУССТВА - в Лиссабоне, одна из наиболее значительных художественных коллекций Португалии.

Соз­дан как Му­зей изящ­ных ис­кусств и ар­хео­ло­гии при Ко­ро­лев­ской АХ в 1884 году, пер­во­на­чаль­ная экс­по­зи­ция ох­ва­ты­ва­ла все пе­рио­ды ис­то­рии искусства с древ­но­сти до со­вре­мен­но­сти. В 1893 году часть кол­лек­ции, вклю­чаю­щая в се­бя па­мят­ни­ки ар­хео­ло­гии и древ­не­го искусства, бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в Му­зей эт­но­ло­гии (ны­не Национальный му­зей ар­хео­ло­гии). В 1911 году, ко­гда му­зей вы­шел из под­чи­не­ния АХ, экс­по­зи­ция искусства XIX - начала XX веков бы­ла пе­ре­ме­ще­на в зда­ние бывшем монастыре Святого Фран­ци­ска в Лис­са­бо­не (ны­не Национальный му­зей современнного искусства, или Му­зей Шиа­ду), а Национальный музей старинного искусства по­лу­чил своё ны­неш­нее на­зва­ние.

Кол­лек­ция музея вклю­ча­ет в се­бя про­из­ве­де­ния ев­ропейской жи­во­пи­си (круп­ней­шее в ми­ре со­б­ра­ние пор­тугуальского искусства XV-XVI веков - ра­бо­ты Н. Гон­сал­ви­ша , К. Ло­пи­ша, Г. Ло­пи­ша, В. Фер­нан­ди­ша, Г. Фер­нан­ди­ша, Фран­сиш­ку ди Олан­ды, Ф. Эн­ри­ки­ша; про­из­ве­де­ния И. Бос­ха , А. Дю­ре­ра, Л. Кра­на­ха Стар­ше­го, Я. Брей­ге­ля, Г. Да­ви­да, Х. Мем­лин­га, К. Мас­сей­са, И. Па­ти­ни­ра, Я. Гос­сар­та, П. де Хо­ха, А. ван Дей­ка , Пье­ро дел­ла Фран­че­ски, Ра­фа­эля, Х. де Ри­бе­ры, Д. Ве­ла­ске­са, Ф. Сур­ба­ра­на, Н. Пус­се­на, Г. Кур­бе и др.), скульп­ту­ры, гра­фи­ки, юве­лир­но­го и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства, а так­же ме­бель, шпа­ле­ры, цер­ков­ное об­ла­че­ние от Сред­не­ве­ко­вья до начала XIX века. В со­б­ра­нии му­зея так­же пред­став­ле­ны пред­ме­ты искусства Бе­ни­на, Пер­сии, Ин­дии, Ки­тая и Япо­нии, со­б­ран­ные в пе­ри­од ко­ло­ниа­лиз­ма. Рас­по­ла­га­ет­ся в зда­нии ба­роч­но­го двор­ца Алвор-Пом­бал (XVII век), к ко­то­ро­му позд­нее бы­ла при­сое­ди­не­на тер­ри­то­рия кар­ме­лит­ско­го монастыря Святого Аль­бер­та (раз­ру­шен в 1755 году). Уце­лев­шая ка­пел­ла мо­на­сты­ря , ук­ра­шен­ная зо­ло­чё­ной резь­бой и из­раз­ца­ми, - ти­пич­ный об­ра­зец пор­тугальского ба­рок­ко XVIII века - вклю­че­на в экс­по­зи­цию му­зея.

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