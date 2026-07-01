НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СТАРИННОГО ИСКУССТВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СТАРИННОГО ИСКУССТВА - в Лиссабоне, одна из наиболее значительных художественных коллекций Португалии.
Создан как Музей изящных искусств и археологии при Королевской АХ в 1884 году, первоначальная экспозиция охватывала все периоды истории искусства с древности до современности. В 1893 году часть коллекции, включающая в себя памятники археологии и древнего искусства, была преобразована в Музей этнологии (ныне Национальный музей археологии). В 1911 году, когда музей вышел из подчинения АХ, экспозиция искусства XIX - начала XX веков была перемещена в здание бывшем монастыре Святого Франциска в Лиссабоне (ныне Национальный музей современнного искусства, или Музей Шиаду), а Национальный музей старинного искусства получил своё нынешнее название.
Коллекция музея включает в себя произведения европейской живописи (крупнейшее в мире собрание португуальского искусства XV-XVI веков - работы Н. Гонсалвиша, К. Лопиша, Г. Лопиша, В. Фернандиша, Г. Фернандиша, Франсишку ди Оланды, Ф. Энрикиша; произведения И. Босха, А. Дюрера, Л. Кранаха Старшего, Я. Брейгеля, Г. Давида, Х. Мемлинга, К. Массейса, И. Патинира, Я. Госсарта, П. де Хоха, А. ван Дейка, Пьеро делла Франчески, Рафаэля, Х. де Риберы, Д. Веласкеса, Ф. Сурбарана, Н. Пуссена, Г. Курбе и др.), скульптуры, графики, ювелирного и декоративно-прикладного искусства, а также мебель, шпалеры, церковное облачение от Средневековья до начала XIX века. В собрании музея также представлены предметы искусства Бенина, Персии, Индии, Китая и Японии, собранные в период колониализма. Располагается в здании барочного дворца Алвор-Помбал (XVII век), к которому позднее была присоединена территория кармелитского монастыря Святого Альберта (разрушен в 1755 году). Уцелевшая капелла монастыря, украшенная золочёной резьбой и изразцами, - типичный образец португальского барокко XVIII века - включена в экспозицию музея.