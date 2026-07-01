НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания.

Основан в 1893 году по инициативе Терского статистического комитета. Музей был открыт на волне интереса к археологии , который возник в регионе с обнаружением знаменитого кобанского могильника с уникальными бронзовыми предметами, которые и составили основу музейной коллекции наряду с коллекцией оружия и нумизматики. Старейший музей на Юге России.

Сегодня основное здание музея расположено в особняке купца Ходякова, построенном в начале XX веке. Фонд составляет около 300 тысяч единиц хранения. В музейной коллекции есть уникальные предметы археологии, редкие образцы кавказского и восточного оружия, богатый фотофонд.

В структуру музея входят головной музей и 11 филиалов: музей осетинской литературы им. Коста Хетагурова, мемориальный дом-музей Коста Хетагурова, мемориальный дом-музей И.А. Плиева, музей истории города Владикавказ, мемориальный дом-музей Г. Цаголова, Ардонский музей народного образования, Моздокский краеведческий музей, музей «Защитников Суарского ущелья», Архитектурно- этнографический комплекс «Город мертвых». Открытие обновленной экспозиции в главном здании музея запланировано на конец 2012 года.

Иллюстрации:

Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания.