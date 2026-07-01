НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА - в Осло, крупнейший музей Норвегии.
Основанный в 2003 году, музей объединил ранее существовавшие Национальную галерею, Музей архитектуры, Музей современного искусства и Музей декоративных искусств и дизайна. Собрание состоит из разделов: старых мастеров и современного искусства (в основном произведения норвежских живописцев и скульпторов XIX - начала XX веков, в т. ч. собрание работ Э. Мунка, полотна Й. К. К. Даля, Х. Сольберга, а также графических работы норвежских и зарубежных художников), новейшего европейского и американского искусства (после 1945 года), архитектуры (архитектурные чертежи, фотографии, макеты преимущественнно XX века, в т. ч. из личных архивов норвежских архитекторов К. Кнутсена, С. Фена и др.), дизайна и декоративных искусств (коллекции исторического костюма и текстиля, мебели, изделий из серебра, стекла, керамики и т. д., включая древнегреческие вазы, собрание костюмов норвежских королей, средневековые норвежские шпалеры, а также объекты норвежского и зарубежного дизайна XX - начала XXI веков). Экспозиции музея размещены в зданиях бывшей Национальной галереи в стиле неоренессанс (1880-е годы, архитекторы Г. Э. и А. Ширмеры; расширено в начале XX века), бывшего Музея современного искусства в русле северного модерна (ранее здание Норвежского банка; 1907 год, И. Хьорт), отдела архитектуры Национального музея (главный корпус в стиле классицизма - бывшеее здание Норвежского банка, 1830 год, архитектор К. Х. Грош; новое крыло в русле неомодернизма, 2008 год, архитектор С. Фен), бывшего Музея декоративных искусств и дизайна в духе эклектизма (1897-1904 годы, Б. Греве, И. Хьорт). Музей разрабатывает проект строительства нового здания.