НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА - в Осло, крупнейший музей Норвегии .

Ос­но­ван­ный в 2003 году, му­зей объ­е­ди­нил ра­нее су­ще­ст­во­вав­шие Национальную га­ле­рею, Му­зей ар­хи­тек­ту­ры, Му­зей современного искусства и Му­зей де­ко­ра­тив­ных ис­кусств и ди­зай­на. Со­б­ра­ние со­сто­ит из раз­де­лов: ста­рых мас­те­ров и современного искусства (в основном про­из­веде­ния норвежских жи­во­пис­цев и скульп­то­ров XIX - начала XX веков, в т. ч. со­б­ра­ние ра­бот Э. Мун­ка , по­лот­на Й. К. К. Да­ля, Х. Соль­бер­га, а так­же гра­фических ра­бо­ты норвежских и за­ру­беж­ных ху­дож­ни­ков), но­вей­ше­го ев­ропейского и американского искусства (по­сле 1945 года), ар­хи­тек­ту­ры (ар­хитектурные чер­те­жи, фо­то­гра­фии, ма­ке­ты пре­имущественнно XX века, в т. ч. из лич­ных ар­хи­вов норвежских ар­хи­тек­то­ров К. Кнут­се­на, С. Фе­на и др.), ди­зай­на и де­ко­ра­тив­ных ис­кусств (кол­лек­ции ис­то­рического кос­тю­ма и тек­сти­ля, ме­бе­ли, из­де­лий из се­реб­ра, стек­ла, ке­ра­ми­ки и т. д., вклю­чая древнегреческие ва­зы, со­б­ра­ние кос­тю­мов норвежских ко­ро­лей, средневековые норвежские шпа­ле­ры, а так­же объ­ек­ты норвежского и за­ру­бежно­го ди­зай­на XX - начала XXI веков). Экс­по­зи­ции му­зея раз­ме­ще­ны в зда­ни­ях бывшей Национальной га­ле­реи в сти­ле не­оре­нес­санс (1880-е годы, ар­хи­тек­то­ры Г. Э. и А. Шир­ме­ры; рас­ши­ре­но в начале XX века), бывшего Му­зея современного искусства в рус­ле се­вер­но­го мо­дер­на (ра­нее зда­ние Нор­веж­ско­го бан­ка; 1907 год, И. Хьорт), от­де­ла ар­хи­тек­ту­ры Национального му­зея (главный кор­пус в сти­ле клас­си­циз­ма - бывшеее зда­ние Нор­веж­ско­го бан­ка, 1830 год, архитектор К. Х. Грош; но­вое кры­ло в рус­ле не­омо­дер­низ­ма, 2008 год, архитектор С. Фен), бывшего Му­зея де­ко­ра­тив­ных ис­кусств и ди­зай­на в ду­хе эк­лек­тиз­ма (1897-1904 годы, Б. Гре­ве, И. Хьорт). Му­зей раз­ра­ба­ты­ва­ет про­ект строи­тель­ст­ва но­во­го зда­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)