НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ имени Б. и В. Ханенко

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ имени Б. и В. Ханенко​ - в Киеве , один из главных художественных музеев Украины.

Ос­но­ван в 1919 году на ба­зе ча­ст­но­го со­б­ра­ния (скла­ды­ва­лось с 1870-х годов) Бо­гда­на Ива­но­ви­ча Ха­нен­ко (1849-1917 годы) и его же­ны, до­че­ри са­ха­ро­про­мыш­лен­ни­ка Н. А. Те­ре­щен­ко - Вар­ва­ры Ни­ко­ла­ев­ны Ха­нен­ко (1852-1922 годы), в декабре 1918 года пе­ре­дав­шей кол­лек­цию в дар Украинской АН. С 1921 года Му­зей искусства Все­ук­ра­ин­ской АН; с 1936 года Ки­ев­ский му­зей за­пад­но­го и вос­точ­но­го искусства; с 1990-х годов - Государственный му­зей ис­кусств имени Б. и В. Ха­нен­ко, с 2011 года - современное название.

Кол­лек­ция по­пол­ня­лась про­из­ве­де­ния­ми из ча­ст­ных со­б­ра­ний (В. А. Ща­вин­ско­го, 1925-1926 годы; Т. П. Жас­пар, 1959-1960 годы, и др.), из му­зей­ных фон­дов Кие­ва, Ле­нин­гра­да. Со­б­ра­ние ан­тич­но­го, вос­точ­но­го (древнеегипетская скульп­ту­ра, копт­ские тка­ни, китайская брон­зо­вая пла­сти­ка, ке­ра­ми­ка и жи­во­пись, персидские ми­ниа­тю­ры, японская гра­вю­ра), западноев­ропейского искусства XIII-XIX веков (французские вит­ра­жи XIII века; про­из­ве­де­ния П. Пе­руд­жи­но, Д. Ве­ла­ске­са, Ф. Сур­ба­ра­на, Джен­ти­ле и Джо­ван­ни Бел­ли­ни, А. Мань­я­ско , Ф. Гвар­ди, П. Брей­ге­ля Млад­ше­го, Яко­ба ван Рёйс­да­ла, П. П. Ру­бен­са, Я. Йор­дан­са, Д. Те­нир­са, Ф. Хал­са, Дж. Рей­нол­дса, Ф. Бу­ше, Ж. Л. Да­ви­да и др.), икон (в т. ч. ви­зантийские эн­кау­сти­че­ские VI-VII веков), ме­бе­ли, украинского народного искусства и др.

Му­зей рас­по­ло­жен в двух зда­ни­ях; глав­ное - особ­няк Н. А. Те­ре­щен­ко (1887-1888 годы, архитектор Р. Ф. Мель­цер; до­ст­ро­ен в 1891 году, архитектор А. С. Кри­во­ше­ев) в сти­ле не­оре­нес­санс, в 1888 году пе­ре­дан­ный суп­ру­гам Ха­нен­ко (ин­терь­е­ры 1889-1895 годов - в сти­лях нео­го­ти­ки, «гол­ланд­ском», нео­ро­ко­ко, позд­не­го клас­си­циз­ма и т. д.; герб се­мьи Ха­нен­ко пред­по­ло­жи­тель­но ра­бо­ты М. А. Вру­бе­ля, пла­фо­ны испанского художника Б. Сан­че­са, австрийского художника Ф. Ма­кар­та , фриз ра­бо­ты В. А. Ко­тар­бин­ско­го). Со­б­ра­ние искусства Вос­то­ка с 2006 года рас­по­ло­же­но в со­сед­нем зда­нии - особ­ня­ке инженера А. П. Бо­ро­ди­на (1875-1878 годы, архитектор В. Ни­ко­ла­ев).

Б. И. Ха­нен­ко так­же сыг­рал важ­ную роль в ос­но­ва­нии Ки­ев­ско­го ху­дожественнно-промышленного и на­учного му­зея (от­крыт в 1904 году; ны­не Национальный му­зей ис­то­рии Ук­раи­ны), ос­но­ву экс­по­зи­ции ко­то­ро­го со­ста­ви­ла его ар­хео­ло­гическая кол­лек­ция (свыше 3 тыс. пред­ме­тов).

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