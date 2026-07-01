НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ имени Б. и В. Ханенко
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ имени Б. и В. Ханенко - в Киеве, один из главных художественных музеев Украины.
Основан в 1919 году на базе частного собрания (складывалось с 1870-х годов) Богдана Ивановича Ханенко (1849-1917 годы) и его жены, дочери сахаропромышленника Н. А. Терещенко - Варвары Николаевны Ханенко (1852-1922 годы), в декабре 1918 года передавшей коллекцию в дар Украинской АН. С 1921 года Музей искусства Всеукраинской АН; с 1936 года Киевский музей западного и восточного искусства; с 1990-х годов - Государственный музей искусств имени Б. и В. Ханенко, с 2011 года - современное название.
Коллекция пополнялась произведениями из частных собраний (В. А. Щавинского, 1925-1926 годы; Т. П. Жаспар, 1959-1960 годы, и др.), из музейных фондов Киева, Ленинграда. Собрание античного, восточного (древнеегипетская скульптура, коптские ткани, китайская бронзовая пластика, керамика и живопись, персидские миниатюры, японская гравюра), западноевропейского искусства XIII-XIX веков (французские витражи XIII века; произведения П. Перуджино, Д. Веласкеса, Ф. Сурбарана, Джентиле и Джованни Беллини, А. Маньяско, Ф. Гварди, П. Брейгеля Младшего, Якоба ван Рёйсдала, П. П. Рубенса, Я. Йорданса, Д. Тенирса, Ф. Халса, Дж. Рейнолдса, Ф. Буше, Ж. Л. Давида и др.), икон (в т. ч. византийские энкаустические VI-VII веков), мебели, украинского народного искусства и др.
Музей расположен в двух зданиях; главное - особняк Н. А. Терещенко (1887-1888 годы, архитектор Р. Ф. Мельцер; достроен в 1891 году, архитектор А. С. Кривошеев) в стиле неоренессанс, в 1888 году переданный супругам Ханенко (интерьеры 1889-1895 годов - в стилях неоготики, «голландском», неорококо, позднего классицизма и т. д.; герб семьи Ханенко предположительно работы М. А. Врубеля, плафоны испанского художника Б. Санчеса, австрийского художника Ф. Макарта, фриз работы В. А. Котарбинского). Собрание искусства Востока с 2006 года расположено в соседнем здании - особняке инженера А. П. Бородина (1875-1878 годы, архитектор В. Николаев).
Б. И. Ханенко также сыграл важную роль в основании Киевского художественнно-промышленного и научного музея (открыт в 1904 году; ныне Национальный музей истории Украины), основу экспозиции которого составила его археологическая коллекция (свыше 3 тыс. предметов).