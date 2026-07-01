НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ - самое большое музейное объединение города.

Он основан в 1960 году, и ежегодно его посещают более 500 тысяч человек.

В состав музея входят: Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», Оборонительная башня Малахова кургана, Владимирский собор - усыпальница прославленных адмиралов, Дом-музей севастопольского подполья 1942-1944 годов, выставочные залы, открытые экспозиции, кинопавильон.

Музейные здания расположены в пяти микрорайонах города на территории общей площадью 66 тыс. кв. м. Экспозиционная площадь - 10 490 кв. м. Музей является центром изучения истории Севастополя от основания в 1783 году до настоящего времени. В экспозициях, фондах и научной библиотеке собрано свыше 150 тыс. единиц хранения исторической и художественной направленности. Значительное место занимают реликвии Восточной (Крымской) войны 1853-1856 годов и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов . Особый интерес представляют коллекции обмундирования, наград и отличительных знаков российской армии, советских орденов и медалей, а также документы и личные вещи участников боев за Севастополь. Коллекция оружия представлена образцами огнестрельного и холодного оружия, орудиями периода обороны Севастополя 1854-1855 годов на Малаховом кургане и Историческом бульваре, образцами советской боевой техники и вооружения на Сапун-горе. Раритетами музейного собрания являются монументальные произведения батальной живописи: Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» и «Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», фрагменты живописного полотна Панорамы Ф.А. Рубо «Штурм 6 июня 1855 года». В настоящее время усилия музея направлены на развитие экспозиционно-выставочной работы, комплектование фондов, обеспечение безопасности музейных ценностей и создание оптимальных условий для их хранения. Большая работа проводится по учету экспонатов. Разработана и успешно внедряется компьютерная программа первичного учета фондовых коллекций музея. Не менее значима работа по каталогизации музейных коллекций. Важным направлением деятельности музея остаются реставрационные работы. Сотрудники музея ежегодно проводят около 14 тысяч экскурсий и более 50 массовых мероприятий, читают до 400 лекций, принимают участие в международных выставках и конференциях. При музее действует военно-исторический клуб униформистов. Экспозиции музея оснащаются современными техническими средствами. В планах музея на ближайшие годы - открытие новых экспозиционных объектов: Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов , Музея истории Балаклавы, Музея почетного гражданина Севастополя И.Д. Папанина. Ежегодно создаются новые временные выставки. Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя широко раскрывает вверенные ему ценности всем тем, кто желает войти в мир истории города-героя.

Иллюстрации:

Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя