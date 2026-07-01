НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ - в Варшаве, крупнейший художественный музей в Польше.
Основан в 1862 году как Музей изобразит. искусств, с 1916 года современное название. Расположен в здании 1927-1938 годов (архитектор Т. Толвиньский; новая часть пристроена в 1965-1972 годах, архитекторы К. Голявский, С. Козиньский). Во время Второй мировой войны многие экспонаты пострадали или были вывезены в Германию. Благодаря С. Лоренцу (директор музея в 1935-1981 годах) б. ч. коллекции была возвращена, музей пополнился работами из др. польских собраний.
Среди отделов - Галерея античного искусства (собрание древневосточного, древнегреческого и древнеримского искусства; древнеегипетская скульптура, папирусы, ассирийские рельефы, файюмские портреты), Галерея средневекового искусства им. кардинала С. Вышиньского (польск. готич. живопись и дерев. скульптура, резные алтари, в т. ч. «Триптих св. Станислава», 1515). В Галерее европ. живописи представлены произведения итальянских (С. Боттичелли, П. Бордоне, Я. Тинторетто, А. Маньяско, Б. Беллотто и др.), французских (Ж. Б. Грёз, Ж. Л. Давид), немецких (Л. Кранах Старший), нидерландских (И. Босх), фламандских (Я. Йорданс, П. П. Рубенс) и голландских мастеров. Большое собрание польской живописи с XVI века по 1914 год (в т. ч. «Битва под Оршей», около 1524-1530 годов; «сарматский» портрет XVI-XVIII веков; полотна В. Войткевича, С. Выспяньского, А. Герымского, Я. Мальчевского, Я. Матейко, Ю. Мехоффера, Г. И. Семирадского и др.).
В составе Национального музея также Галерея Фарас (открыта в 1972 году) - рельефы VI-VII веков, 67 фресковых композиций VIII-XIV веков из церквей в Фарасе (на территории современного Судана), привезённые в 1960-1964 годах экспедицией профессора К. Михаловского. Отдельно экспонируются искуство стран Азии (с 1971 года), европейская и польская гравюра и рисунок, польские художественные ремёсла XVI-XX веков и европейское декоративно-прикладное искусство от средних веков до XIX века. Среди экспозиций, сформированных в 1990-2000-е годы, - Галерея польского искусства XX века.
Филиалы: Музей скульптуры им. К. Дуниковского во дворце «Круликарня» (Варшава; открыт в 1965 году; классицистический дворец 1782-1786 годы, архитектор Д. Мерлини, перестроен в 1959-1964 годах), Музей во дворце Белиньских в селе Отвоцк-Вельки, близ Варшавы (с 2003 года; барочный дворец 1682 год - около 1689 года, перестроен около 1757 года); Музей в Неборуве и Аркадии, близ города Лович (с 1945 года; дворец Радзивиллов, конец XVII века, интерьеры XVIII века - 1920-х годов; мануфактура художественной майолики, 1881 год; парк в Аркадии); Музей плаката в Вилянуве (с 1968 года); Музей полиции во дворце Мостовских (с 2004 года; оба - в Варшаве).