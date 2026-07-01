НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ - в Варшаве , крупнейший художественный музей в Польше.

Ос­но­ван в 1862 году как Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств, с 1916 года современное название. Рас­по­ло­жен в зда­нии 1927-1938 годов (архитектор Т. Тол­винь­ский; но­вая часть при­строе­на в 1965-1972 годах, ар­хи­тек­то­ры К. Го­ляв­ский, С. Ко­зинь­ский). Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны многие экс­по­на­ты по­стра­да­ли или бы­ли вы­ве­зе­ны в Гер­ма­нию. Бла­го­да­ря С. Ло­рен­цу (ди­рек­тор му­зея в 1935-1981 годах) б. ч. кол­лек­ции бы­ла воз­вра­ще­на, му­зей по­пол­нил­ся ра­бо­та­ми из др. польских со­б­ра­ний.

Сре­ди от­де­лов - Га­ле­рея ан­тич­но­го искусства (со­б­ра­ние древневосточного, древнегреческого и древнеримского ис­кус­ст­ва; древнеегипетская скульп­ту­ра, па­пи­ру­сы, ас­сирийские рель­е­фы, фай­юм­ские порт­ре­ты), Га­ле­рея средневекового искусства им. кар­ди­на­ла С. Вы­шинь­ско­го (польск. го­тич. жи­во­пись и де­рев. скульп­ту­ра, рез­ные ал­та­ри, в т. ч. «Трип­тих св. Ста­ни­сла­ва», 1515). В Га­ле­рее ев­роп. жи­во­пи­си пред­став­ле­ны про­из­ве­де­ния итальянских (С. Бот­ти­чел­ли, П. Бор­до­не, Я. Тин­то­рет­то, А. Мань­я­ско , Б. Бел­лот­то и др.), французских ( Ж. Б. Грёз , Ж. Л. Да­вид), немецких (Л. Кра­нах Стар­ший), ни­дерландских ( И. Босх ), фламандских (Я. Йор­данс, П. П. Ру­бенс) и голландских мас­те­ров. Боль­шое со­б­рание польской жи­во­пи­си с XVI века по 1914 год (в т. ч. «Бит­ва под Ор­шей», около 1524-1530 годов; «сар­мат­ский» порт­рет XVI-XVIII веков; по­лот­на В. Войт­ке­ви­ча, С. Вы­спянь­ско­го, А. Ге­рым­ско­го, Я. Маль­чев­ско­го, Я. Ма­тей­ко, Ю. Ме­хоф­фе­ра, Г. И. Се­ми­рад­ско­го и др.).

В со­ста­ве Национального музея так­же Га­ле­рея Фа­рас (от­кры­та в 1972 году) - рель­е­фы VI-VII веков, 67 фре­ско­вых ком­пози­ций VIII-XIV веков из церк­вей в Фа­ра­се (на тер­ри­то­рии современного Су­да­на), при­ве­зён­ные в 1960-1964 годах экс­пе­ди­ци­ей профессора К. Ми­ха­лов­ско­го. От­дель­но экс­по­ни­ру­ют­ся искуство стран Азии (с 1971 года), ев­ропейская и польская гра­вю­ра и ри­су­нок, польские ху­дожественные ре­мёс­ла XVI-XX веков и ев­ропейское де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство от сред­них ве­ков до XIX века. Сре­ди экс­по­зи­ций, сфор­ми­ро­ван­ных в 1990-2000-е годы, - Га­ле­рея польского искусства XX века.

Фи­лиа­лы: Му­зей скульп­ту­ры им. К. Ду­ни­ков­ско­го во двор­це «Кру­ли­кар­ня» (Вар­ша­ва; от­крыт в 1965 году; клас­си­ци­стический дво­рец 1782-1786 годы, архитектор Д. Мер­ли­ни, пе­ре­стро­ен в 1959-1964 годах), Му­зей во двор­це Бе­линь­ских в селе От­воцк-Вель­ки, близ Вар­ша­вы (с 2003 года; ба­роч­ный дво­рец 1682 год - около 1689 года, пе­ре­стро­ен около 1757 года); Му­зей в Не­бо­ру­ве и Ар­ка­дии, близ города Ло­вич (с 1945 года; дво­рец Рад­зи­вил­лов, конец XVII века, ин­терь­е­ры XVIII века - 1920-х годов; ма­ну­фак­ту­ра ху­дожественной май­о­ли­ки , 1881 год; парк в Ар­ка­дии); Му­зей пла­ка­та в Ви­ля­ну­ве (с 1968 года); Му­зей по­ли­ции во двор­це Мос­тов­ских (с 2004 года; оба - в Вар­ша­ве).

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