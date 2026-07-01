НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ» - организация германских антифашистов-эмигрантов и военнопленных на территории СССР в годы Второй мировой войны.
Создан по инициативе Коммунистической партии Германии (КПГ) на учредительной конференции 12-13.07.1943 года в городе Красногорск Московской области. Президентом НКСГ был избран поэт Э. Вайнерт. В руководящий орган НКСГ (38 человек) вошли ведущие деятели КПГ (В. Пик, В. Ульбрихт, А. Аккерманн, В. Флорин и др.), находившиеся в эмиграции в СССР германские деятели культуры (В. Бредель, И. Р. Бехер, Л. Бехер, А. Курелла, Г. фон Вангенхайм и др.), церковные деятели и теологи (Ф. В. Круммахер, Ш. фон Киршбаум и др.), представители военнопленных.
В 1943 году в НКСГ влился Союз немецких офицеров во главе с генералом В. фон Зейдлиц- Курцбахом. В структуру НКСГ, действовавшего в тесном контакте с советским правительством и командованием Красной Армии, фактически входили Центральная антифашистская школа военнопленных (город Красногорск) и Институт № 99 (Москва). В Манифесте НКСГ провозглашалось, что целью организации является свержение нацистского режима в Германии, наказание военных преступников и построение демократического государства.
НКСГ издавал еженедельник «Freies Deutschland», иллюстрированный журнал «Freies Deutschland» и ряд др., выпускал брошюры и листовки, располагал радиостанцией, также именовавшейся «Freies Deutschland», вёл пропагандистскую и агитационную работу, направленную на подрыв боеспособности вермахта и разложение германского тыла, его члены участвовали в разведывательной и диверсионной деятельности за линией фронта.
По окончании войны бывшие члены НКСГ (официально распущен 02.11.1945 года) сыграли важную роль в проведении антифашистских преобразований в Советской зоне оккупации Германии, создании Германской Демократической Республики и формировании её Национальной народной армии. В мае 1985 года по инициативе правительства ГДР в Красногорске, в здании бывшей Центральной антифашистской школы военнопленных, открыт Мемориальный музей немецких антифашистов.
Исторические источники:
За Германию против Гитлера: документы и материалы о создании и деятельности Национального комитета «Свободная Германия» и Союза немецких офицеров. М.; Красногорск, 1993.