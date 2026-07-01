НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ» - организация германских антифашистов-эмигрантов и военнопленных на территории СССР в годы Второй мировой войны .

Соз­дан по ини­циа­ти­ве Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (КПГ) на уч­ре­дительной кон­фе­рен­ции 12-13.07.1943 года в городе Крас­но­горск Московской области. Пре­зи­ден­том НКСГ был из­бран по­эт Э. Вай­нерт. В ру­ко­во­дя­щий ор­ган НКСГ (38 человек) во­шли ве­ду­щие дея­те­ли КПГ (В. Пик, В. Ульб­рихт, А. Ак­кер­манн, В. Фло­рин и др.), на­хо­див­шие­ся в эмиг­ра­ции в СССР германские дея­те­ли куль­ту­ры (В. Бре­дель, И. Р. Бехер, Л. Бе­хер, А. Ку­рел­ла , Г. фон Ван­ген­хайм и др.), цер­ков­ные дея­те­ли и тео­ло­ги (Ф. В. Крум­махер, Ш. фон Кир­шба­ум и др.), пред­ста­ви­те­ли во­ен­но­плен­ных.

В 1943 году в НКСГ влил­ся Со­юз не­мецких офи­це­ров во гла­ве с генералом В. фон Зейд­лиц- Курц­ба­хом. В струк­ту­ру НКСГ, дей­ство­вав­ше­го в тес­ном кон­так­те с советским пра­ви­тель­ст­вом и ко­ман­до­ва­ни­ем Крас­ной Ар­мии , фак­ти­че­ски вхо­ди­ли Центральная ан­ти­фа­ши­ст­ская шко­ла во­ен­но­плен­ных (город Крас­но­горск) и Институт № 99 (Мо­ск­ва). В Ма­ни­фе­сте НКСГ про­воз­гла­ша­лось, что це­лью ор­га­ни­за­ции яв­ля­ет­ся свер­же­ние на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма в Гер­ма­нии, на­ка­за­ние во­енных пре­ступ­ни­ков и по­строе­ние де­мо­кра­тического го­су­дар­ст­ва.

НКСГ из­да­вал еже­не­дель­ник «Freies Deutschland», ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный журнал «Freies Deutschland» и ряд др., вы­пус­кал бро­шю­ры и лис­тов­ки, рас­по­ла­гал ра­дио­стан­ци­ей, так­же име­но­вав­шей­ся «Freies Deutschland», вёл про­па­ган­ди­ст­скую и аги­та­ци­он­ную ра­бо­ту, на­прав­лен­ную на под­рыв бое­спо­соб­но­сти вер­мах­та и раз­ло­же­ние германского ты­ла, его чле­ны уча­ст­вова­ли в раз­ве­ды­ва­тель­ной и ди­вер­си­он­ной дея­тель­но­сти за ли­ни­ей фрон­та.

По окон­ча­нии вой­ны бывшие чле­ны НКСГ (офи­ци­аль­но рас­пу­щен 02.11.1945 года) сыг­ра­ли важ­ную роль в про­ве­де­нии ан­ти­фа­ши­ст­ских пре­об­ра­зо­ва­ний в Советской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, соз­да­нии Гер­ман­ской Де­мо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки и фор­ми­ро­ва­нии её Национальной народной ар­мии. В мае 1985 года по ини­циа­ти­ве пра­ви­тель­ства ГДР в Крас­но­гор­ске, в зда­нии бывшей Центральной ан­ти­фа­ши­ст­ской шко­лы во­ен­но­плен­ных, от­крыт Ме­мо­ри­аль­ный му­зей немецких ан­ти­фа­ши­стов.

Исторические источники:

За Гер­ма­нию про­тив Гит­ле­ра: до­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы о соз­да­нии и дея­тель­но­сти На­цио­наль­но­го ко­ми­те­та «Сво­бод­ная Гер­ма­ния» и Сою­за не­мец­ких офи­це­ров. М.; Крас­но­горск, 1993.

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