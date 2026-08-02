НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР - кредитная организация для осуществления клиринговых расчётов на валютном и фондовом рынках группы «Московская Биржа».
Учреждён в октябре 2005 года. Весь пакет акций НКЦ принадлежит ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа». НКЦ действует на биржевых валютных рынках ММВБ, выполняя при этом функции центрального контрагента. Он выступает посредником между сторонами сделки (продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца), обеспечивает юридическую прозрачность заключения сделок в процессе торгов, избавляет участников от необходимости оценивать риски и устанавливать лимиты друг на друга, гарантирует исполнение обязательств перед добросовестными участниками по заключённым с ними сделкам вне зависимости от исполнения своих обязательств другими их участниками.
НКЦ упрощает управление финансовыми ресурсами и взаимодействие с расчётными центрами, депозитариями и биржевыми институтами, позволяет снизить транзакционные издержки участников финансового рынка при заключении сделок, способствует формированию инструментов и услуг, позволяющих повысить эффективность использования участниками финансового рынка своих ресурсов. НКЦ не проводит операций с вкладами физических лиц.
НКЦ является членом Европейской ассоциации клиринговых домов - центральных контрагентов (EACH), что свидетельствует о признании соответствия систем управления рисками НКЦ стандартам ЕАСН и рекомендациям Комитета по расчётам и платёжным системам Банка международных расчётов (CPSS) и Международной ассоциации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).