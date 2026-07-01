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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РОССИИ - статус, присваиваемый с 2009 года на конкурсной основе университетам РФ.
Вне конкурса, по Указу Президента РФ (2008 год), этот статус был присвоен первым двум вузам: Московскому инженерно-физическому институту (ныне Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») и Московскому институту стали и сплавов (ныне Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»).
Статус устанавливается сроком на 10 лет.
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