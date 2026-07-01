НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА - военно-политическая организация в Южном Вьетнаме.
В зарубежной литературе и СМИ было принято также упрощённое название НФОЮВ - Вьетконг (вьетнамский Vị̂et Ĉ̣ong - коммунисты). Основан после начала «Вьетнамской войны» в соответствии с решением январского пленума 1959 года ЦК Партии трудящихся Вьетнама (смотрите в статье Коммунистическая партия Вьетнама) о переходе «к вооруженному восстанию» на юге страны. Учредительный съезд НФОЮВ состоялся 20.12.1960 года в одном из освобождённых районов Южного Вьетнама. Предcедателем Президиума НФОЮВ был избран Нгуен Хыу Тхо. К 15.02.1961 года сформированы регулярные вооруженные силы НФОЮВ - Армия освобождения Южного Вьетнама (с 1968 года Народные вооруженные силы Южного Вьетнама).
Особенностью НФОЮВ стало то, что он не вырос из малых организаций в надрегиональную структуру, а сначала создал на бумаге национальную систему деревенских ассоциаций и только после этого начал претворять её в жизнь. Так, низовые организации фронта были созданы в 1961 году, тогда же начато формирование местных сил самообороны и партизанских отрядов. В феврале - марте 1962 года проведён 1-й конгресс НФОЮВ, утвердивший манифест и программу фронта, ориентированные на свержение проамериканского режима Нго Динь Зьема, создание коалиционного правительства, установление в Южном Вьетнаме демократического правления, проведение политики неприсоединения и мирное объединение страны.
По мнению Нгуен Хыу Тхо и его соратников, НФОЮВ являлся коалицией различных политических сил и представлял все социальные слои южновьетнамского общества. Т. о., под коалиционным правительством подразумевалась не коалиция НФОЮВ с др. политическими организациями, а НФОЮВ сам по себе. На начальном этапе деятельности НФОЮВ преобладали политические методы борьбы (агитация, пропаганда, организационная работа), военные действия и др. формы насилия рассматривались как вспомогательные средства. С 1962 года НФОЮВ развернул вооруженную борьбу против американских и южновьетнамских правительственных войск. Активную поддержку ему оказали Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ), КНР, СССР и др. социалистические страны.
К 1963 году НФОЮВ удалось создать фактически альтернативное государство как в структурном, так и в территориальном плане. Он располагал 3/4 территории Южного Вьетнама (по американским данным, под его контролем находилось не более 15% земель). В январе 1964 года состоялся 2-й конгресс НФОЮВ, где обсуждались положение в Южном Вьетнаме и задачи освободительной борьбы после падения режима Нго Динь Зьема (ноябрь 1963 года). На конгрессе был создан Президиум ЦК в составе 15 членов. Генеральным секретарём НФОЮВ стал лидер Демократической партии - Хуинь Тан Фат. В 1964 году НФОЮВ учредил постоянные представительства в Алжире, Болгарии, Венгрии, ГДР, ДРВ, Египте, Камбодже, КНР, КНДР, Республике Куба, Польше, СССР, Чехословакии.
В последующие годы начали действовать информационное агентство НФОЮВ «Освобождение» и его одноименная центральная радиостанция, было налажено издание газет, журналов и информационных бюллетеней. К концу 1966 года под контролем НФОЮВ, в который к этому времени входило свыше 30 партий, общественных, национальных, реоигиозных организаций и ряд профсоюзов, находилось 4/5 территории Южного Вьетнама. В этих районах под руководством НФОЮВ были созданы собственные органы власти, начаты социально-экономические преобразования, прежде всего в аграрном секторе (распределение среди крестьян земли, списание долгов, снижение арендной платы за землю и др.).
С января 1969 года представители НФОЮВ участвовали в четырёхсторонних переговорах в Париже по вьетнамскому вопросу. После образования в июне 1969 года Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам (ВРП РЮВ) к нему перешли функции ЦК НФОЮВ по руководству внутренней и внешней политикой, в т. ч. представительство на парижских переговорах по Вьетнаму (за НФОЮВ сохранялась функция идейного и политического руководства силами Южного Вьетнама). Представительства НФОЮВ за границей были преобразованы в посольства ВРП РЮВ. После свержения южновьетнамского режима, объединения страны и образования Социалистическая Республики Вьетнам НФОЮВ влился в 1977 году в состав Отечественного фронта Вьетнама.