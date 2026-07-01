НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА - военно-политическая организация в Южном Вьетнаме.

В за­ру­беж­ной литературе и СМИ бы­ло при­н­ято так­же уп­ро­щён­ное название НФОЮВ - Вьет­конг (вьетнамский Vị̂et Ĉ̣ong - ком­му­ни­сты). Ос­но­ван по­сле на­ча­ла «Вьет­нам­ской вой­ны» в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ни­ем ян­вар­ско­го пле­ну­ма 1959 года ЦК Пар­тии тру­дя­щих­ся Вьет­на­ма (смотрите в статье Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Вьет­на­ма ) о пе­ре­хо­де «к во­оруженному вос­ста­нию» на юге стра­ны. Уч­ре­дительный съезд НФОЮВ со­сто­ял­ся 20.12.1960 года в од­ном из ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онов Южного Вьет­на­ма. Предcедателем Пре­зи­диу­ма НФОЮВ был из­бран Нгу­ен Хыу Тхо. К 15.02.1961 года сфор­ми­ро­ва­ны ре­гу­ляр­ные воо­руженные си­лы НФОЮВ - Ар­мия ос­во­бо­ж­де­ния Южного Вьет­на­ма (с 1968 года Народные воо­руженные си­лы Южного Вьет­на­ма).

Осо­бен­но­стью НФОЮВ ста­ло то, что он не вы­рос из ма­лых ор­га­ни­за­ций в над­ре­гио­наль­ную струк­ту­ру, а сна­ча­ла соз­дал на бу­ма­ге национальную сис­те­му де­ре­вен­ских ас­со­циа­ций и только после этого на­чал пре­тво­рять её в жизнь. Так, ни­зо­вые ор­га­ни­за­ции фрон­та бы­ли соз­да­ны в 1961 году, то­гда же на­ча­то фор­ми­ро­ва­ние ме­ст­ных сил са­мо­обо­ро­ны и пар­ти­зан­ских от­ря­дов. В фев­ра­ле - мар­те 1962 года про­ве­дён 1-й кон­гресс НФОЮВ, ут­вер­див­ший ма­ни­фест и про­грам­му фрон­та, ори­ен­ти­ро­ван­ные на свер­же­ние про­аме­ри­кан­ско­го ре­жи­ма Нго Динь Зье­м а, со­зда­ние коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва, ус­та­нов­ле­ние в Южном Вьет­на­ме де­мо­кра­тического прав­ле­ния, про­ве­де­ние по­ли­ти­ки не­при­сое­ди­не­ния и мир­ное объ­е­ди­не­ние стра­ны.

По мне­нию Нгу­ен Хыу Тхо и его со­рат­ни­ков, НФОЮВ яв­лял­ся коа­ли­ци­ей различных по­ли­тических сил и пред­став­лял все со­ци­аль­ные слои южновьетнамского об­ще­ст­ва. Т. о., под коа­лиционным пра­ви­тель­ст­вом под­ра­зу­ме­ва­лась не коа­ли­ция НФОЮВ с др. по­ли­тическими ор­га­ни­за­ция­ми, а НФОЮВ сам по се­бе. На на­чаль­ном эта­пе дея­тель­но­сти НФОЮВ пре­об­ла­да­ли по­ли­тические ме­то­ды борь­бы (аги­та­ция, про­па­ган­да, ор­га­ни­зационная ра­бо­та), во­енные дей­ст­вия и др. фор­мы на­си­лия рас­смат­ри­ва­лись как вспо­мо­гательные сред­ст­ва. С 1962 года НФОЮВ раз­вер­нул во­оруженную борь­бу про­тив американских и южновьетнамских пра­ви­тельственных войск. Ак­тив­ную под­держ­ку ему ока­за­ли Де­мо­кра­тическая Рес­пуб­ли­ка Вьет­нам (ДРВ), КНР, СССР и др. со­циа­ли­стические стра­ны.

К 1963 году НФОЮВ уда­лось соз­дать фак­ти­че­ски аль­тер­на­тив­ное го­су­дар­ст­во как в струк­тур­ном, так и в тер­ри­то­ри­аль­ном пла­не. Он рас­по­ла­гал 3/4 тер­ри­то­рии Южного Вьет­на­ма (по американским дан­ным, под его кон­тро­лем на­хо­ди­лось не бо­лее 15% зе­мель). В январе 1964 года со­сто­ял­ся 2-й кон­гресс НФОЮВ, где об­су­ж­да­лись по­ло­же­ние в Южном Вьет­на­ме и за­да­чи ос­во­бо­дительной борь­бы по­сле па­де­ния ре­жи­ма Нго Динь Зье­ма (но­ябрь 1963 года). На кон­грес­се был соз­дан Пре­зи­ди­ум ЦК в со­ста­ве 15 чле­нов. Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём НФОЮВ стал ли­дер Де­мо­кра­тической пар­тии - Ху­инь Тан Фат. В 1964 году НФОЮВ уч­ре­дил по­сто­ян­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва в Ал­жи­ре , Бол­га­рии, Венг­рии, ГДР, ДРВ, Егип­те, Кам­бод­же, КНР, КНДР, Рес­пуб­ли­ке Ку­ба, Поль­ше, СССР, Че­хо­сло­ва­кии.

В по­сле­дую­щие го­ды на­чали дей­ст­во­вать ин­фор­мационное агент­ст­во НФОЮВ «Ос­во­бо­ж­де­ние» и его од­но­именная центральная ра­дио­стан­ция, бы­ло на­ла­же­но из­да­ние га­зет, жур­на­лов и ин­фор­мационных бюл­ле­те­ней. К концу 1966 года под кон­тро­лем НФОЮВ, в ко­то­рый к это­му вре­ме­ни вхо­ди­ло свыше 30 пар­тий, об­щественных, национальных, ре­оигиозных ор­га­ни­за­ций и ряд проф­сою­зов, на­хо­ди­лось 4/5 тер­ри­то­рии Южного Вьет­на­ма. В этих рай­онах под руководством НФОЮВ бы­ли соз­да­ны собственные ор­га­ны вла­сти, на­ча­ты со­ци­аль­но-эко­но­мические пре­об­ра­зо­ва­ния, пре­ж­де все­го в аг­рар­ном сек­то­ре (рас­пре­де­ле­ние сре­ди кре­сть­ян зем­ли, спи­са­ние дол­гов, сни­же­ние аренд­ной пла­ты за зем­лю и др.).

С января 1969 года пред­ста­ви­те­ли НФОЮВ уча­ст­во­ва­ли в че­ты­рёх­сто­рон­них пе­ре­го­во­рах в Па­ри­же по вьетнамскому во­про­су. По­сле об­ра­зо­ва­ния в ию­не 1969 года Временного ре­во­люционного пра­ви­тель­ст­ва Рес­пуб­ли­ки Южный Вьет­нам (ВРП РЮВ) к не­му пе­ре­шли функ­ции ЦК НФОЮВ по ру­ко­во­дству внутренней и внеш­ней по­ли­ти­кой, в т. ч. пред­ста­ви­тель­ст­во на па­риж­ских пе­ре­го­во­рах по Вьет­на­му (за НФОЮВ со­хра­ня­лась функ­ция идей­но­го и по­ли­тического ру­ко­во­дства си­ла­ми Южного Вьет­на­ма). Пред­ста­ви­тель­ст­ва НФОЮВ за гра­ни­цей бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в по­соль­ст­ва ВРП РЮВ. По­сле свер­же­ния южновьетнамского ре­жи­ма, объ­е­ди­не­ния стра­ны и об­ра­зо­ва­ния Со­циа­ли­стическая Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам НФОЮВ влил­ся в 1977 году в со­став Отечественного фрон­та Вьет­на­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)