НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ - французская политическая партия.

Ос­но­ва­на в 1972 году бывшим де­пу­та­том пар­ла­мен­та от На­цио­наль­но­го цен­тра не­за­ви­си­мых и кре­сть­ян Ж. М. Ле Пе­ном. За­ни­ма­ет край­не пра­вые, ульт­ра­на­цио­на­ли­стические по­зи­ции. При­об­ре­ла по­ли­тическое влия­ние с конца 1970-х - начала 1980-х годов в ус­ло­ви­ях рос­та без­ра­бо­ти­цы и уве­ли­чив­ше­го­ся на­плы­ва им­ми­гран­тов во Фран­цию. Ле Пен и его сто­рон­ни­ки вы­дви­ну­ли ло­зунг «Фран­ция для фран­цу­зов» и по­тре­бо­вали ог­ра­ни­чить въезд в стра­ну ино­стран­цев, на ко­то­рых воз­ло­жи­ли ви­ну за по­вы­ше­ние уров­ня без­ра­бо­ти­цы сре­ди фран­цу­зов и рост пре­ступ­но­сти.

По­пу­лизм в со­че­та­нии со спе­ку­ля­ци­ей на дей­ст­ви­тель­но су­ще­ст­во­вав­ших со­ци­аль­но-эко­но­мических про­бле­мах спо­соб­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию по­зи­ций НФ. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1986 года пар­тия впер­вые до­би­лась за­мет­но­го ус­пе­ха, за­вое­вав 35 мест в Национальном со­б­ра­нии. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1988 и 1995 годов Ле Пен по­лу­чил го­ло­са со­от­вет­ст­вен­но 14,4 и 15% из­би­ра­те­лей.

На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 2002 года за не­го про­го­ло­со­ва­ли 17% из­би­ра­те­лей, что по­зво­ли­ло ему прой­ти во 2-й тур (в нём он ус­ту­пил Ж. Ши­ра­ку), в 2007 году - 11% из­би­ра­те­лей. В январе 2011 года Ле Пе­на сме­ни­ла на по­сту председателя НФ его млад­шая дочь - Ма­рин Ле Пен (родилась 05.08.1968 года). В 2012 года она бал­ло­ти­ро­ва­лась на пост пре­зи­ден­та Фран­ции, но по­лу­чи­ла под­держ­ку лишь 17,9% из­би­ра­те­лей. Чис­лен­ность НФ, по дан­ным его ру­ко­во­дства, со­став­ля­ет 75 тыс. человек (2010 год), по др. све­де­ни­ям - от 16 до 31 тыс. человек.

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