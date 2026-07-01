НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ - французская политическая партия.
Основана в 1972 году бывшим депутатом парламента от Национального центра независимых и крестьян Ж. М. Ле Пеном. Занимает крайне правые, ультранационалистические позиции. Приобрела политическое влияние с конца 1970-х - начала 1980-х годов в условиях роста безработицы и увеличившегося наплыва иммигрантов во Францию. Ле Пен и его сторонники выдвинули лозунг «Франция для французов» и потребовали ограничить въезд в страну иностранцев, на которых возложили вину за повышение уровня безработицы среди французов и рост преступности.
Популизм в сочетании со спекуляцией на действительно существовавших социально-экономических проблемах способствовали укреплению позиций НФ. На парламентских выборах 1986 года партия впервые добилась заметного успеха, завоевав 35 мест в Национальном собрании. На президентских выборах 1988 и 1995 годов Ле Пен получил голоса соответственно 14,4 и 15% избирателей.
На президентских выборах 2002 года за него проголосовали 17% избирателей, что позволило ему пройти во 2-й тур (в нём он уступил Ж. Шираку), в 2007 году - 11% избирателей. В январе 2011 года Ле Пена сменила на посту председателя НФ его младшая дочь - Марин Ле Пен (родилась 05.08.1968 года). В 2012 года она баллотировалась на пост президента Франции, но получила поддержку лишь 17,9% избирателей. Численность НФ, по данным его руководства, составляет 75 тыс. человек (2010 год), по др. сведениям - от 16 до 31 тыс. человек.