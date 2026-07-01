НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД -общая стоимость первичных доходов, полученных всеми хозяйствующими субъектами, являющимися резидентами страны.

Один из наи­бо­лее важ­ных по­ка­за­те­лей на­цио­наль­ных сче­тов сис­те­мы (СНС), ис­поль­зуе­мый для ха­рак­те­ри­сти­ки и ана­ли­за про­цес­са пер­вич­но­го рас­пре­де­ле­ния до­хо­дов. Пер­вич­ные до­хо­ды пред­став­ля­ют со­бой вы­пла­ты пред­при­ятия­ми всем хо­зяй­ст­вую­щим субъ­ек­там за их уча­стие в про­из­вод­ст­ве (соз­да­нии) ва­ло­во­го внут­рен­не­го про­дук­та (ВВП).

Су­ще­ст­ву­ют 2 груп­пы пер­вич­ных до­хо­дов. К 1-й груп­пе от­но­сят­ся до­хо­ды, вы­пла­чи­вае­мые из ва­ло­вой до­бав­лен­ной стои­мо­сти: оп­ла­та тру­да, при­быль кор­по­ра­ций, сме­шан­ный до­ход не­кор­по­риро­ван­ных пред­при­ятий, при­над­ле­жа­щих до­маш­ним хо­зяй­ст­вам, на­ло­ги на про­изводство и им­порт (за вы­че­том суб­си­дий), по­сту­паю­щие ор­га­нам государственного управ­ле­ния. Ко 2-й груп­пе от­но­сят­ся до­хо­ды от соб­ст­вен­но­сти, по­лу­чае­мые соб­ст­вен­ни­ка­ми не­про­из­ве­дён­ных ак­ти­вов (главным образом фи­нан­со­вых ак­ти­вов и при­род­ных ре­сур­сов) за пре­дос­тав­ле­ние их пред­при­яти­ям на воз­врат­ной и воз­мезд­ной ос­но­ве для ис­поль­зо­ва­ния в про­изводстве: про­цен­ты, ди­ви­ден­ды, изъ­я­тия до­хо­дов ква­зи­кор­по­ра­ций их соб­ст­вен­ни­ка­ми, рен­та, ре­ин­ве­сти­ро­ван­ные до­хо­ды от пря­мых иностранных ин­ве­сти­ций, до­хо­ды от ин­ве­стиро­ва­ния стра­хо­вых тех­нических ре­зер­вов стра­хо­вы­ми ком­па­ния­ми.

До­хо­ды от соб­ст­вен­но­сти вы­пла­чи­ва­ют­ся из при­бы­лей пред­при­ятий, по­лу­чив­ших в поль­зо­ва­ние не­про­из­ве­дён­ные ак­ти­вы. Их вы­пла­та пред­став­ля­ет со­бой осо­бую фор­му пе­ре­рас­пре­де­ле­ния пер­вич­ных до­хо­дов ме­ж­ду пред­при­ятия­ми, по­лу­чаю­щи­ми при­бы­ли, и соб­ст­вен­ни­ка­ми ак­ти­вов, пре­дос­тав­ляю­щи­ми их пред­при­яти­ям для про­изводства то­ва­ров и ус­луг. Пла­те­жи до­хо­дов от соб­ст­вен­но­сти ме­ж­ду ре­зи­дента­ми стра­ны по­га­ша­ют друг дру­га и в национальный доход вклю­ча­ет­ся толь­ко саль­до до­ходов от соб­ст­вен­но­сти, по­лу­чен­ных от ос­таль­но­го ми­ра.

Та­кие пер­вич­ные до­хо­ды пер­вой груп­пы, как оп­ла­та тру­да и на­ло­ги на производство, а так­же все ви­ды до­хо­дов от соб­ст­вен­но­сти мо­гут по­сту­пать ин­сти­ту­цио­наль­ным еди­ни­цам - ре­зи­ден­там дан­ной стра­ны из ос­таль­но­го ми­ра (например, оп­ла­та тру­да лиц, вре­мен­но ра­бо­таю­щих за гра­ни­цей, про­цен­ты по внеш­не­му дол­гу, ди­ви­ден­ды дер­жа­те­лям ак­ций иностранных ком­па­ний), но вме­сте с тем та­кие же ви­ды пер­вич­ных до­хо­дов мо­гут вы­пла­чи­вать­ся и ос­таль­но­му ми­ру. По­это­му при ис­чис­ле­нии национального дохода эти по­сту­п­ле­ния пер­вич­ных до­хо­дов от ос­таль­но­го ми­ра и их вы­пла­ты ос­таль­но­му ми­ру долж­ны быть при­ня­ты во вни­ма­ние. Та­ким об­ра­зом, национальный доход мо­жет быть ис­чис­лен пу­тём до­бав­ле­ния к ВВП пер­вич­ных до­хо­дов, по­лу­чен­ных ре­зи­ден­та­ми стра­ны от ос­таль­но­го ми­ра (оп­ла­та тру­да, до­хо­ды от соб­ст­вен­но­сти, на­ло­ги на про­изводство и им­порт), и вы­чи­та­ния из не­го тех же ви­дов пер­вич­ных до­хо­дов, вы­пла­чен­ных не­ре­зи­ден­там (ос­таль­но­му ми­ру). Национальный доход наи­бо­лее раз­ви­тых в эко­но­мическом от­но­ше­нии стран, как пра­ви­ло, боль­ше их ВВП, а национальный доход ме­нее раз­ви­тых в эко­но­мическом от­но­ше­нии стран, на­обо­рот, мень­ше их ВВП.

Национальный доход от­ра­жа­ет­ся в СНС в счё­те рас­пре­де­ле­ния пер­вич­ных до­хо­дов, со­став­ляе­мом для ка­ж­до­го ин­сти­ту­цио­наль­но­го сек­то­ра и эко­но­ми­ки в це­лом. Для ка­ж­до­го ин­сти­ту­цио­наль­но­го сек­то­ра в дан­ном счё­те ис­чис­ля­ет­ся по­ка­за­тель «саль­до пер­вич­ных до­хо­дов», ко­то­рый пред­став­ля­ет со­бой раз­ни­цу ме­ж­ду все­ми по­лу­чен­ны­ми пер­вич­ны­ми до­хо­да­ми и пер­вич­ны­ми до­хо­да­ми вы­пла­чен­ны­ми. Сум­ма «саль­до пер­вич­ных до­хо­дов» всех ин­сти­ту­цио­наль­ных сек­то­ров рав­на национальному доходу. По­след­ний мо­жет ис­чис­лять­ся на ва­ло­вой или чис­той ос­но­ве, т. е. до или по­сле ис­клю­че­ния по­треб­ле­ния основного ка­пи­та­ла, и со­от­вет­ст­вен­но мо­жет на­зы­вать­ся ва­ло­вым национальным доходом или чис­тым национальным до­хо­дом.

Оп­ре­де­ле­ние национального дохода в СНС су­ще­ст­вен­но от­ли­ча­ет­ся от его оп­ре­де­ле­ния в Ба­лан­се народного хо­зяй­ст­ва (БНХ), ко­то­рый при­ме­нял­ся в СССР для ана­ли­за цен­тра­ли­зо­ван­но-пла­но­вой эко­но­ми­ки и был ос­но­ван на кон­цеп­ци­ях ма­те­ри­аль­но­го про­изводства. Пе­ре­ход к ры­ноч­ной эко­но­ми­ке в Рос­сии по­тре­бо­вал пе­ре­хо­да от со­став­ле­ния БНХ к раз­ра­бот­ке СНС, ко­то­рая при­спо­соб­ле­на для от­ра­же­ния эко­но­мических про­цес­сов имен­но в та­кой эко­но­ми­ке. Яв­ля­ясь чле­ном ООН и др. ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций, Рос­сия долж­на пред­став­лять им дан­ные о важ­ней­ших мак­ро­эко­но­мических по­ка­за­те­лях на ос­но­ве кон­цеп­ций СНС.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)