НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД -общая стоимость первичных доходов, полученных всеми хозяйствующими субъектами, являющимися резидентами страны.
Один из наиболее важных показателей национальных счетов системы (СНС), используемый для характеристики и анализа процесса первичного распределения доходов. Первичные доходы представляют собой выплаты предприятиями всем хозяйствующим субъектам за их участие в производстве (создании) валового внутреннего продукта (ВВП).
Существуют 2 группы первичных доходов. К 1-й группе относятся доходы, выплачиваемые из валовой добавленной стоимости: оплата труда, прибыль корпораций, смешанный доход некорпорированных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам, налоги на производство и импорт (за вычетом субсидий), поступающие органам государственного управления. Ко 2-й группе относятся доходы от собственности, получаемые собственниками непроизведённых активов (главным образом финансовых активов и природных ресурсов) за предоставление их предприятиям на возвратной и возмездной основе для использования в производстве: проценты, дивиденды, изъятия доходов квазикорпораций их собственниками, рента, реинвестированные доходы от прямых иностранных инвестиций, доходы от инвестирования страховых технических резервов страховыми компаниями.
Доходы от собственности выплачиваются из прибылей предприятий, получивших в пользование непроизведённые активы. Их выплата представляет собой особую форму перераспределения первичных доходов между предприятиями, получающими прибыли, и собственниками активов, предоставляющими их предприятиям для производства товаров и услуг. Платежи доходов от собственности между резидентами страны погашают друг друга и в национальный доход включается только сальдо доходов от собственности, полученных от остального мира.
Такие первичные доходы первой группы, как оплата труда и налоги на производство, а также все виды доходов от собственности могут поступать институциональным единицам - резидентам данной страны из остального мира (например, оплата труда лиц, временно работающих за границей, проценты по внешнему долгу, дивиденды держателям акций иностранных компаний), но вместе с тем такие же виды первичных доходов могут выплачиваться и остальному миру. Поэтому при исчислении национального дохода эти поступления первичных доходов от остального мира и их выплаты остальному миру должны быть приняты во внимание. Таким образом, национальный доход может быть исчислен путём добавления к ВВП первичных доходов, полученных резидентами страны от остального мира (оплата труда, доходы от собственности, налоги на производство и импорт), и вычитания из него тех же видов первичных доходов, выплаченных нерезидентам (остальному миру). Национальный доход наиболее развитых в экономическом отношении стран, как правило, больше их ВВП, а национальный доход менее развитых в экономическом отношении стран, наоборот, меньше их ВВП.
Национальный доход отражается в СНС в счёте распределения первичных доходов, составляемом для каждого институционального сектора и экономики в целом. Для каждого институционального сектора в данном счёте исчисляется показатель «сальдо первичных доходов», который представляет собой разницу между всеми полученными первичными доходами и первичными доходами выплаченными. Сумма «сальдо первичных доходов» всех институциональных секторов равна национальному доходу. Последний может исчисляться на валовой или чистой основе, т. е. до или после исключения потребления основного капитала, и соответственно может называться валовым национальным доходом или чистым национальным доходом.
Определение национального дохода в СНС существенно отличается от его определения в Балансе народного хозяйства (БНХ), который применялся в СССР для анализа централизованно-плановой экономики и был основан на концепциях материального производства. Переход к рыночной экономике в России потребовал перехода от составления БНХ к разработке СНС, которая приспособлена для отражения экономических процессов именно в такой экономике. Являясь членом ООН и др. международных организаций, Россия должна представлять им данные о важнейших макроэкономических показателях на основе концепций СНС.