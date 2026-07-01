НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ И КРЕСТЬЯН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ И КРЕСТЬЯН - французская политическая партия.

Об­ра­зо­ва­лась в 1951 году в ре­зуль­та­те слия­ния т. н. Национального цен­тра не­за­ви­си­мых с Рес­пуб­ли­кан­ской пар­ти­ей сво­бо­ды и Кре­сть­ян­ской пар­тией. Наи­боль­шее влия­ние име­ла в первой половине 1950-х годов. В 1952 году один из ли­де­ров СНИПа - А. Пи­не воз­гла­вил СМ Фран­ции. «Не­за­ви­си­мые» объ­яв­ля­ли се­бя хра­ни­те­ля­ми французских ли­бе­раль­ных цен­но­стей - за­щит­ни­ка­ми сво­бо­ды и прав лич­но­сти, не­при­кос­но­вен­но­сти соб­ст­вен­но­сти, все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва, де­мо­кра­тии и рес­пуб­ли­кан­ских ин­сти­ту­тов. Они тре­бо­ва­ли про­ве­де­ния кон­сти­туционных ре­фор­мы с це­лью ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций ис­пол­нительной вла­сти.

В эко­но­мической сфе­ре «не­за­ви­си­мые» вы­ска­зы­ва­лись за от­ход от по­ли­ти­ки на­цио­на­ли­за­ции и ди­ри­жиз­ма и упо­ря­до­че­ние французской фи­нан­со­вой сис­те­мы. СНИП вы­сту­пал за ин­те­гра­цию Фран­ции в ев­ро­ат­лан­тические струк­ту­ры, за уси­ле­ние ро­ли Фран­ции на Ев­ропейском кон­ти­нен­те и со­хра­не­ние французских ко­ло­ний. В на­чаль­ный пе­ри­од Пя­той рес­пуб­ли­ки «не­за­ви­си­мые» вхо­ди­ли в со­став ка­би­не­тов М. Деб­ре (1959-1962 годы), но за­тем пе­ре­шли в оп­по­зи­цию к гол­ли­ст­ско­му ре­жи­му.

На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в но­ябре 1962 года они по­тер­пе­ли со­кру­шительное по­ра­же­ние, по­сле че­го часть «не­за­ви­си­мых» объ­е­ди­ни­лась в но­вую пар­тию - На­цио­наль­ную фе­де­ра­цию не­за­ви­си­мых рес­пуб­ликан­цев. В 1990-х годах СНИП яв­лял­ся ак­тив­ным сто­рон­ни­ком объ­е­ди­не­ния пра­вых сил во Фран­ции: на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1995 года он под­дер­жал кан­ди­да­туру Ж. Ши­ра­ка, в 1997 году объ­е­ди­нил­ся с Дви­же­ни­ем за Фран­цию в пред­вы­бор­ную коа­ли­цию «Не­за­ви­си­мые пра­вые». В 2002-2008 годах СНИП - ас­со­ции­ро­ван­ный член Сою­за за народное дви­же­ние. С 2005 года вновь пред­став­лен в пар­ла­мен­те.

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