НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ И КРЕСТЬЯН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ И КРЕСТЬЯН - французская политическая партия.
Образовалась в 1951 году в результате слияния т. н. Национального центра независимых с Республиканской партией свободы и Крестьянской партией. Наибольшее влияние имела в первой половине 1950-х годов. В 1952 году один из лидеров СНИПа - А. Пине возглавил СМ Франции. «Независимые» объявляли себя хранителями французских либеральных ценностей - защитниками свободы и прав личности, неприкосновенности собственности, всеобщего избирательного права, демократии и республиканских институтов. Они требовали проведения конституционных реформы с целью укрепления позиций исполнительной власти.
В экономической сфере «независимые» высказывались за отход от политики национализации и дирижизма и упорядочение французской финансовой системы. СНИП выступал за интеграцию Франции в евроатлантические структуры, за усиление роли Франции на Европейском континенте и сохранение французских колоний. В начальный период Пятой республики «независимые» входили в состав кабинетов М. Дебре (1959-1962 годы), но затем перешли в оппозицию к голлистскому режиму.
На парламентских выборах в ноябре 1962 года они потерпели сокрушительное поражение, после чего часть «независимых» объединилась в новую партию - Национальную федерацию независимых республиканцев. В 1990-х годах СНИП являлся активным сторонником объединения правых сил во Франции: на президентских выборах 1995 года он поддержал кандидатуру Ж. Ширака, в 1997 году объединился с Движением за Францию в предвыборную коалицию «Независимые правые». В 2002-2008 годах СНИП - ассоциированный член Союза за народное движение. С 2005 года вновь представлен в парламенте.