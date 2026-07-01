НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФРАНЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФРАНЦИИ - крупнейшее общественное научно-исследовательское учреждение.
Основан в 1939 году Ж. Перреном. Объединяет государственные организации Франции, специализирующиеся в области прикладных и фундаментальных исследований, координирует их деятельность на национальном уровне. Также координирует, поддерживает и финансирует международные проекты, в т. ч. российско-французские [финансировал совместно с ИНТАС (Международная ассоциация по содействию сотрудничеству с учёными Новых независимых государств)] конкурсы научных проектов, например по проблемам Аральского моря.
Находится под административным надзором Министерства высшего образования и научных исследований. В структуре НЦНИ: 10 институтов, в т. ч. три национальных (Национальный институт наук о Земле и астрономии в пригороде Парижа, Мёдоне, Национальный институт ядерной физики и физики элементарных частиц и Национальный институт математических наук - оба в Париже), около 200 лабораторий (в т. ч. свыше 120 международных), 19 региональных и 9 зарубежных офисов (в т. ч. в Брюсселе, Вашингтоне, Москве, Токио), ряд многоотраслевых научных центров. В разное время в НЦНИ работали лауреаты Нобелевской премии: М. Алле, Ж. Доссе, Ф. Жакоб, П. Ж. де Жен, Ф. Жолио-Кюри, А. Кастлер, К. Коэн- Таннуджи, Ж. М. Лен, А. Львов, Ж. Моно, Л. Монтанье, Л. Неель, А. Фер, Ж. Шарпак, И. Шовен. Издаёт более 20 научных журналов.