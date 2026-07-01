НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФРАНЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФРАНЦИИ - крупнейшее общественное научно-исследовательское учреждение.

Ос­но­ван в 1939 году Ж. Пер­ре­ном. Объ­е­ди­ня­ет государственные ор­га­ни­за­ции Фран­ции, спе­циа­ли­зи­рую­щие­ся в об­лас­ти при­клад­ных и фун­даментальных ис­сле­до­ва­ний, ко­ор­ди­ни­ру­ет их дея­тель­ность на национальном уров­не. Так­же ко­ор­ди­ни­ру­ет, под­дер­жи­ва­ет и фи­нан­си­ру­ет ме­ж­ду­народные про­ек­ты, в т. ч. рос­сий­ско-фран­цуз­ские [фи­нан­си­ро­вал совместно с ИНТАС (Ме­ж­ду­народная ас­со­циа­ция по со­дей­ст­вию со­труд­ни­че­ст­ву с учё­ны­ми Но­вых не­за­ви­си­мых го­су­дарств)] кон­кур­сы на­учных про­ек­тов, например по про­бле­мам Араль­ско­го мо­ря.

На­хо­дит­ся под административным над­зо­ром Министерства выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния и на­учных ис­сле­до­ва­ний. В струк­ту­ре НЦНИ: 10 институтов, в т. ч. три на­цио­наль­ных (Национальный институт на­ук о Зем­ле и ас­тро­но­мии в при­го­ро­де Па­ри­жа , Мё­до­не, Национальный институт ядер­ной фи­зи­ки и фи­зи­ки эле­мен­тар­ных час­тиц и Национальный институт ма­те­ма­тических на­ук - оба в Па­ри­же), около 200 ла­бо­ра­то­рий (в т. ч. свыше 120 ме­ж­ду­на­род­ных), 19 ре­гио­наль­ных и 9 за­ру­беж­ных офи­сов (в т. ч. в Брюс­се­ле, Ва­шинг­то­не, Мо­ск­ве, То­кио), ряд мно­го­от­рас­ле­вых на­учных цен­тров. В раз­ное вре­мя в НЦНИ ра­бо­та­ли лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии : М. Ал­ле, Ж. Дос­се, Ф. Жа­коб, П. Ж. де Жен, Ф. Жо­лио-Кю­ри , А. Ка­ст­лер, К. Ко­эн- Тан­нуд­жи, Ж. М. Лен, А. Львов, Ж. Мо­но, Л. Мон­та­нье, Л. Не­ель , А. Фер, Ж. Шар­пак, И. Шо­вен. Из­да­ёт бо­лее 20 на­учных жур­на­лов.

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