НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Ж. ПОМПИДУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Ж. ПОМПИДУ - в Париже, междисциплинарный музейный, научно-исследовательский, творческий и выставочный центр.
Открыт в 1977 году и включает несколько организаций. Создан по инициативе президента Франции Ж. Помпиду с намерением объединить под одной крышей все виды современного искусства и вернуть Парижу отчасти утраченную во второй половине XX века роль художественной столицы мира. Здание Центра (1972-1977 годы, архитекторы Р. Роджерс, Р. Пиано, инженеры П. Райс, Э. Хапполд) в квартале Маре стало знаковым произведением современной архитектуры, одним из первых сооружений в стиле хай-тек: его несущий каркас и элементы инфраструктуры (эскалаторы, трубы вентиляции и пр.) вынесены на фасады (здание реставрировано в 1997-1999 годах).
В составе Центра - Национальный музей современного искусства - Центр промышленного творчества (Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle, MNAM / CCI), одно из крупнейших в мире (наряду с Музеем современного искусства в Нью-Йорке) собраний искусства XX - начала XXI веков. Предыстория музея восходит к 1818 году, когда был создан Люксембургский музей (смотрите Люксембургский дворец) с коллекцией произведений современных мастеров (в Лувр картины живущих в то время художников не допускались). С 1937 года коллекция современного французского искусства размещалась в парижском Дворце Токио. Музей современного искусства в этом дворце открылся в 1947 году; с 1977 года перемещён в Центр Помпиду.
Экспозиция делится на 2 части: с 1905 года по 1960 год и с 1960 года до наших дней. В основу коллекции легли дары крупнейших художников и скульпторов (П. Пикассо, Ж. Брака, А. Матисса, С. Делоне, М. З. Шагала, К. Брынкуши) и коллекционеров (Л. и М. Лейри, Д. Кордье и др.); позднее она пополнилась полученными по завещанию работами Ж. Руо, В. В. Кандинского, А. Матисса и др. Коллекция включает произведения авангардистского искусства (живопись, скульптура и графика, от фовизма, кубизма и др. направлений начала XX века до новейшего искусства) Франции и др. стран Европы (в т. ч. России), США, Японии. В 1992 году музей объединён с Центром промышленного творчества (основан в 1969 году) с его собранием архитектурных чертежей, рисунков, планов, моделей (от венского модерна, Баухауза, русского конструктивизма до современности), которые экспонируются на временных выставках, а также образцов дизайна, фотографии, кино, медиаискусств.
В состав музея входят также мастерская Брынкуши (с 1956 года, с 1997 года в отдельном здании, примыкающем к Центру, 1992-1996 годы, архитектор Р. Пиано), Библиотека Кандинского, посвящённая искусству XX века (в основе - личная библиотека художника). Музей ведёт большую научно-исследовательскую и выставочную деятельность. Центр располагает театром, концертными залами, в которых показываются экспериментальные драматические, оперные и балетные постановки, а также кинотеатрами «Studio 5» и «Salle Garance».
В 1977 году в отдельном здании (1973-1990 годы, архитектор Р. Пиано) открыт Институт исследований и координации музыкально-акустических проблем (Institut de recherche et coordination Acoustique/ Musique, IRCAM), научно-исследовательская и творческая организация, специализирующаяся в области современных музыкальных технологий (с 1977 года в рамках Центра). До 1992 года её директором был П. Булез. С 1995 года институт является партнёром Национального центра научных исследований в междисциплинарном проекте «Науки и технологии музыки и звука» («Sciences et technologies de la musique et du son»).
В составе Центра также общедоступная Публичная информационная библиотека (Bibliothèque publique d’information, BPI; основана в 1976 году; книжный фонд, слайды, видеоматериалы, медиатека с учебными программами на 95 языках), Отдел культурного развития (с 1992 года, издательская, радиовещательная, образовательная и др. деятельность, с 1999 года в ведении отдела находятся медиаискусства). Рядом со зданием Центра - расположенный на площади Стравинского «Фонтан Стравинского» (1983 год, по проекту Ж. Тенгели и Н. де Сен-Фаль).
В 2010 году филиал Центра открыт в городе Мец («Центр Помпиду - Мец», здание 2006-2009 годов, архитектор Сигеру Бан, в русле неомодернизма).