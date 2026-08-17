НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Ж. ПОМПИДУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Ж. ПОМПИДУ - в Париже , междисциплинарный музейный, научно-исследовательский, творческий и выставочный центр.

От­крыт в 1977 году и вклю­ча­ет несколько ор­га­ни­за­ций. Соз­дан по ини­циа­ти­ве пре­зи­ден­та Фран­ции Ж. Пом­пи­ду с на­ме­ре­ни­ем объ­е­ди­нить под од­ной кры­шей все ви­ды современного искусства и вер­нуть Па­ри­жу от­час­ти ут­ра­чен­ную во второй половине XX века роль ху­дожественной сто­ли­цы ми­ра. Зда­ние Цен­тра (1972-1977 годы, ар­хи­тек­то­ры Р. Род­жерс, Р. Пиа­но, ин­же­не­ры П. Райс, Э. Хап­полд) в квар­та­ле Ма­ре ста­ло зна­ко­вым про­из­ве­де­ни­ем современной ар­хи­тек­ту­ры, од­ним из пер­вых со­ору­же­ний в сти­ле хай-тек: его не­су­щий кар­кас и эле­мен­ты ин­фра­струк­ту­ры (эс­ка­ла­то­ры, тру­бы вен­ти­ля­ции и пр.) вы­не­се­ны на фа­са­ды (зда­ние рес­тав­ри­ро­ва­но в 1997-1999 годах).

В со­ста­ве Цен­тра - На­цио­наль­ный му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва - Центр про­мыш­лен­но­го твор­че­ст­ва (Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle, MNAM / CCI), од­но из круп­ней­ших в ми­ре (на­ря­ду с Му­зе­ем со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва в Нью-Йор­ке) со­б­ра­ний искусства XX - начала XXI веков. Пре­дыс­то­рия му­зея вос­хо­дит к 1818 году, ко­гда был соз­дан Люк­сем­бург­ский му­зей (смотрите Люк­сем­бург­ский дво­рец) с кол­лек­ци­ей про­из­ве­де­ний современных мас­те­ров (в Лувр кар­ти­ны жи­ву­щих в то вре­мя ху­дож­ни­ков не до­пус­ка­лись). С 1937 года кол­лек­ция современного французского искусства раз­ме­ща­лась в па­риж­ском Двор­це То­кио. Му­зей современного искусства в этом двор­це от­крыл­ся в 1947 году; с 1977 года пе­ре­ме­щён в Центр Пом­пи­ду.

Экс­по­зи­ция де­лит­ся на 2 час­ти: с 1905 года по 1960 год и с 1960 года до на­ших дней. В ос­но­ву кол­лек­ции лег­ли да­ры круп­ней­ших ху­дож­ни­ков и скульп­то­ров (П. Пи­кас­со, Ж. Бра­ка, А. Ма­тис­са, С. Де­ло­не, М. З. Ша­га­ла, К. Брын­ку­ши) и кол­лек­цио­не­ров (Л. и М. Лей­ри, Д. Кор­дье и др.); позд­нее она по­пол­ни­лась по­лу­чен­ны­ми по за­ве­ща­нию ра­бо­та­ми Ж. Руо, В. В. Кан­дин­ско­го , А. Ма­тис­са и др. Кол­лек­ция вклю­ча­ет про­из­ве­де­ния аван­гар­ди­ст­ско­го искусства (жи­во­пись, скульп­ту­ра и гра­фи­ка, от фо­виз­ма, ку­биз­ма и др. на­прав­ле­ний начала XX века до но­вей­ше­го искусства) Фран­ции и др. стран Ев­ро­пы (в т. ч. Рос­сии), США, Япо­нии. В 1992 году му­зей объ­е­ди­нён с Цен­тром промышленного твор­че­ст­ва (ос­но­ван в 1969 году) с его со­б­ра­ни­ем ар­хитектурных чер­те­жей, ри­сун­ков, пла­нов, мо­де­лей (от вен­ско­го мо­дер­на, Бау­хау­за, русского кон­ст­рук­ти­виз­ма до со­вре­мен­но­сти), ко­то­рые экс­по­ни­ру­ют­ся на временных вы­став­ках, а так­же об­раз­цов ди­зай­на, фо­то­гра­фии, ки­но, ме­диа­и­скусств.

В со­став му­зея вхо­дят так­же мас­тер­ская Брын­ку­ши (с 1956 года, с 1997 года в отдельном зда­нии, при­мы­каю­щем к Цен­тру, 1992-1996 годы, архитектор Р. Пиа­но), Библиотека Кан­дин­ско­го, по­свя­щён­ная искусству XX века (в ос­но­ве - лич­ная биб­лио­те­ка ху­дож­ни­ка). Му­зей ве­дёт боль­шую научно-исследовательскую и вы­ста­воч­ную дея­тель­ность. Центр рас­по­ла­га­ет те­ат­ром, кон­церт­ны­ми за­ла­ми, в ко­то­рых по­ка­зы­ва­ют­ся экс­пе­риментальные дра­ма­ти­че­ские, опер­ные и ба­лет­ные по­ста­нов­ки, а так­же ки­но­те­ат­ра­ми «Studio 5» и «Salle Garance».

В 1977 году в отдельном зда­нии (1973-1990 годы, архитектор Р. Пиа­но ) от­крыт Ин­сти­тут ис­сле­до­ва­ний и ко­ор­ди­на­ции му­зы­каль­но-аку­сти­че­ских про­блем (Ins­ti­tut de recherche et coordination Acoustique/ Musique, IRCAM), научно-исследовательская и творческая ор­га­ни­за­ция, спе­циа­ли­зи­рую­щая­ся в об­лас­ти современных музыкальных тех­но­ло­гий (с 1977 года в рам­ках Цен­тра). До 1992 года её ди­рек­то­ром был П. Бу­лез. С 1995 года институт яв­ля­ет­ся парт­нёром На­цио­наль­но­го цен­тра на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний в меж­дис­ци­п­ли­нар­ном про­ек­те «Нау­ки и тех­но­ло­гии му­зы­ки и зву­ка» («Sciences et technologies de la musique et du son»).

В со­ста­ве Цен­тра так­же об­ще­дос­туп­ная Пуб­лич­ная ин­фор­мационная библиотека (Biblio­thèque publique d’information, BPI; ос­но­ва­на в 1976 году; книж­ный фонд, слай­ды, ви­део­ма­те­риа­лы, ме­диа­те­ка с учеб­ны­ми про­грам­ма­ми на 95 язы­ках), От­дел куль­тур­но­го раз­ви­тия (с 1992 года, из­да­тель­ская, ра­дио­ве­ща­тель­ная, об­ра­зо­ва­тель­ная и др. дея­тель­ность, с 1999 года в ве­де­нии от­де­ла на­хо­дят­ся ме­диа­и­скус­ст­ва). Ря­дом со зда­ни­ем Цен­тра - рас­по­ло­жен­ный на площади Стра­вин­ско­го «Фон­тан Стра­вин­ско­го» (1983 год, по про­ек­ту Ж. Тен­ге­ли и Н. де Сен-Фаль).

В 2010 году фи­ли­ал Цен­тра от­крыт в городе Мец («Центр Пом­пи­ду - Мец», зда­ние 2006-2009 годов, архитектор Си­ге­ру Бан, в рус­ле не­омо­дер­низ­ма).

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